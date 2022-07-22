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Решившему воевать за Украину жителю Питера грозит 15 лет тюрьмы - РИА Новости Крым, 22.07.2022
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Решившему воевать за Украину жителю Питера грозит 15 лет тюрьмы
Решившему воевать за Украину жителю Питера грозит 15 лет тюрьмы - РИА Новости Крым, 22.07.2022
Решившему воевать за Украину жителю Питера грозит 15 лет тюрьмы
Сотрудники ФСБ в Крыму вместе с коллегами из Санкт-Петербурга задержали россиянина, который хотел незаконно пересечь границу и вступить в вооруженные... РИА Новости Крым, 22.07.2022
2022-07-22T11:56
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ в Крыму вместе с коллегами из Санкт-Петербурга задержали россиянина, который хотел незаконно пересечь границу и вступить в вооруженные формирования Украины. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и Севастополю.По данным ведомства, 35-летний житель северной столицы поддерживал связь с боевиками нацформирований Украины и планировал присоединиться к ним для участия в противоправных акциях, в том числе диверсионно-террористического характера, в отношении ВС РФ и мирного населения:В отношении задержанного возбудили уголовное дело, ему грозит до 15 лет лишения свободы."В настоящее время фигурант задержан. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения", - сказано в релизе.
https://crimea.ria.ru/20220722/sdal-gostaynu-v-krymu-vozbudili-delo-na-sotrudnika-oboronki-1123925557.html
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), происшествия
Решившему воевать за Украину жителю Питера грозит 15 лет тюрьмы

ФСБ задержала россиянина, который хотел незаконно попасть на Украину и вступить в ВФУ

11:56 22.07.2022 (обновлено: 12:15 22.07.2022)
 
© Fotolia/ chatsimoНаручники. Архивное фото
Наручники. Архивное фото
© Fotolia/ chatsimo
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ в Крыму вместе с коллегами из Санкт-Петербурга задержали россиянина, который хотел незаконно пересечь границу и вступить в вооруженные формирования Украины. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и Севастополю.
По данным ведомства, 35-летний житель северной столицы поддерживал связь с боевиками нацформирований Украины и планировал присоединиться к ним для участия в противоправных акциях, в том числе диверсионно-террористического характера, в отношении ВС РФ и мирного населения:

"Для реализации своих целей он уволился с работы, приобрел камуфлированную одежду и средства первой медицинской помощи, а также прошел ускоренный курс медицинской, тактической и огневой подготовки", - сказано в релизе.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело, ему грозит до 15 лет лишения свободы.
"В настоящее время фигурант задержан. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения", - сказано в релизе.
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