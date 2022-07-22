https://crimea.ria.ru/20220722/v-kakikh-gorodakh-kryma-do-vechera-ne-budet-vody-1123926354.html

В каких городах Крыма до вечера не будет воды

В каких городах Крыма до вечера не будет воды - РИА Новости Крым, 22.07.2022

В каких городах Крыма до вечера не будет воды

В ряде муниципалитетов Крыма из-за ремонтов на сетях до вечера не будет воды. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 22.07.2022

2022-07-22T11:29

2022-07-22T11:29

2022-07-22T11:29

вода в крыму

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости Крым. В ряде муниципалитетов Крыма из-за ремонтов на сетях до вечера не будет воды. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Вода Крыма".По данным компании, в Керчи до вечера без воды улицы Ульяновых, Шахматная, Осипенко, Клары Цеткин, Юннатов, Курортная, Майский переулок.Также в течение дня без подачи ресурса остаются абоненты в Феодосии, расположенные по улицам Колодяжного и Украинской. Кроме того в феодосийском селе Владиславовке 22 и 23 июля с 8 до 17 часов будут продолжаться работы по замене запорной арматур на водоводе. В этой связи в дневное время жители села не получают воду, организован подвоз.В Пятихатке Джанкойского района до вечера без водоснабжения улицы Шоссейная, Лесная, Комсомольская, в поселке Красногвардейском воды не будет до 14.00 по улицам 50 лет Октября и Киевской.В Раздольненском районе воды не будет в селе Кукушкно,В селе Виноградном Ленинского района - по улицам 50 лет Октября и частично по Гагарина, в Уварово - по улицам Приозерной и Привокзальной.Жителям Белогорска и прилегающих населенных пунктов пока продолжают подавать техническую воду, которую необходимо кипятить. Подвоз обеспечен.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вода в крыму, общество