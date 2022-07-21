https://crimea.ria.ru/20220721/aksenov-poruchil-proverit-khitrye-plyazhnye-skhemy-v-krymu-1123922809.html

Аксенов поручил проверить "хитрые" пляжные схемы в Крыму

Аксенов поручил проверить "хитрые" пляжные схемы в Крыму - РИА Новости Крым, 21.07.2022

Аксенов поручил проверить "хитрые" пляжные схемы в Крыму

Коммерческая деятельность на крымских пляжах должна быть упорядочена так, чтобы бюджет получал прибыль. Действия должностных лиц, "не замечающих" нелегальную... РИА Новости Крым, 21.07.2022

2022-07-21T19:42

2022-07-21T19:42

2022-07-21T19:42

крым

сергей аксенов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости Крым. Коммерческая деятельность на крымских пляжах должна быть упорядочена так, чтобы бюджет получал прибыль. Действия должностных лиц, "не замечающих" нелегальную коммерцию на побережье, должны получить правовую оценку со стороны МВД. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов в ходе совещания по проблемным вопросам Евпаторийского городского округа.Он напомнил, что до 1 августа во всех прибрежных городах республики должны быть завершены проверки пляжей."До этого времени уже полностью нужно упорядочить, заключить если надо договора, привести всех к единой линейке. Для этого рассчитать целевой показатель: сколько по итогу казна должна получать от передачи пляжей под благоустройство. При этом предприниматели должны понимать прозрачность, что они при тех условиях, которые дает администрация, могут заработать. Алушта, Ялта, Феодосия, Керчь, Саки - это касается всех прибрежных городов", - сказал Аксенов.Ранее глава Крыма поручал провести проверку эффективности работы всех крымских пляжей и определить возможность их передачи муниципалитетам для ведения коммерческой деятельности.

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https://crimea.ria.ru/20220707/kakie-iz-krymskikh-plyazhey-mogut-stat-munitsipalnymi--minkurortov-1123769264.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, сергей аксенов