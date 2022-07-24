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ПВО России отразили удар украинских войск по Мелитополю - РИА Новости Крым, 24.07.2022
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ПВО России отразили удар украинских войск по Мелитополю
ПВО России отразили удар украинских войск по Мелитополю - РИА Новости Крым, 24.07.2022
ПВО России отразили удар украинских войск по Мелитополю
Российские системы противовоздушной обороны отразили удар по Мелитополю со стороны украинских войск, сообщил сообщил член главного совета военно-гражданской... РИА Новости Крым, 24.07.2022
2022-07-24T09:43
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мелитополь
запорожская область
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. Российские системы противовоздушной обороны отразили удар по Мелитополю со стороны украинских войск, сообщил сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.Воздушная цель была уничтожена, город надежно защищает ПВО России, отметил Рогов.
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мелитополь, запорожская область, всу (вооруженные силы украины)
ПВО России отразили удар украинских войск по Мелитополю

Рогов: российские системы ПВО отразили ракетный удар со стороны Украины по Мелитополю

09:43 24.07.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМелитополь
Мелитополь - РИА Новости, 1920, 24.07.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. Российские системы противовоздушной обороны отразили удар по Мелитополю со стороны украинских войск, сообщил сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"Отработало ПВО. Укронацистам не дает покоя мирный сон мелитопольцев, они направляют на спящий город ракеты и ударные беспилотники", - написал он в своем Telegram-канале.
Воздушная цель была уничтожена, город надежно защищает ПВО России, отметил Рогов.
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