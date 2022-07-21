https://crimea.ria.ru/20220721/v-sevastopole-za-dachu-vzyatki-zaderzhan-student-1123920045.html

В Севастополе за дачу взятки задержан студент

В Севастополе за дачу взятки задержан студент - РИА Новости Крым, 21.07.2022

В Севастополе за дачу взятки задержан студент

В Севастополе полицейские задержали 21-летнего студента, подозреваемого в даче взятки заведующему кафедрой городского вуза. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 21.07.2022

2022-07-21T17:04

2022-07-21T17:04

2022-07-21T17:04

севастополь

происшествия

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе полицейские задержали 21-летнего студента, подозреваемого в даче взятки заведующему кафедрой городского вуза. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.Ранее правоохранители задержали 41-летнего заведующего кафедрой севастопольского вуза и его сотрудницу, которые подозреваются в получении взятки и посредничестве во взяточничестве. В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлен еще один причастный к преступной схеме – студент, решившийся откупиться от экзаменационных долгов.Возбуждено уголовное дело. За дачу взятки фигуранту дела грозит до восьми лет лишения свободы.В Следкоме в свою очередь сообщили, что уголовные дела в отношении преподавателя и его подчиненной, возбужденные ранее по факту получения взяток от студентов, направлены в суд и рассматриваются по существу.

https://crimea.ria.ru/20220624/v-sevastopole-prepodavateley-sevgu-osudyat-za-vzyatki-1123641417.html

севастополь

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севастополь, происшествия, общество