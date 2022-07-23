https://crimea.ria.ru/20220723/vlasti-khersonskoy-oblasti-nazvali-bredom-plan-vsu-nastupat-na-region-1123932319.html
Власти Херсонской области назвали бредом план ВСУ наступать на регион
Власти Херсонской области назвали бредом план ВСУ наступать на регион - РИА Новости Крым, 22.07.2022
Власти Херсонской области назвали бредом план ВСУ наступать на регион
Замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов назвал "фантазиями ненормальных политиков в Киеве" планы украинской армии... РИА Новости Крым, 22.07.2022
2022-07-23T03:30
2022-07-23T03:30
2022-07-22T17:30
херсонская область
всу (вооруженные силы украины)
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. Замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов назвал "фантазиями ненормальных политиков в Киеве" планы украинской армии наступать на регион. Об этом он заявил в комментарии РИА Новости Крым.Ранее министр обороны Украины Алексей Резников в интервью британской газете The Times заявил, что президент страны Владимир Зеленский отдал военным приказ "освободить" юг страны. С этой целью Киев, по словам Резникова, собирает "миллионные боевые силы, оснащенные западным оружием". Вице-премьер Украины Ирина Верещук заявляла, что украинская армия планирует "контрнаступление".
https://crimea.ria.ru/20220722/povrezhdennye-v-2015-godu-lep-mezhdu-krymom-i-khersonom-zapuscheny-v-rabotu-1123929802.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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херсонская область, всу (вооруженные силы украины), специальная военная операция рф на украине
Власти Херсонской области назвали бредом план ВСУ наступать на регион
Стремоусов: планы наступления ВСУ на Херсон – фантазии ненормальных политиков в Киеве