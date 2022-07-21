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Аксенов поручил проверить "хитрые" пляжные схемы в Крыму - РИА Новости Крым, 21.07.2022
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Аксенов поручил проверить "хитрые" пляжные схемы в Крыму
Аксенов поручил проверить "хитрые" пляжные схемы в Крыму - РИА Новости Крым, 21.07.2022
Аксенов поручил проверить "хитрые" пляжные схемы в Крыму
Коммерческая деятельность на крымских пляжах должна быть упорядочена так, чтобы бюджет получал прибыль. Действия должностных лиц, "не замечающих" нелегальную... РИА Новости Крым, 21.07.2022
2022-07-21T19:42
2022-07-21T19:42
крым
сергей аксенов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости Крым. Коммерческая деятельность на крымских пляжах должна быть упорядочена так, чтобы бюджет получал прибыль. Действия должностных лиц, "не замечающих" нелегальную коммерцию на побережье, должны получить правовую оценку со стороны МВД. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов в ходе совещания по проблемным вопросам Евпаторийского городского округа.Он напомнил, что до 1 августа во всех прибрежных городах республики должны быть завершены проверки пляжей."До этого времени уже полностью нужно упорядочить, заключить если надо договора, привести всех к единой линейке. Для этого рассчитать целевой показатель: сколько по итогу казна должна получать от передачи пляжей под благоустройство. При этом предприниматели должны понимать прозрачность, что они при тех условиях, которые дает администрация, могут заработать. Алушта, Ялта, Феодосия, Керчь, Саки - это касается всех прибрежных городов", - сказал Аксенов.Ранее глава Крыма поручал провести проверку эффективности работы всех крымских пляжей и определить возможность их передачи муниципалитетам для ведения коммерческой деятельности.
https://crimea.ria.ru/20220706/aksenov-poobeschal-chistku-obschepita-na-naberezhnykh-1123764785.html
https://crimea.ria.ru/20220707/kakie-iz-krymskikh-plyazhey-mogut-stat-munitsipalnymi--minkurortov-1123769264.html
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крым, сергей аксенов
Аксенов поручил проверить "хитрые" пляжные схемы в Крыму

Глава РК Аксенов поручил навести порядок с размещением НТО на крымских пляжах

19:42 21.07.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСувениры на набережной в Алуште
Сувениры на набережной в Алуште - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости Крым. Коммерческая деятельность на крымских пляжах должна быть упорядочена так, чтобы бюджет получал прибыль. Действия должностных лиц, "не замечающих" нелегальную коммерцию на побережье, должны получить правовую оценку со стороны МВД. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов в ходе совещания по проблемным вопросам Евпаторийского городского округа.
"Есть факты пляжной коммерции без документов. Я прошу коллег из МВД дать оценку на бездействие. Почему должностными лицами не были предприняты шаги по легализации данной ситуации. Все видели объекты без документов. Дать оценку еще и ресурсникам – на каком основании электроэнергия была подключена. Проверьте досконально. У нас очень много хитрых деятелей, но их нужно всех вытащить на свет божий", - поручил глава республики.
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Он напомнил, что до 1 августа во всех прибрежных городах республики должны быть завершены проверки пляжей.
"До этого времени уже полностью нужно упорядочить, заключить если надо договора, привести всех к единой линейке. Для этого рассчитать целевой показатель: сколько по итогу казна должна получать от передачи пляжей под благоустройство. При этом предприниматели должны понимать прозрачность, что они при тех условиях, которые дает администрация, могут заработать. Алушта, Ялта, Феодосия, Керчь, Саки - это касается всех прибрежных городов", - сказал Аксенов.
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Ранее глава Крыма поручал провести проверку эффективности работы всех крымских пляжей и определить возможность их передачи муниципалитетам для ведения коммерческой деятельности.
 
КрымСергей Аксенов
 
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