https://crimea.ria.ru/20220722/sud-v-moskve-zaochno-arestoval-ukrainskogo-zhurnalista-gordona-1123933967.html

Суд в Москве заочно арестовал украинского журналиста Гордона

Суд в Москве заочно арестовал украинского журналиста Гордона - РИА Новости Крым, 22.07.2022

Суд в Москве заочно арестовал украинского журналиста Гордона

Басманный районный суд Москвы заочно арестовал украинского журналиста Дмитрия Гордона за распространение фейков о российской армии и возбуждение ненависти по... РИА Новости Крым, 22.07.2022

2022-07-22T18:23

2022-07-22T18:23

2022-07-22T18:23

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политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Басманный районный суд Москвы заочно арестовал украинского журналиста Дмитрия Гордона за распространение фейков о российской армии и возбуждение ненависти по национальному признаку. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.В марте Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении Гордона по трем статьям: распространение фейков о действиях ВС РФ во время спецоперации на Украине, возбуждение ненависти по национальному признаку, а также публичные призывы к развязыванию агрессивной войны. Они предполагают длительные сроки заключения.На этой неделе МВД России объявило украинского журналиста в розыск.Отмечается, что Гордон в прямом эфире украинского телеканала призвал совершить вооруженное нападение на Российскую Федерацию и развязать против нее агрессивную войну с использованием ядерного оружия. Кроме того, он публично призвал к уничтожению граждан России по признакам национальности, языка и происхождения. При этом он также распространил заведомо ложную информацию о бомбардировках и артиллерийских обстрелах гражданской инфраструктуры и мирных граждан.

https://crimea.ria.ru/20200520/Chey-Krym-Shirvindt-ironichno-otvetil-Gordonu-1118299258.html

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