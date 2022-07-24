https://crimea.ria.ru/20220724/pvo-rossii-otrazili-udar-ukrainskikh-voysk-po-melitopolyu-1123941184.html
ПВО России отразили удар украинских войск по Мелитополю
ПВО России отразили удар украинских войск по Мелитополю - РИА Новости Крым, 24.07.2022
ПВО России отразили удар украинских войск по Мелитополю
Российские системы противовоздушной обороны отразили удар по Мелитополю со стороны украинских войск, сообщил сообщил член главного совета военно-гражданской... РИА Новости Крым, 24.07.2022
2022-07-24T09:43
2022-07-24T09:43
2022-07-24T09:43
мелитополь
запорожская область
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. Российские системы противовоздушной обороны отразили удар по Мелитополю со стороны украинских войск, сообщил сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.Воздушная цель была уничтожена, город надежно защищает ПВО России, отметил Рогов.
https://crimea.ria.ru/20220720/chto-proiskhodit-na-demilitarizirovannom-zavode-v-melitopole--foto-1123906223.html
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мелитополь, запорожская область, всу (вооруженные силы украины)
ПВО России отразили удар украинских войск по Мелитополю
Рогов: российские системы ПВО отразили ракетный удар со стороны Украины по Мелитополю