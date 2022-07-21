https://crimea.ria.ru/20220721/v-sevastopole-za-dachu-vzyatki-zaderzhan-student-1123920045.html
В Севастополе за дачу взятки задержан студент
В Севастополе за дачу взятки задержан студент - РИА Новости Крым, 21.07.2022
В Севастополе за дачу взятки задержан студент
В Севастополе полицейские задержали 21-летнего студента, подозреваемого в даче взятки заведующему кафедрой городского вуза. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 21.07.2022
2022-07-21T17:04
2022-07-21T17:04
2022-07-21T17:04
севастополь
происшествия
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе полицейские задержали 21-летнего студента, подозреваемого в даче взятки заведующему кафедрой городского вуза. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.Ранее правоохранители задержали 41-летнего заведующего кафедрой севастопольского вуза и его сотрудницу, которые подозреваются в получении взятки и посредничестве во взяточничестве. В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлен еще один причастный к преступной схеме – студент, решившийся откупиться от экзаменационных долгов.Возбуждено уголовное дело. За дачу взятки фигуранту дела грозит до восьми лет лишения свободы.В Следкоме в свою очередь сообщили, что уголовные дела в отношении преподавателя и его подчиненной, возбужденные ранее по факту получения взяток от студентов, направлены в суд и рассматриваются по существу.
https://crimea.ria.ru/20220624/v-sevastopole-prepodavateley-sevgu-osudyat-za-vzyatki-1123641417.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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севастополь, происшествия, общество
В Севастополе за дачу взятки задержан студент
В Севастополе за дачу взятки преподавателю задержан студент, возбуждено уголовное дело
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе полицейские задержали 21-летнего студента, подозреваемого в даче взятки заведующему кафедрой городского вуза. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
Ранее правоохранители задержали 41-летнего заведующего кафедрой севастопольского вуза и его сотрудницу, которые подозреваются в получении взятки и посредничестве во взяточничестве. В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлен еще один причастный к преступной схеме – студент, решившийся откупиться от экзаменационных долгов.
"Молодой человек для решения вопроса о получении положительных результатов во время промежуточной аттестации без фактической проверки знаний и присутствия на экзамене, передал 53-летней сотруднице вуза 30 тысяч рублей, которые в дальнейшем получил заведующий кафедрой вуза в качестве незаконного денежного вознаграждения за совершение противоправных действий в пользу взяткодателя", - говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело. За дачу взятки фигуранту дела грозит до восьми лет лишения свободы.
В Следкоме в свою очередь сообщили, что уголовные дела в отношении преподавателя и его подчиненной, возбужденные ранее по факту получения взяток от студентов, направлены в суд и рассматриваются по существу.