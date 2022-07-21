https://crimea.ria.ru/20220721/rospotrebnadzor-nazval-luchshie-plyazhi-kryma-1123920961.html

Роспотребнадзор назвал лучшие пляжи Крыма

Роспотребнадзор назвал лучшие пляжи Крыма - РИА Новости Крым, 21.07.2022

Роспотребнадзор назвал лучшие пляжи Крыма

Роспотребнадзор составил список лучших пляжей Крыма, в него вошли 14 прибрежных территорий. РИА Новости Крым, 21.07.2022

2022-07-21T21:36

2022-07-21T21:36

2022-07-21T20:35

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Роспотребнадзор составил список лучших пляжей Крыма, в него вошли 14 прибрежных территорий.Три мифа о медузах в Крыму: как соседствовать с "плавучим желе" >>Всего на полуострове функционируют более 400 пляжей, которые соответствуют самым строгим требованиям безопасности.Итак, лучшими представители Роспотребнадзора считают:Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что с начала года в Крыму уже отдохнули около трех миллионов человек, что примерно соответствует уровню успешного допандемийного 2019 года.

https://crimea.ria.ru/20220721/pochemu-krymskie-plyazhi-prevraschayutsya-v-fud-korty-i-kto-na-etom-zarabatyvaet-1123907717.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм в крыму, крым, роспотребнадзор, общество