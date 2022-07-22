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Задушил и закопал: в Севастополе ревнивца приговорили к 9 годам колонии - РИА Новости Крым, 22.07.2022
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Задушил и закопал: в Севастополе ревнивца приговорили к 9 годам колонии
Задушил и закопал: в Севастополе ревнивца приговорили к 9 годам колонии - РИА Новости Крым, 22.07.2022
Задушил и закопал: в Севастополе ревнивца приговорили к 9 годам колонии
В Севастополе местный житель осужден на 9 лет колонии с ограничением свободы на 1 год за убийство жены, которую он задушил во время ссоры. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 22.07.2022
2022-07-22T10:18
2022-07-22T10:18
крымский следком
происшествия
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе местный житель осужден на 9 лет колонии с ограничением свободы на 1 год за убийство жены, которую он задушил во время ссоры. Об этом сообщили в пресс-службе главного следственного управления СК РФ по региону.Родственники молодой женщины обратились с заявлением к правоохранителям – девушка перестала выходить на связь. У следствия были основания полагать, что в отношении пропавшей было совершено преступление, в связи с чем было возбуждено уголовное дело по факту ее убийства.Обстоятельства исчезновения девушки устанавливали сотрудники Следкома Крыма и полиции, поисковые работы осуществляли волонтеры отряда "Лиза Алерт Крым".Следствием и судом установлено, что в декабре 2020 года между 37-летним подсудимым и его 33-летней супругой возник конфликт, в ходе которого мужчина задушил жену. Тело супруги он погрузил в багажник машины и вывез в район пустыря близ Монастырского шоссе.По данным прокуратуры Севастополя, ссора между супругами произошла на почве ревности. Чтобы избежать уголовной ответственности, мужчина утверждал, что погибшая уехала к подруге. В последствии свою вину он признал.Суд назначил злоумышленнику 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. После освобождения из колонии, ему предстоит еще один год ограничения свободы.Приговор в законную силу не вступил.Ранее в Севастополе местную жительницу приговорили к 7,5 годам за пьяное убийство сожителя во время застолья.
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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крымский следком, происшествия, севастополь
Задушил и закопал: в Севастополе ревнивца приговорили к 9 годам колонии

Житель Севастополя проведет 9 лет в колонии строгого режима за убийство молодой супруги

10:18 22.07.2022
 
© Фото: pixabayСуд
Суд
© Фото: pixabay
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе местный житель осужден на 9 лет колонии с ограничением свободы на 1 год за убийство жены, которую он задушил во время ссоры. Об этом сообщили в пресс-службе главного следственного управления СК РФ по региону.
Родственники молодой женщины обратились с заявлением к правоохранителям – девушка перестала выходить на связь. У следствия были основания полагать, что в отношении пропавшей было совершено преступление, в связи с чем было возбуждено уголовное дело по факту ее убийства.
Обстоятельства исчезновения девушки устанавливали сотрудники Следкома Крыма и полиции, поисковые работы осуществляли волонтеры отряда "Лиза Алерт Крым".
"В ходе следственных и оперативно-розыскных мероприятий с использованием экспертных возможностей органов СК России были получены сведения о причастности к убийству женщины ее мужа и установлена территория сокрытия тела", – говорится в сообщении.
Следствием и судом установлено, что в декабре 2020 года между 37-летним подсудимым и его 33-летней супругой возник конфликт, в ходе которого мужчина задушил жену. Тело супруги он погрузил в багажник машины и вывез в район пустыря близ Монастырского шоссе.
По данным прокуратуры Севастополя, ссора между супругами произошла на почве ревности. Чтобы избежать уголовной ответственности, мужчина утверждал, что погибшая уехала к подруге. В последствии свою вину он признал.
Суд назначил злоумышленнику 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. После освобождения из колонии, ему предстоит еще один год ограничения свободы.
"Кроме того, судом удовлетворен поддержанный государственным обвинителем гражданский иск потерпевшей стороны в части взыскания с виновного компенсации морального вреда на сумму 1,2 млн рублей", - говорится в сообщении надзорного органа.
Приговор в законную силу не вступил.
Ранее в Севастополе местную жительницу приговорили к 7,5 годам за пьяное убийство сожителя во время застолья.
 
Крымский СледкомПроисшествияСевастополь
 
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