https://crimea.ria.ru/20220722/kak-ponyat-chto-on-vlyublen---psikholog-nazval-tri-priznaka-1123920201.html

Как понять, что он влюблен - психолог назвал три признака

Как понять, что он влюблен - психолог назвал три признака - РИА Новости Крым, 21.07.2022

Как понять, что он влюблен - психолог назвал три признака

Истинные чувства мужчины к женщине можно понять по его отношению к ней самой и ее интересам. Главные признаки того, что мужчина влюблен, перечислил психолог и... РИА Новости Крым, 21.07.2022

2022-07-22T07:29

2022-07-22T07:29

2022-07-21T22:09

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости Крым. Истинные чувства мужчины к женщине можно понять по его отношению к ней самой и ее интересам. Главные признаки того, что мужчина влюблен, перечислил психолог и видеоблогер Марк Бартон, пишет "Вечерняя Москва".По его словам, любящий мужчина никогда не хочет переделывать свою женщину, поскольку она нравится ему такой, какая есть. Речь идет как о внешности, так и о поведении или привычках. Если же он пытается "подогнать спутницу под свои стандарты", значит, она им не соответствует и о любви здесь речи не идет.Еще один признак нелюбви - неуважение к ценностям и интересам женщины. Самодостаточный любящий мужчина не будет ограничивать вторую половину в ее личных увлечениях, которые приносят ей радость.Третий важный момент - готовность к диалогу. Если партнер не хочет разговаривать, постоянно уходит от вопросов, которые занимают или тревожат его подругу - вероятнее всего, он не испытывает любви.Ранее специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения выяснили, что половина россиян верит в любовь с первого взгляда, и почти все испытывали в своей жизни чувство большой, настоящей любви.

https://crimea.ria.ru/20210213/Iz-za-chego-chasche-vsego-ssoryatsya-rossiyskie-pary---issledovanie-1119251285.html

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общество