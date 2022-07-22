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Суд в Москве заочно арестовал украинского журналиста Гордона - РИА Новости Крым, 22.07.2022
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Суд в Москве заочно арестовал украинского журналиста Гордона
Суд в Москве заочно арестовал украинского журналиста Гордона - РИА Новости Крым, 22.07.2022
Суд в Москве заочно арестовал украинского журналиста Гордона
Басманный районный суд Москвы заочно арестовал украинского журналиста Дмитрия Гордона за распространение фейков о российской армии и возбуждение ненависти по... РИА Новости Крым, 22.07.2022
2022-07-22T18:23
2022-07-22T18:23
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Басманный районный суд Москвы заочно арестовал украинского журналиста Дмитрия Гордона за распространение фейков о российской армии и возбуждение ненависти по национальному признаку. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.В марте Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении Гордона по трем статьям: распространение фейков о действиях ВС РФ во время спецоперации на Украине, возбуждение ненависти по национальному признаку, а также публичные призывы к развязыванию агрессивной войны. Они предполагают длительные сроки заключения.На этой неделе МВД России объявило украинского журналиста в розыск.Отмечается, что Гордон в прямом эфире украинского телеканала призвал совершить вооруженное нападение на Российскую Федерацию и развязать против нее агрессивную войну с использованием ядерного оружия. Кроме того, он публично призвал к уничтожению граждан России по признакам национальности, языка и происхождения. При этом он также распространил заведомо ложную информацию о бомбардировках и артиллерийских обстрелах гражданской инфраструктуры и мирных граждан.
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общество, политика
Суд в Москве заочно арестовал украинского журналиста Гордона

Басманный райсуд Москвы заочно арестовал украинского журналиста Гордона за фейки о ВС РФ

18:23 22.07.2022
 
© Скриншот с видеоУкраинский журналист Дмитрий Гордон
Украинский журналист Дмитрий Гордон
© Скриншот с видео
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Басманный районный суд Москвы заочно арестовал украинского журналиста Дмитрия Гордона за распространение фейков о российской армии и возбуждение ненависти по национальному признаку. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.
"Постановлением Басманного районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры посещения в виде заочного аресте Гордону Дмитрию Ильичу", – сказала собеседница агентства.
В марте Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении Гордона по трем статьям: распространение фейков о действиях ВС РФ во время спецоперации на Украине, возбуждение ненависти по национальному признаку, а также публичные призывы к развязыванию агрессивной войны. Они предполагают длительные сроки заключения.
На этой неделе МВД России объявило украинского журналиста в розыск.
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Отмечается, что Гордон в прямом эфире украинского телеканала призвал совершить вооруженное нападение на Российскую Федерацию и развязать против нее агрессивную войну с использованием ядерного оружия. Кроме того, он публично призвал к уничтожению граждан России по признакам национальности, языка и происхождения. При этом он также распространил заведомо ложную информацию о бомбардировках и артиллерийских обстрелах гражданской инфраструктуры и мирных граждан.
 
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