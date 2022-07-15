https://crimea.ria.ru/20220715/tri-mifa-o-meduzakh-v-krymu-kak-sosedstvovat-s-plavuchim-zhele-1123843091.html

Три мифа о медузах в Крыму: как соседствовать с "плавучим желе"

Три мифа о медузах в Крыму: как соседствовать с "плавучим желе" - РИА Новости Крым, 15.07.2022

Три мифа о медузах в Крыму: как соседствовать с "плавучим желе"

Мнение о том, что с июля и до конца лета на пляжах Крыма открывается "сезон медуз", которые к тому же опасно жалят, не соответствует действительности. Есть и... РИА Новости Крым, 15.07.2022

2022-07-15T03:01

2022-07-15T03:01

2022-07-15T13:26

общество

черное море

азовское море

совет эксперта

авторы

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СЕВАСТОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Мнение о том, что с июля и до конца лета на пляжах Крыма открывается "сезон медуз", которые к тому же опасно жалят, не соответствует действительности. Есть и другие мифы о "плавучем желе", которые неплохо бы развеять. О них РИА Новости Крым рассказал ведущий научный сотрудник отдела физиологии животных и биохимии ФИЦ ИнБЮМ им. Ковалевского РАН, к.б.н. Борис Аннинский.По словам Аннинского, в Черном море обитают всего два вида медуз, и оба встречаются на пляжах Крыма. Но ни те, ни другие не представляют большой опасности для людей.Миф 1: экватор лета – начало сезона медузСкопление со второй половины июля и до конца августа – сентября медуз на крымских пляжах ни что иное как последний путь одного из видов этих представителей местной морской фауны –аурелий. Это самая многочисленная популяция.Холодноводные терелкообразные аурелии, или лунные медузы, нерестятся в феврале – марте, в этот период их в море огромное количество. Но после поколение начинает медленно отмирать. Тогда те, кто посильнее, опускаются в толщу воды. Более слабых море и ветер несут к берегу.Миф 2: даже умирающие медузы способны жалитьВ середине и конце лета умирающими медузами в море у берегов Крыма бывают только аурелии, и они не способны "кусать" и жалить.Миф 3: крупные медузы многочисленны и опасныСамая крупная медуза на пляжах Крыма – тепловодный корнерот. В последние годы он все чаще наблюдается в Азовском море в связи с его осолонением, но и там это лишь вспышки, отмечает ученый. В Крыму же корнерота не так много."В основном он встречается на северо-западном побережье Крыма, ближе к Евпатории, где песчаные пляжи. В Севастополе и на южном берегу он очень редкий гость", – утверждает Аннинский.Этот тепловодный вид медуз нерестится в мае – июне и к осени, то есть в августе – сентябре, только набирает биомассу. Встреча с ним в воде действительно может закончиться ожогом. Но он не опасен, говорит ученый. Главное – беречь глаза.Это не сильно "злые" медузы по сравнению со многими океаническими, и особого вреда не представляют, поэтому бояться их не нужно, говорит он. Даже если яд медузы попадет в глаза это не смертельно. Что касается ожога на теле, то и он не опасен: возможно лишь небольшое покраснение. Более сильная реакция на ожог возможна, только если человек аллергик. Как поступать в таких случаях – дала рекомендации врач.

https://crimea.ria.ru/20220127/v-azovskom-more-khotyat-vylavlivat-meduz-i-delat-iz-nikh-kosmetiku-1122173531.html

https://crimea.ria.ru/20190714/1117002501.html

черное море

азовское море

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

Анна Петрова

Анна Петрова

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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Анна Петрова

общество, черное море, азовское море, совет эксперта, авторы