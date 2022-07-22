https://crimea.ria.ru/20220722/na-yuzhnom-beregu-dozhdi-prognoz-pogody-dlya-kryma-na-pyatnitsu-1123918481.html

На южном берегу дожди: прогноз погоды для Крыма на пятницу

На южном берегу дожди: прогноз погоды для Крыма на пятницу - РИА Новости Крым, 22.07.2022

На южном берегу дожди: прогноз погоды для Крыма на пятницу

В ближайшие двое суток область пониженного атмосферного давления обусловит в отдельных районах Крыма кратковременные грозовые дожди, сообщают в крымском... РИА Новости Крым, 22.07.2022

2022-07-22T00:01

2022-07-22T00:01

2022-07-22T00:01

погода

погода в крыму

крымская погода

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости Крым. В ближайшие двое суток область пониженного атмосферного давления обусловит в отдельных районах Крыма кратковременные грозовые дожди, сообщают в крымском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +14...16, днем +25...27.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер западный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +18…20, днем +24…26.В Ялте и Алуште дожди с грозами, ночью +21…23. Днем столбики термометров покажут +26...28.В Евпатории сухо, температура воздуха ночью составит +18...20, днем до 28 градусов тепла.В Судаке, Феодосии и Керчи также без осадков ночью +20..22, днем +26...28.Температура морской воды у берегов Ялты, в Керченском проливе и Азовском море +24 градуса, в Евпатории +16, в Алуште, Феодосии и Черноморском +22, в Севастополе +21...23.

https://crimea.ria.ru/20220721/livni-smerchi-i-seli-ozhidayutsya-v-sochi-1123918305.html

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