https://crimea.ria.ru/20220723/rossiyskie-voennye-likvidirovali-boevikov-natsbatalona-donbass-1123937381.html
Российские военные ликвидировали боевиков нацбатальона "Донбасс"
Российские военные ликвидировали боевиков нацбатальона "Донбасс" - РИА Новости Крым, 23.07.2022
Российские военные ликвидировали боевиков нацбатальона "Донбасс"
Российская авиация высокоточным ударом уничтожила в Днепропетровской области до 200 украинских боевиков, а также в районе Верхнекаменского – более 60 членов... РИА Новости Крым, 23.07.2022
2022-07-23T13:28
2022-07-23T13:28
2022-07-23T14:03
специальная военная операция рф на украине
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. Российская авиация высокоточным ударом уничтожила в Днепропетровской области до 200 украинских боевиков, а также в районе Верхнекаменского – более 60 членов нацбатальона "Донбасс". Об этом сообщили в субботу в Минобороны РФ."В населенном пункте Апостолово Днепропетровской области в результате удара высокоточным оружием ВКС России по пункту временной дислокации 406-й артиллерийской бригады ВСУ уничтожено до 200 человек личного состава, девять артиллерийских орудий и военная техника", - сказали в ведомстве.Российские военные артиллерией поразили боевые позиции националистического формирования "Донбасс" в районе населенного пункта Верхнекаменское, в результате чего ликвидировано более 60 боевиков.В Минобороны добавили, что в районе населенного пункта Белогоровка в ДНР ударами оперативно-тактической авиации ВКС России уничтожено более половины личного состава 2-го батальона 14-й механизированной бригады ВСУ.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Как указал президент РФ Владимир Путин, она необходима для защиты "людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Конечная цель операции— освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://crimea.ria.ru/20220723/vsu-nanesli-udar-po-mostu-na-dambe-kakhovskoy-ges-1123935009.html
https://crimea.ria.ru/20220722/vs-rf-unichtozhili-sklady-s-vooruzheniem-i-komandnye-punkty-vsu-1123927153.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
специальная военная операция рф на украине, министерство обороны рф
Российские военные ликвидировали боевиков нацбатальона "Донбасс"
Минобороны: в Днепропетровской области уничтожены до 200 боевиков ВСУ
13:28 23.07.2022 (обновлено: 14:03 23.07.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. Российская авиация высокоточным ударом уничтожила в Днепропетровской области до 200 украинских боевиков, а также в районе Верхнекаменского – более 60 членов нацбатальона "Донбасс". Об этом сообщили в субботу в Минобороны РФ.
"В населенном пункте Апостолово Днепропетровской области в результате удара высокоточным оружием ВКС России по пункту временной дислокации 406-й артиллерийской бригады ВСУ уничтожено до 200 человек личного состава, девять артиллерийских орудий и военная техника", - сказали в ведомстве.
Российские военные артиллерией поразили боевые позиции националистического формирования "Донбасс" в районе населенного пункта Верхнекаменское, в результате чего ликвидировано более 60 боевиков.
В Минобороны добавили, что в районе населенного пункта Белогоровка в ДНР ударами оперативно-тактической авиации ВКС России уничтожено более половины личного состава 2-го батальона 14-й механизированной бригады ВСУ.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Как указал президент РФ Владимир Путин, она необходима для защиты "людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Конечная цель операции— освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.