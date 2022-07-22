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В каких городах Крыма до вечера не будет воды - РИА Новости Крым, 22.07.2022
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В каких городах Крыма до вечера не будет воды
В каких городах Крыма до вечера не будет воды - РИА Новости Крым, 22.07.2022
В каких городах Крыма до вечера не будет воды
В ряде муниципалитетов Крыма из-за ремонтов на сетях до вечера не будет воды. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 22.07.2022
2022-07-22T11:29
2022-07-22T11:29
вода в крыму
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости Крым. В ряде муниципалитетов Крыма из-за ремонтов на сетях до вечера не будет воды. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Вода Крыма".По данным компании, в Керчи до вечера без воды улицы Ульяновых, Шахматная, Осипенко, Клары Цеткин, Юннатов, Курортная, Майский переулок.Также в течение дня без подачи ресурса остаются абоненты в Феодосии, расположенные по улицам Колодяжного и Украинской. Кроме того в феодосийском селе Владиславовке 22 и 23 июля с 8 до 17 часов будут продолжаться работы по замене запорной арматур на водоводе. В этой связи в дневное время жители села не получают воду, организован подвоз.В Пятихатке Джанкойского района до вечера без водоснабжения улицы Шоссейная, Лесная, Комсомольская, в поселке Красногвардейском воды не будет до 14.00 по улицам 50 лет Октября и Киевской.В Раздольненском районе воды не будет в селе Кукушкно,В селе Виноградном Ленинского района - по улицам 50 лет Октября и частично по Гагарина, в Уварово - по улицам Приозерной и Привокзальной.Жителям Белогорска и прилегающих населенных пунктов пока продолжают подавать техническую воду, которую необходимо кипятить. Подвоз обеспечен.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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вода в крыму, общество
В каких городах Крыма до вечера не будет воды

В ряде муниципалитетов Крыма до вечера не будет воды

11:29 22.07.2022
 
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичПодвоз воды
Подвоз воды - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости Крым. В ряде муниципалитетов Крыма из-за ремонтов на сетях до вечера не будет воды. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Вода Крыма".
По данным компании, в Керчи до вечера без воды улицы Ульяновых, Шахматная, Осипенко, Клары Цеткин, Юннатов, Курортная, Майский переулок.
Также в течение дня без подачи ресурса остаются абоненты в Феодосии, расположенные по улицам Колодяжного и Украинской. Кроме того в феодосийском селе Владиславовке 22 и 23 июля с 8 до 17 часов будут продолжаться работы по замене запорной арматур на водоводе. В этой связи в дневное время жители села не получают воду, организован подвоз.
В Пятихатке Джанкойского района до вечера без водоснабжения улицы Шоссейная, Лесная, Комсомольская, в поселке Красногвардейском воды не будет до 14.00 по улицам 50 лет Октября и Киевской.
В Раздольненском районе воды не будет в селе Кукушкно,
В селе Виноградном Ленинского района - по улицам 50 лет Октября и частично по Гагарина, в Уварово - по улицам Приозерной и Привокзальной.
Жителям Белогорска и прилегающих населенных пунктов пока продолжают подавать техническую воду, которую необходимо кипятить. Подвоз обеспечен.
 
Вода в КрымуОбщество
 
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