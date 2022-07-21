Рейтинг@Mail.ru
ВС России поразили штаб-квартиру СБУ в Краматорске - РИА Новости Крым, 21.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20220721/vs-rossii-porazili-shtab-kvartiru-sbu-v-kramatorske-1123916370.html
ВС России поразили штаб-квартиру СБУ в Краматорске
ВС России поразили штаб-квартиру СБУ в Краматорске - РИА Новости Крым, 21.07.2022
ВС России поразили штаб-квартиру СБУ в Краматорске
Российские военные в минувшие сутки поразили штаб-квартиру СБУ в Краматорске и девять пунктов управления. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 21.07.2022
2022-07-21T13:08
2022-07-21T13:08
специальная военная операция рф на украине
министерство обороны рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/15/1123916348_0:0:3100:1745_1920x0_80_0_0_0b94d1e2dd03b69a6c901f2b6c5c14d6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Российские военные в минувшие сутки поразили штаб-квартиру СБУ в Краматорске и девять пунктов управления. Об этом сообщили в Минобороны РФ."За сутки поражено девять пунктов управления, в том числе 59-й бригады морской пехоты в Николаеве, где размещались иностранные наемники, а также 14-й механизированной бригады в районе Артемовска и штаб-квартира СБУ в городе Краматорск. Уничтожено шесть складов с ракетно-артиллерийским вооружением и боеприпасами в Донецкой Народной Республике, Днепропетровской области и городе Николаеве", - говорится в сообщении.Истребительной авиацией ВКС России в районе Краматорска сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины, а российскими ПВО – украинский вертолет Ми-8 в районе села Первомайское Николаевской области. Также за минувшие сутки сбиты пять украинских беспилотников.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Как указал президент Владимир Путин, она необходима для защиты "людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Конечная цель операции— освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://crimea.ria.ru/20220721/v-odesskoy-oblasti-unichtozhili-bolee-600-boevikov-i-naemnikov-1123915852.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/15/1123916348_208:0:2937:2047_1920x0_80_0_0_5f921459b4123dfb3412992ead3b399b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
специальная военная операция рф на украине, министерство обороны рф
ВС России поразили штаб-квартиру СБУ в Краматорске

Минобороны: ВС России поразили штаб-квартиру СБУ в Краматорске

13:08 21.07.2022
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкОсвобожденное с. Избицкое в Харьковской области
Освобожденное с. Избицкое в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© РИА Новости . Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Российские военные в минувшие сутки поразили штаб-квартиру СБУ в Краматорске и девять пунктов управления. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"За сутки поражено девять пунктов управления, в том числе 59-й бригады морской пехоты в Николаеве, где размещались иностранные наемники, а также 14-й механизированной бригады в районе Артемовска и штаб-квартира СБУ в городе Краматорск. Уничтожено шесть складов с ракетно-артиллерийским вооружением и боеприпасами в Донецкой Народной Республике, Днепропетровской области и городе Николаеве", - говорится в сообщении.
Боевая работа расчетов реактивных систем Ураган в зоне спецоперации
12:51
В Одесской области уничтожили более 600 боевиков и наемников
Истребительной авиацией ВКС России в районе Краматорска сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины, а российскими ПВО – украинский вертолет Ми-8 в районе села Первомайское Николаевской области. Также за минувшие сутки сбиты пять украинских беспилотников.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Как указал президент Владимир Путин, она необходима для защиты "людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Конечная цель операции— освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
 
Специальная военная операция РФ на УкраинеМинистерство обороны РФ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:49ФСБ внесла батальон Ислямова в список террористических организаций
14:40Когда заработают новые очистные в Орджоникидзе
14:37День ВМФ в Севастополе пройдет без парада
13:47Власти показали последствия удара ВСУ по Запорожской АЭС
13:28Попытка номер два: премьер Италии Драги опять подал в отставку
13:08ВС России поразили штаб-квартиру СБУ в Краматорске
12:51В Одесской области уничтожили более 600 боевиков и наемников
12:35Киев создает условия для ядерной катастрофы в Европе – МИД РФ
12:14Антоновский мост после атаки ВСУ: что с движением транспорта
11:56Целью ВСУ была система охлаждения реакторов Запорожской АЭС – власти
11:50Киев будет тестировать натовское оружие на украинцах – Захарова
11:43"Северный поток" возобновил работу
11:18Чем важен Антоновский мост в Херсоне и почему ВСУ хотят его разрушить
10:51Шторм обрушился на Крым
10:32Суды Крыма эвакуируют из-за угрозы минирования
10:19Рост заболеваемости COVID-19 в Крыму и Севастополе: сколько новых случаев
10:09Российские войска нанесли ВСУ ответный удар за обстрел Херсона
09:44Избил вазой и ограбил пенсионерку: в Крыму осудят жителя Татарстана
09:38Еще 300 детей из Донбасса прибыли на отдых в Крым
09:14Часть Крыма осталась без воды
Лента новостейМолния