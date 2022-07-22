https://crimea.ria.ru/20220722/vse-ochistnye-sooruzheniya-pribrezhnykh-gorodov-kryma-rekonstruiruyut-1123929245.html

Все очистные сооружения прибрежных городов Крыма реконструируют

Все очистные сооружения прибрежных городов Крыма реконструируют - РИА Новости Крым, 22.07.2022

Все очистные сооружения прибрежных городов Крыма реконструируют

Все очистные сооружения прибрежных городов Крыма реконструируют до 2025 года. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал генеральный директор предприятия РИА Новости Крым, 22.07.2022

2022-07-22T19:37

2022-07-22T19:37

2022-07-22T16:20

радио "спутник в крыму"

вода в крыму

крым

жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Все очистные сооружения прибрежных городов Крыма реконструируют до 2025 года. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал генеральный директор предприятия "Вода Крыма" Максим Новик.В целом по всему Крыму работы сейчас ведутся на 24 канализационных очистных сооружениях."Параллельно начинаются работы по так называемым "материковым" городам Крыма. Это Бахчисарай, Джанкой, Красногвардейское. То есть охват будет полным", - заключил он.Как сообщалось, реконструкция канализационных очистных сооружений в феодосийском поселке Орджоникидзе практически завершена, сейчас специалисты проводят пусконаладочные работы. Полностью завершить и сдать работы планируется в сентябре 2022 года.

https://crimea.ria.ru/20210619/Putin-prizval-udelit-osoboe-vnimanie-ochistnym-sooruzheniyam-v-Krymu-1119702476.html

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вода в крыму, крым, жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя