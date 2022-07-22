Все очистные сооружения прибрежных городов Крыма реконструируют
"Вода Крыма": все очистные сооружения прибрежных городов Крыма реконструируют до 2025 года
© РИА Новости Крым . Александр ПолегенькоОчистные сооружения в Коктебеле
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Все очистные сооружения прибрежных городов Крыма реконструируют до 2025 года. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал генеральный директор предприятия "Вода Крыма" Максим Новик.
"Касаемо прибрежных наших городов и поселков – 100%-й охват в реконструкции очистных сооружений. Все они в работе, но в разной стадии: некоторые уже выходят, какие-то строятся, другие в стадии проектирования. По госпрограмме, по-моему, в 2025 году запланировано окончание работ по последним очистным по ЮБК", - рассказал он.
В целом по всему Крыму работы сейчас ведутся на 24 канализационных очистных сооружениях.
"Параллельно начинаются работы по так называемым "материковым" городам Крыма. Это Бахчисарай, Джанкой, Красногвардейское. То есть охват будет полным", - заключил он.
Как сообщалось, реконструкция канализационных очистных сооружений в феодосийском поселке Орджоникидзе практически завершена, сейчас специалисты проводят пусконаладочные работы. Полностью завершить и сдать работы планируется в сентябре 2022 года.
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