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Три мифа о медузах в Крыму: как соседствовать с "плавучим желе" - РИА Новости Крым, 15.07.2022
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Три мифа о медузах в Крыму: как соседствовать с "плавучим желе"
Три мифа о медузах в Крыму: как соседствовать с "плавучим желе" - РИА Новости Крым, 15.07.2022
Три мифа о медузах в Крыму: как соседствовать с "плавучим желе"
Мнение о том, что с июля и до конца лета на пляжах Крыма открывается "сезон медуз", которые к тому же опасно жалят, не соответствует действительности. Есть и... РИА Новости Крым, 15.07.2022
2022-07-15T03:01
2022-07-15T13:26
общество
черное море
азовское море
совет эксперта
авторы
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СЕВАСТОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Мнение о том, что с июля и до конца лета на пляжах Крыма открывается "сезон медуз", которые к тому же опасно жалят, не соответствует действительности. Есть и другие мифы о "плавучем желе", которые неплохо бы развеять. О них РИА Новости Крым рассказал ведущий научный сотрудник отдела физиологии животных и биохимии ФИЦ ИнБЮМ им. Ковалевского РАН, к.б.н. Борис Аннинский.По словам Аннинского, в Черном море обитают всего два вида медуз, и оба встречаются на пляжах Крыма. Но ни те, ни другие не представляют большой опасности для людей.Миф 1: экватор лета – начало сезона медузСкопление со второй половины июля и до конца августа – сентября медуз на крымских пляжах ни что иное как последний путь одного из видов этих представителей местной морской фауны –аурелий. Это самая многочисленная популяция.Холодноводные терелкообразные аурелии, или лунные медузы, нерестятся в феврале – марте, в этот период их в море огромное количество. Но после поколение начинает медленно отмирать. Тогда те, кто посильнее, опускаются в толщу воды. Более слабых море и ветер несут к берегу.Миф 2: даже умирающие медузы способны жалитьВ середине и конце лета умирающими медузами в море у берегов Крыма бывают только аурелии, и они не способны "кусать" и жалить.Миф 3: крупные медузы многочисленны и опасныСамая крупная медуза на пляжах Крыма – тепловодный корнерот. В последние годы он все чаще наблюдается в Азовском море в связи с его осолонением, но и там это лишь вспышки, отмечает ученый. В Крыму же корнерота не так много."В основном он встречается на северо-западном побережье Крыма, ближе к Евпатории, где песчаные пляжи. В Севастополе и на южном берегу он очень редкий гость", – утверждает Аннинский.Этот тепловодный вид медуз нерестится в мае – июне и к осени, то есть в августе – сентябре, только набирает биомассу. Встреча с ним в воде действительно может закончиться ожогом. Но он не опасен, говорит ученый. Главное – беречь глаза.Это не сильно "злые" медузы по сравнению со многими океаническими, и особого вреда не представляют, поэтому бояться их не нужно, говорит он. Даже если яд медузы попадет в глаза это не смертельно. Что касается ожога на теле, то и он не опасен: возможно лишь небольшое покраснение. Более сильная реакция на ожог возможна, только если человек аллергик. Как поступать в таких случаях – дала рекомендации врач.
https://crimea.ria.ru/20220127/v-azovskom-more-khotyat-vylavlivat-meduz-i-delat-iz-nikh-kosmetiku-1122173531.html
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Анна Петрова
Анна Петрова
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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общество, черное море, азовское море, совет эксперта, авторы
Три мифа о медузах в Крыму: как соседствовать с "плавучим желе"

Ученый Аннинский назвал три мифа о медузах в Крыму и дал советы, как с ними соседствовать

03:01 15.07.2022 (обновлено: 13:26 15.07.2022)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМедуза в море
Медуза в море - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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Анна Петрова
Собственный корреспондент
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СЕВАСТОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Мнение о том, что с июля и до конца лета на пляжах Крыма открывается "сезон медуз", которые к тому же опасно жалят, не соответствует действительности. Есть и другие мифы о "плавучем желе", которые неплохо бы развеять. О них РИА Новости Крым рассказал ведущий научный сотрудник отдела физиологии животных и биохимии ФИЦ ИнБЮМ им. Ковалевского РАН, к.б.н. Борис Аннинский.
По словам Аннинского, в Черном море обитают всего два вида медуз, и оба встречаются на пляжах Крыма. Но ни те, ни другие не представляют большой опасности для людей.

