https://crimea.ria.ru/20220715/tri-mifa-o-meduzakh-v-krymu-kak-sosedstvovat-s-plavuchim-zhele-1123843091.html
Три мифа о медузах в Крыму: как соседствовать с "плавучим желе"
Три мифа о медузах в Крыму: как соседствовать с "плавучим желе" - РИА Новости Крым, 15.07.2022
Три мифа о медузах в Крыму: как соседствовать с "плавучим желе"
Мнение о том, что с июля и до конца лета на пляжах Крыма открывается "сезон медуз", которые к тому же опасно жалят, не соответствует действительности. Есть и... РИА Новости Крым, 15.07.2022
2022-07-15T03:01
2022-07-15T03:01
2022-07-15T13:26
общество
черное море
азовское море
совет эксперта
авторы
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СЕВАСТОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Мнение о том, что с июля и до конца лета на пляжах Крыма открывается "сезон медуз", которые к тому же опасно жалят, не соответствует действительности. Есть и другие мифы о "плавучем желе", которые неплохо бы развеять. О них РИА Новости Крым рассказал ведущий научный сотрудник отдела физиологии животных и биохимии ФИЦ ИнБЮМ им. Ковалевского РАН, к.б.н. Борис Аннинский.По словам Аннинского, в Черном море обитают всего два вида медуз, и оба встречаются на пляжах Крыма. Но ни те, ни другие не представляют большой опасности для людей.Миф 1: экватор лета – начало сезона медузСкопление со второй половины июля и до конца августа – сентября медуз на крымских пляжах ни что иное как последний путь одного из видов этих представителей местной морской фауны –аурелий. Это самая многочисленная популяция.Холодноводные терелкообразные аурелии, или лунные медузы, нерестятся в феврале – марте, в этот период их в море огромное количество. Но после поколение начинает медленно отмирать. Тогда те, кто посильнее, опускаются в толщу воды. Более слабых море и ветер несут к берегу.Миф 2: даже умирающие медузы способны жалитьВ середине и конце лета умирающими медузами в море у берегов Крыма бывают только аурелии, и они не способны "кусать" и жалить.Миф 3: крупные медузы многочисленны и опасныСамая крупная медуза на пляжах Крыма – тепловодный корнерот. В последние годы он все чаще наблюдается в Азовском море в связи с его осолонением, но и там это лишь вспышки, отмечает ученый. В Крыму же корнерота не так много."В основном он встречается на северо-западном побережье Крыма, ближе к Евпатории, где песчаные пляжи. В Севастополе и на южном берегу он очень редкий гость", – утверждает Аннинский.Этот тепловодный вид медуз нерестится в мае – июне и к осени, то есть в августе – сентябре, только набирает биомассу. Встреча с ним в воде действительно может закончиться ожогом. Но он не опасен, говорит ученый. Главное – беречь глаза.Это не сильно "злые" медузы по сравнению со многими океаническими, и особого вреда не представляют, поэтому бояться их не нужно, говорит он. Даже если яд медузы попадет в глаза это не смертельно. Что касается ожога на теле, то и он не опасен: возможно лишь небольшое покраснение. Более сильная реакция на ожог возможна, только если человек аллергик. Как поступать в таких случаях – дала рекомендации врач.
https://crimea.ria.ru/20220127/v-azovskom-more-khotyat-vylavlivat-meduz-i-delat-iz-nikh-kosmetiku-1122173531.html
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, черное море, азовское море, совет эксперта, авторы
Три мифа о медузах в Крыму: как соседствовать с "плавучим желе"
Ученый Аннинский назвал три мифа о медузах в Крыму и дал советы, как с ними соседствовать
03:01 15.07.2022 (обновлено: 13:26 15.07.2022)
Собственный корреспондент
СЕВАСТОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым, Анна Петрова.
Мнение о том, что с июля и до конца лета на пляжах Крыма открывается "сезон медуз", которые к тому же опасно жалят, не соответствует действительности. Есть и другие мифы о "плавучем желе", которые неплохо бы развеять. О них РИА Новости Крым
рассказал ведущий научный сотрудник отдела физиологии животных и биохимии ФИЦ ИнБЮМ им. Ковалевского РАН, к.б.н. Борис Аннинский.
По словам Аннинского, в Черном море обитают всего два вида медуз, и оба встречаются на пляжах Крыма. Но ни те, ни другие не представляют большой опасности для людей.
Миф 1: экватор лета – начало сезона медуз
Скопление со второй половины июля и до конца августа – сентября медуз на крымских пляжах ни что иное как последний путь одного из видов этих представителей местной морской фауны –аурелий. Это самая многочисленная популяция.
Холодноводные терелкообразные аурелии, или лунные медузы, нерестятся в феврале – марте, в этот период их в море огромное количество. Но после поколение начинает медленно отмирать. Тогда те, кто посильнее, опускаются в толщу воды. Более слабых море и ветер несут к берегу.
"Те, кто еще в состоянии сопротивляться, опускаются глубже, в район термоклина – зону температурного скачка, потому что не выдерживают температуру выше +20 градусов. Другие выталкиваются морем на поверхность, ветер собирает их в огромные скопления и выносит на берег. Так что в середине и в конце лета они могут появиться даже у берегов ЮБК (Южный берег Крыма – ред.). Но, если вы видите медуз в теплой воде, то это погибающие особи", – объясняет ученый.
Миф 2: даже умирающие медузы способны жалить
В середине и конце лета умирающими медузами в море у берегов Крыма бывают только аурелии, и они не способны "кусать" и жалить.
"У них нет жгучих стрекательных клеток. При прикосновении у этих медуз может лишь выбрасываться слизевый арканчик – он используется для захвата мелких рачков и прочего пропитания. Никакого жжения это не вызывает. Внешне такое соседство может быть неприятным, но оно совершенно не опасно", – говорит Аннинский.
Миф 3: крупные медузы многочисленны и опасны
Самая крупная медуза на пляжах Крыма – тепловодный корнерот. В последние годы он все чаще наблюдается в Азовском море в связи с его осолонением, но и там это лишь вспышки, отмечает ученый. В Крыму же корнерота не так много.
"В основном он встречается на северо-западном побережье Крыма, ближе к Евпатории, где песчаные пляжи. В Севастополе и на южном берегу он очень редкий гость", – утверждает Аннинский.
Этот тепловодный вид медуз нерестится в мае – июне и к осени, то есть в августе – сентябре, только набирает биомассу. Встреча с ним в воде действительно может закончиться ожогом. Но он не опасен, говорит ученый. Главное – беречь глаза.
"Легкое жжение может быть от корнерота: у него, в отличие от аурелии, есть стрекательные клетки, и их реакция идет на чистый белок. Поэтому надо беречь глаза: роговица исключительно белковая. Не надо касаться глаз руками, тереть их, пока не промоете руки свежей водой", – советует Анненков.
Это не сильно "злые" медузы по сравнению со многими океаническими, и особого вреда не представляют, поэтому бояться их не нужно, говорит он. Даже если яд медузы попадет в глаза это не смертельно. Что касается ожога на теле, то и он не опасен: возможно лишь небольшое покраснение.
Более сильная реакция на ожог возможна, только если человек аллергик. Как поступать в таких случаях – дала рекомендации врач
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