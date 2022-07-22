https://crimea.ria.ru/20220722/rossiyanin-reshil-voevat-za-vfu-i-mozhet-poluchit-15-let---ufsb-po-krymu-1123926848.html

Решившему воевать за Украину жителю Питера грозит 15 лет тюрьмы

Решившему воевать за Украину жителю Питера грозит 15 лет тюрьмы - РИА Новости Крым, 22.07.2022

Решившему воевать за Украину жителю Питера грозит 15 лет тюрьмы

Сотрудники ФСБ в Крыму вместе с коллегами из Санкт-Петербурга задержали россиянина, который хотел незаконно пересечь границу и вступить в вооруженные... РИА Новости Крым, 22.07.2022

2022-07-22T11:56

2022-07-22T11:56

2022-07-22T12:15

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ в Крыму вместе с коллегами из Санкт-Петербурга задержали россиянина, который хотел незаконно пересечь границу и вступить в вооруженные формирования Украины. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и Севастополю.По данным ведомства, 35-летний житель северной столицы поддерживал связь с боевиками нацформирований Украины и планировал присоединиться к ним для участия в противоправных акциях, в том числе диверсионно-террористического характера, в отношении ВС РФ и мирного населения:В отношении задержанного возбудили уголовное дело, ему грозит до 15 лет лишения свободы."В настоящее время фигурант задержан. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения", - сказано в релизе.

https://crimea.ria.ru/20220722/sdal-gostaynu-v-krymu-vozbudili-delo-na-sotrudnika-oboronki-1123925557.html

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2022

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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), происшествия