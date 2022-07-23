Власти Херсонской области назвали бредом план ВСУ наступать на регион

"Наступление украинской армии – бред и фантазии определенной группы ненормальных политиков в Киеве, которые постоянно пребывают в состоянии шизофрении. Даже если им удастся собрать людей, у которых даже мотивации нет наступать, пусть не забывают, что Херсонская область – это степь. Они из Николаева только выйдут, проедут несколько километров – и их просто смешают с землей", – сказал Стремоусов.