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Все очистные сооружения прибрежных городов Крыма реконструируют - РИА Новости Крым, 22.07.2022
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Все очистные сооружения прибрежных городов Крыма реконструируют
Все очистные сооружения прибрежных городов Крыма реконструируют - РИА Новости Крым, 22.07.2022
Все очистные сооружения прибрежных городов Крыма реконструируют
Все очистные сооружения прибрежных городов Крыма реконструируют до 2025 года. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал генеральный директор предприятия РИА Новости Крым, 22.07.2022
2022-07-22T19:37
2022-07-22T16:20
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Все очистные сооружения прибрежных городов Крыма реконструируют до 2025 года. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал генеральный директор предприятия "Вода Крыма" Максим Новик.В целом по всему Крыму работы сейчас ведутся на 24 канализационных очистных сооружениях."Параллельно начинаются работы по так называемым "материковым" городам Крыма. Это Бахчисарай, Джанкой, Красногвардейское. То есть охват будет полным", - заключил он.Как сообщалось, реконструкция канализационных очистных сооружений в феодосийском поселке Орджоникидзе практически завершена, сейчас специалисты проводят пусконаладочные работы. Полностью завершить и сдать работы планируется в сентябре 2022 года.
https://crimea.ria.ru/20210619/Putin-prizval-udelit-osoboe-vnimanie-ochistnym-sooruzheniyam-v-Krymu-1119702476.html
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вода в крыму, крым, жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя
Все очистные сооружения прибрежных городов Крыма реконструируют

"Вода Крыма": все очистные сооружения прибрежных городов Крыма реконструируют до 2025 года

19:37 22.07.2022
 
© РИА Новости Крым . Александр ПолегенькоОчистные сооружения в Коктебеле
Очистные сооружения в Коктебеле - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Все очистные сооружения прибрежных городов Крыма реконструируют до 2025 года. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал генеральный директор предприятия "Вода Крыма" Максим Новик.
"Касаемо прибрежных наших городов и поселков – 100%-й охват в реконструкции очистных сооружений. Все они в работе, но в разной стадии: некоторые уже выходят, какие-то строятся, другие в стадии проектирования. По госпрограмме, по-моему, в 2025 году запланировано окончание работ по последним очистным по ЮБК", - рассказал он.
В целом по всему Крыму работы сейчас ведутся на 24 канализационных очистных сооружениях.
"Параллельно начинаются работы по так называемым "материковым" городам Крыма. Это Бахчисарай, Джанкой, Красногвардейское. То есть охват будет полным", - заключил он.
Как сообщалось, реконструкция канализационных очистных сооружений в феодосийском поселке Орджоникидзе практически завершена, сейчас специалисты проводят пусконаладочные работы. Полностью завершить и сдать работы планируется в сентябре 2022 года.
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