https://crimea.ria.ru/20220721/vs-rossii-porazili-shtab-kvartiru-sbu-v-kramatorske-1123916370.html
ВС России поразили штаб-квартиру СБУ в Краматорске
ВС России поразили штаб-квартиру СБУ в Краматорске - РИА Новости Крым, 21.07.2022
ВС России поразили штаб-квартиру СБУ в Краматорске
Российские военные в минувшие сутки поразили штаб-квартиру СБУ в Краматорске и девять пунктов управления. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 21.07.2022
2022-07-21T13:08
2022-07-21T13:08
2022-07-21T13:08
специальная военная операция рф на украине
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Российские военные в минувшие сутки поразили штаб-квартиру СБУ в Краматорске и девять пунктов управления. Об этом сообщили в Минобороны РФ."За сутки поражено девять пунктов управления, в том числе 59-й бригады морской пехоты в Николаеве, где размещались иностранные наемники, а также 14-й механизированной бригады в районе Артемовска и штаб-квартира СБУ в городе Краматорск. Уничтожено шесть складов с ракетно-артиллерийским вооружением и боеприпасами в Донецкой Народной Республике, Днепропетровской области и городе Николаеве", - говорится в сообщении.Истребительной авиацией ВКС России в районе Краматорска сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины, а российскими ПВО – украинский вертолет Ми-8 в районе села Первомайское Николаевской области. Также за минувшие сутки сбиты пять украинских беспилотников.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Как указал президент Владимир Путин, она необходима для защиты "людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Конечная цель операции— освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://crimea.ria.ru/20220721/v-odesskoy-oblasti-unichtozhili-bolee-600-boevikov-i-naemnikov-1123915852.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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специальная военная операция рф на украине, министерство обороны рф
ВС России поразили штаб-квартиру СБУ в Краматорске
Минобороны: ВС России поразили штаб-квартиру СБУ в Краматорске
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Российские военные в минувшие сутки поразили штаб-квартиру СБУ в Краматорске и девять пунктов управления. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"За сутки поражено девять пунктов управления, в том числе 59-й бригады морской пехоты в Николаеве, где размещались иностранные наемники, а также 14-й механизированной бригады в районе Артемовска и штаб-квартира СБУ в городе Краматорск. Уничтожено шесть складов с ракетно-артиллерийским вооружением и боеприпасами в Донецкой Народной Республике, Днепропетровской области и городе Николаеве", - говорится в сообщении.
Истребительной авиацией ВКС России в районе Краматорска сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины, а российскими ПВО – украинский вертолет Ми-8 в районе села Первомайское Николаевской области. Также за минувшие сутки сбиты пять украинских беспилотников.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Как указал президент Владимир Путин, она необходима для защиты "людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Конечная цель операции— освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.