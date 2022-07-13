https://crimea.ria.ru/20220713/v-sevastopole-zhenschine-dali-75-let-za-pyanoe-ubiystvo-sozhitelya-1123835730.html

В Севастополе женщине дали 7,5 лет за пьяное убийство сожителя

В Севастополе женщине дали 7,5 лет за пьяное убийство сожителя - РИА Новости Крым, 13.07.2022

В Севастополе женщине дали 7,5 лет за пьяное убийство сожителя

В Севастополе местная жительница осуждена на 7,5 лет колонии за убийство сожителя, которого она зарезала во время совместного застолья. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 13.07.2022

2022-07-13T19:27

2022-07-13T19:27

2022-07-13T19:27

севастополь

закон и право

прокуратура города севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе местная жительница осуждена на 7,5 лет колонии за убийство сожителя, которого она зарезала во время совместного застолья. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города.Трагедия произошла в частном доме садового товарищества, где в один из апрельских дней 2021 года пара отдыхала, распивая спиртное. В какой-то момент 43-летняя женщина не справилась с эмоциями и схватилась за нож.Несколько дней убийце удалось скрываться, вскоре полиция нашла ее и заключила под стражу.Решением суда, согласившегося с обвинениями прокурора, женщина лишена свободы на 7,5 лет. Наказание она будет отбывать в исправительной колонии общего режима.Приговор в законную силу еще не вступил.

https://crimea.ria.ru/20220713/krymchanin-zabil-do-smerti-zhenu-i-raschlenil-ee--delo-napravleno-v-sud-1123825956.html

севастополь

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севастополь, закон и право, прокуратура города севастополя