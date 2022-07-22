https://crimea.ria.ru/20220722/zadushil-i-zakopal-v-sevastopole-revnivtsa-prigovorili-k-9-godam-kolonii-1123925823.html

Задушил и закопал: в Севастополе ревнивца приговорили к 9 годам колонии

Задушил и закопал: в Севастополе ревнивца приговорили к 9 годам колонии - РИА Новости Крым, 22.07.2022

Задушил и закопал: в Севастополе ревнивца приговорили к 9 годам колонии

В Севастополе местный житель осужден на 9 лет колонии с ограничением свободы на 1 год за убийство жены, которую он задушил во время ссоры. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 22.07.2022

2022-07-22T10:18

2022-07-22T10:18

2022-07-22T10:18

крымский следком

происшествия

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе местный житель осужден на 9 лет колонии с ограничением свободы на 1 год за убийство жены, которую он задушил во время ссоры. Об этом сообщили в пресс-службе главного следственного управления СК РФ по региону.Родственники молодой женщины обратились с заявлением к правоохранителям – девушка перестала выходить на связь. У следствия были основания полагать, что в отношении пропавшей было совершено преступление, в связи с чем было возбуждено уголовное дело по факту ее убийства.Обстоятельства исчезновения девушки устанавливали сотрудники Следкома Крыма и полиции, поисковые работы осуществляли волонтеры отряда "Лиза Алерт Крым".Следствием и судом установлено, что в декабре 2020 года между 37-летним подсудимым и его 33-летней супругой возник конфликт, в ходе которого мужчина задушил жену. Тело супруги он погрузил в багажник машины и вывез в район пустыря близ Монастырского шоссе.По данным прокуратуры Севастополя, ссора между супругами произошла на почве ревности. Чтобы избежать уголовной ответственности, мужчина утверждал, что погибшая уехала к подруге. В последствии свою вину он признал.Суд назначил злоумышленнику 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. После освобождения из колонии, ему предстоит еще один год ограничения свободы.Приговор в законную силу не вступил.Ранее в Севастополе местную жительницу приговорили к 7,5 годам за пьяное убийство сожителя во время застолья.

севастополь

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский следком, происшествия, севастополь