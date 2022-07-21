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Роспотребнадзор назвал лучшие пляжи Крыма - РИА Новости Крым, 21.07.2022
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Роспотребнадзор назвал лучшие пляжи Крыма
Роспотребнадзор назвал лучшие пляжи Крыма - РИА Новости Крым, 21.07.2022
Роспотребнадзор назвал лучшие пляжи Крыма
Роспотребнадзор составил список лучших пляжей Крыма, в него вошли 14 прибрежных территорий. РИА Новости Крым, 21.07.2022
2022-07-21T21:36
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Роспотребнадзор составил список лучших пляжей Крыма, в него вошли 14 прибрежных территорий.Три мифа о медузах в Крыму: как соседствовать с "плавучим желе" &gt;&gt;Всего на полуострове функционируют более 400 пляжей, которые соответствуют самым строгим требованиям безопасности.Итак, лучшими представители Роспотребнадзора считают:Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что с начала года в Крыму уже отдохнули около трех миллионов человек, что примерно соответствует уровню успешного допандемийного 2019 года.
https://crimea.ria.ru/20220721/pochemu-krymskie-plyazhi-prevraschayutsya-v-fud-korty-i-kto-na-etom-zarabatyvaet-1123907717.html
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туризм в крыму, крым, роспотребнадзор, общество
Роспотребнадзор назвал лучшие пляжи Крыма

Роспотребнадзор назвал 14 лучших пляжей Крыма

21:36 21.07.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевТуристы на пляже
Туристы на пляже - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Роспотребнадзор составил список лучших пляжей Крыма, в него вошли 14 прибрежных территорий.
Три мифа о медузах в Крыму: как соседствовать с "плавучим желе" >>
Всего на полуострове функционируют более 400 пляжей, которые соответствуют самым строгим требованиям безопасности.
"В любом из них можно отлично провести время. Но мы попросили наших коллег из управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю отобрать лучших из лучших. Хотя бы один из этих пляжей должен посетить каждый, кто приехал отдыхать на полуостров", - говорится в сообщении ведомства.
Итак, лучшими представители Роспотребнадзора считают:
  • Пляж "Лазурный берег" в Евпатории
  • Пляж санатория "Форос" в Ялте
  • Пляж санатория "Днепр" в поселке Гаспра
  • Пляж "Мирный" в селе Поповка Сакского района
  • Пляж на Аршинцевской косе в Керчи
  • Пляж гостиницы "Рига" в селе Мысовое, Ленинский район
  • Пляж пансионата "Море" в Алуште
  • Пляжи "Экстрим Крым", "Майами" и "Сансет" в селе Оленевка, Черноморский район
  • Пляжи "Устричный" и "Ракета" в бухте Капсель, Судак
  • Пляжи "Адмиральской лагуны" в Севастополе
  • Пляжи села Орловка, Севастополь
Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что с начала года в Крыму уже отдохнули около трех миллионов человек, что примерно соответствует уровню успешного допандемийного 2019 года.
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