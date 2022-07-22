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На южном берегу дожди: прогноз погоды для Крыма на пятницу
На южном берегу дожди: прогноз погоды для Крыма на пятницу - РИА Новости Крым, 22.07.2022
На южном берегу дожди: прогноз погоды для Крыма на пятницу
В ближайшие двое суток область пониженного атмосферного давления обусловит в отдельных районах Крыма кратковременные грозовые дожди, сообщают в крымском... РИА Новости Крым, 22.07.2022
2022-07-22T00:01
2022-07-22T00:01
2022-07-22T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости Крым. В ближайшие двое суток область пониженного атмосферного давления обусловит в отдельных районах Крыма кратковременные грозовые дожди, сообщают в крымском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +14...16, днем +25...27.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер западный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +18…20, днем +24…26.В Ялте и Алуште дожди с грозами, ночью +21…23. Днем столбики термометров покажут +26...28.В Евпатории сухо, температура воздуха ночью составит +18...20, днем до 28 градусов тепла.В Судаке, Феодосии и Керчи также без осадков ночью +20..22, днем +26...28.Температура морской воды у берегов Ялты, в Керченском проливе и Азовском море +24 градуса, в Евпатории +16, в Алуште, Феодосии и Черноморском +22, в Севастополе +21...23.
https://crimea.ria.ru/20220721/livni-smerchi-i-seli-ozhidayutsya-v-sochi-1123918305.html
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погода, погода в крыму, крымская погода, крым
На южном берегу дожди: прогноз погоды для Крыма на пятницу
Прогноз погоды в Крыму на пятницу, 22 июля
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости Крым. В ближайшие двое суток область пониженного атмосферного давления обусловит в отдельных районах Крыма кратковременные грозовые дожди, сообщают в крымском гидрометцентре.
"Ветер западный, северо-западный 8-13 м/с, в южных, восточных районах и в горах порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +13…18, на побережье до +22, днем +24…29, в горах до 23 градусов тепла", - отмечают синоптики.
В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +14...16, днем +25...27.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер западный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +18…20, днем +24…26.
В Ялте и Алуште дожди с грозами, ночью +21…23. Днем столбики термометров покажут +26...28.
В Евпатории сухо, температура воздуха ночью составит +18...20, днем до 28 градусов тепла.
В Судаке, Феодосии и Керчи также без осадков ночью +20..22, днем +26...28.
Температура морской воды у берегов Ялты, в Керченском проливе и Азовском море +24 градуса, в Евпатории +16, в Алуште, Феодосии и Черноморском +22, в Севастополе +21...23.