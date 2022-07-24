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Москва надеется на снятие санкций в отношении российского зерна – Лавров
Москва надеется на снятие санкций в отношении российского зерна – Лавров - РИА Новости Крым, 24.07.2022
Москва надеется на снятие санкций в отношении российского зерна – Лавров
Москва рассчитывает, что ООН в рамках "продуктовой сделки" сможет добиться снятия нелегитимных ограничений на экспорт российского зерна, заявил глава МИД России РИА Новости Крым, 24.07.2022
2022-07-24T16:15
2022-07-24T16:15
2022-07-24T16:15
министерство иностранных дел рф (мид рф)
сергей лавров
санкции против россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. Москва рассчитывает, что ООН в рамках "продуктовой сделки" сможет добиться снятия нелегитимных ограничений на экспорт российского зерна, заявил глава МИД России Сергей Лавров.При этом министр отметил, что Россия не просит о снятии санкций, а будет развивать свою экономику, "опираясь на надежных партнеров, а не на тех, которые в очередной раз доказали свою полную недоговороспособность"."Что касается продовольствия, здесь, наши западные коллеги... должны устранить препятствия, созданные ими самими", – добавил глава МИД РФ.В пятницу в Стамбуле состоялось подписание многосторонних соглашений в рамках так называемой "продуктовой сделки". Соглашения предусматривают подключение ООН к снятию ограничений на экспорт российского продовольствия и удобрений на мировые рынки. Кроме того, планируется создать гуманитарный коридор, по которому суда смогут безопасно вывозить зерно из портов Украины.
https://crimea.ria.ru/20220722/shoygu-raskryl-soderzhanie-podpisannykh-dokumentov-o-produktovoy-sdelke-1123933826.html
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министерство иностранных дел рф (мид рф), сергей лавров, санкции против россии
Москва надеется на снятие санкций в отношении российского зерна – Лавров
Лавров: надеемся, что ООН сможет добиться снятия санкций на экспорт российского зерна
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. Москва рассчитывает, что ООН в рамках "продуктовой сделки" сможет добиться снятия нелегитимных ограничений на экспорт российского зерна, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Были введены нелегитимные санкции, которые препятствовали осуществлению операций с российским зерном, включая страхование, заходы в иностранные порты наших судов и иностранных судов в российские порты. Теперь после подписания договоренностей в Стамбуле по инициативе генсека ООН, он (Антониу Гутерриш – ред.) вызвался добиваться снятия этих нелегитимных ограничений. Будем рассчитывать, что у него это получится", - сказал Лавров по итогам переговоров с главой МИД Египта Самехом Шукри.
При этом министр отметил, что Россия не просит о снятии санкций, а будет развивать свою экономику, "опираясь на надежных партнеров, а не на тех, которые в очередной раз доказали свою полную недоговороспособность".
"Что касается продовольствия, здесь, наши западные коллеги... должны устранить препятствия, созданные ими самими", – добавил глава МИД РФ.
В пятницу в Стамбуле состоялось подписание многосторонних соглашений в рамках так называемой "продуктовой сделки". Соглашения предусматривают подключение ООН к снятию ограничений на экспорт российского продовольствия и удобрений на мировые рынки. Кроме того, планируется создать гуманитарный коридор, по которому суда смогут безопасно вывозить зерно из портов Украины.