Миф 1: экватор лета – начало сезона медуз

Скопление со второй половины июля и до конца августа – сентября медуз на крымских пляжах ни что иное как последний путь одного из видов этих представителей местной морской фауны –аурелий. Это самая многочисленная популяция.
Медузы - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
27 января, 09:06
В Азовском море хотят вылавливать медуз и делать из них косметику
Холодноводные терелкообразные аурелии, или лунные медузы, нерестятся в феврале – марте, в этот период их в море огромное количество. Но после поколение начинает медленно отмирать. Тогда те, кто посильнее, опускаются в толщу воды. Более слабых море и ветер несут к берегу.
"Те, кто еще в состоянии сопротивляться, опускаются глубже, в район термоклина – зону температурного скачка, потому что не выдерживают температуру выше +20 градусов. Другие выталкиваются морем на поверхность, ветер собирает их в огромные скопления и выносит на берег. Так что в середине и в конце лета они могут появиться даже у берегов ЮБК (Южный берег Крыма – ред.). Но, если вы видите медуз в теплой воде, то это погибающие особи", – объясняет ученый.

Миф 2: даже умирающие медузы способны жалить

В середине и конце лета умирающими медузами в море у берегов Крыма бывают только аурелии, и они не способны "кусать" и жалить.
"У них нет жгучих стрекательных клеток. При прикосновении у этих медуз может лишь выбрасываться слизевый арканчик – он используется для захвата мелких рачков и прочего пропитания. Никакого жжения это не вызывает. Внешне такое соседство может быть неприятным, но оно совершенно не опасно", – говорит Аннинский.

Миф 3: крупные медузы многочисленны и опасны

Самая крупная медуза на пляжах Крыма – тепловодный корнерот. В последние годы он все чаще наблюдается в Азовском море в связи с его осолонением, но и там это лишь вспышки, отмечает ученый. В Крыму же корнерота не так много.
"В основном он встречается на северо-западном побережье Крыма, ближе к Евпатории, где песчаные пляжи. В Севастополе и на южном берегу он очень редкий гость", – утверждает Аннинский.
Медуза в море у мыса Тарханкут в Крыму - РИА Новости, 1920, 14.07.2019
14 июля 2019, 18:21Радио "Спутник в Крыму"
Прозрачные обитатели моря: эксперт рассказал, чем опасны медузы
Этот тепловодный вид медуз нерестится в мае – июне и к осени, то есть в августе – сентябре, только набирает биомассу. Встреча с ним в воде действительно может закончиться ожогом. Но он не опасен, говорит ученый. Главное – беречь глаза.
"Легкое жжение может быть от корнерота: у него, в отличие от аурелии, есть стрекательные клетки, и их реакция идет на чистый белок. Поэтому надо беречь глаза: роговица исключительно белковая. Не надо касаться глаз руками, тереть их, пока не промоете руки свежей водой", – советует Анненков.
Это не сильно "злые" медузы по сравнению со многими океаническими, и особого вреда не представляют, поэтому бояться их не нужно, говорит он. Даже если яд медузы попадет в глаза это не смертельно. Что касается ожога на теле, то и он не опасен: возможно лишь небольшое покраснение.
Более сильная реакция на ожог возможна, только если человек аллергик. Как поступать в таких случаях – дала рекомендации врач.
 
ОбществоЧерное мореАзовское мореСовет экспертаАвторы
 
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