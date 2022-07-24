https://crimea.ria.ru/20220724/moskva-nadeetsya-na-snyatie-sanktsiy-v-otnoshenii-rossiyskogo-zerna--lavrov-1123944492.html

Москва надеется на снятие санкций в отношении российского зерна – Лавров

Москва надеется на снятие санкций в отношении российского зерна – Лавров - РИА Новости Крым, 24.07.2022

Москва надеется на снятие санкций в отношении российского зерна – Лавров

Москва рассчитывает, что ООН в рамках "продуктовой сделки" сможет добиться снятия нелегитимных ограничений на экспорт российского зерна, заявил глава МИД России РИА Новости Крым, 24.07.2022

2022-07-24T16:15

2022-07-24T16:15

2022-07-24T16:15

министерство иностранных дел рф (мид рф)

сергей лавров

санкции против россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. Москва рассчитывает, что ООН в рамках "продуктовой сделки" сможет добиться снятия нелегитимных ограничений на экспорт российского зерна, заявил глава МИД России Сергей Лавров.При этом министр отметил, что Россия не просит о снятии санкций, а будет развивать свою экономику, "опираясь на надежных партнеров, а не на тех, которые в очередной раз доказали свою полную недоговороспособность"."Что касается продовольствия, здесь, наши западные коллеги... должны устранить препятствия, созданные ими самими", – добавил глава МИД РФ.В пятницу в Стамбуле состоялось подписание многосторонних соглашений в рамках так называемой "продуктовой сделки". Соглашения предусматривают подключение ООН к снятию ограничений на экспорт российского продовольствия и удобрений на мировые рынки. Кроме того, планируется создать гуманитарный коридор, по которому суда смогут безопасно вывозить зерно из портов Украины.

https://crimea.ria.ru/20220722/shoygu-raskryl-soderzhanie-podpisannykh-dokumentov-o-produktovoy-sdelke-1123933826.html

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министерство иностранных дел рф (мид рф), сергей лавров, санкции против россии