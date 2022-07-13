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В Севастополе женщине дали 7,5 лет за пьяное убийство сожителя - РИА Новости Крым, 13.07.2022
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В Севастополе женщине дали 7,5 лет за пьяное убийство сожителя
В Севастополе женщине дали 7,5 лет за пьяное убийство сожителя - РИА Новости Крым, 13.07.2022
В Севастополе женщине дали 7,5 лет за пьяное убийство сожителя
В Севастополе местная жительница осуждена на 7,5 лет колонии за убийство сожителя, которого она зарезала во время совместного застолья. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 13.07.2022
2022-07-13T19:27
2022-07-13T19:27
севастополь
закон и право
прокуратура города севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе местная жительница осуждена на 7,5 лет колонии за убийство сожителя, которого она зарезала во время совместного застолья. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города.Трагедия произошла в частном доме садового товарищества, где в один из апрельских дней 2021 года пара отдыхала, распивая спиртное. В какой-то момент 43-летняя женщина не справилась с эмоциями и схватилась за нож.Несколько дней убийце удалось скрываться, вскоре полиция нашла ее и заключила под стражу.Решением суда, согласившегося с обвинениями прокурора, женщина лишена свободы на 7,5 лет. Наказание она будет отбывать в исправительной колонии общего режима.Приговор в законную силу еще не вступил.
https://crimea.ria.ru/20220713/krymchanin-zabil-do-smerti-zhenu-i-raschlenil-ee--delo-napravleno-v-sud-1123825956.html
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севастополь, закон и право, прокуратура города севастополя
В Севастополе женщине дали 7,5 лет за пьяное убийство сожителя

В Севастополе женщине дали 7,5 лет колонии за убийство сожителя во время застолья

19:27 13.07.2022
 
© РИА Новости . Алексей Даничев / Перейти в фотобанкНаручники
Наручники - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© РИА Новости . Алексей Даничев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе местная жительница осуждена на 7,5 лет колонии за убийство сожителя, которого она зарезала во время совместного застолья. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города.
Трагедия произошла в частном доме садового товарищества, где в один из апрельских дней 2021 года пара отдыхала, распивая спиртное. В какой-то момент 43-летняя женщина не справилась с эмоциями и схватилась за нож.
"Между ними возник конфликт, в результате которого она нанесла мужчине не менее двух ударов хозяйственным ножом в область живота и груди", – рассказали в ведомстве.
Несколько дней убийце удалось скрываться, вскоре полиция нашла ее и заключила под стражу.
Решением суда, согласившегося с обвинениями прокурора, женщина лишена свободы на 7,5 лет. Наказание она будет отбывать в исправительной колонии общего режима.
Приговор в законную силу еще не вступил.
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