https://crimea.ria.ru/20220722/kak-ponyat-chto-on-vlyublen---psikholog-nazval-tri-priznaka-1123920201.html
Как понять, что он влюблен - психолог назвал три признака
Как понять, что он влюблен - психолог назвал три признака - РИА Новости Крым, 21.07.2022
Как понять, что он влюблен - психолог назвал три признака
Истинные чувства мужчины к женщине можно понять по его отношению к ней самой и ее интересам. Главные признаки того, что мужчина влюблен, перечислил психолог и... РИА Новости Крым, 21.07.2022
2022-07-22T07:29
2022-07-22T07:29
2022-07-21T22:09
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости Крым. Истинные чувства мужчины к женщине можно понять по его отношению к ней самой и ее интересам. Главные признаки того, что мужчина влюблен, перечислил психолог и видеоблогер Марк Бартон, пишет "Вечерняя Москва".По его словам, любящий мужчина никогда не хочет переделывать свою женщину, поскольку она нравится ему такой, какая есть. Речь идет как о внешности, так и о поведении или привычках. Если же он пытается "подогнать спутницу под свои стандарты", значит, она им не соответствует и о любви здесь речи не идет.Еще один признак нелюбви - неуважение к ценностям и интересам женщины. Самодостаточный любящий мужчина не будет ограничивать вторую половину в ее личных увлечениях, которые приносят ей радость.Третий важный момент - готовность к диалогу. Если партнер не хочет разговаривать, постоянно уходит от вопросов, которые занимают или тревожат его подругу - вероятнее всего, он не испытывает любви.Ранее специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения выяснили, что половина россиян верит в любовь с первого взгляда, и почти все испытывали в своей жизни чувство большой, настоящей любви.
https://crimea.ria.ru/20210213/Iz-za-chego-chasche-vsego-ssoryatsya-rossiyskie-pary---issledovanie-1119251285.html
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общество
Как понять, что он влюблен - психолог назвал три признака
Как понять, что мужчина любит по-настоящему
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости Крым.
Истинные чувства мужчины к женщине можно понять по его отношению к ней самой и ее интересам. Главные признаки того, что мужчина влюблен, перечислил психолог и видеоблогер Марк Бартон, пишет "Вечерняя Москва".
По его словам, любящий мужчина никогда не хочет переделывать свою женщину, поскольку она нравится ему такой, какая есть. Речь идет как о внешности, так и о поведении или привычках. Если же он пытается "подогнать спутницу под свои стандарты", значит, она им не соответствует и о любви здесь речи не идет.
Еще один признак нелюбви - неуважение к ценностям и интересам женщины. Самодостаточный любящий мужчина не будет ограничивать вторую половину в ее личных увлечениях, которые приносят ей радость.
Третий важный момент - готовность к диалогу. Если партнер не хочет разговаривать, постоянно уходит от вопросов, которые занимают или тревожат его подругу - вероятнее всего, он не испытывает любви.
Среди советов Бартона женщинам, главный касается любви к себе: те представительницы прекрасной половины человечества, которые ценят и любят себя, всегда востребованы среди мужчин и не остаются одинокими.
Ранее специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения выяснили, что половина россиян верит в любовь с первого взгляда
, и почти все испытывали в своей жизни чувство большой, настоящей любви.