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Ущерб 400 млн рублей: в Крыму вскрыли схему незаконного возмещения НДС - РИА Новости Крым, 20.07.2022
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Ущерб 400 млн рублей: в Крыму вскрыли схему незаконного возмещения НДС
Ущерб 400 млн рублей: в Крыму вскрыли схему незаконного возмещения НДС - РИА Новости Крым, 20.07.2022
Ущерб 400 млн рублей: в Крыму вскрыли схему незаконного возмещения НДС
В Крыму силовики выявили схему незаконного возмещения НДС должностными лицами коммерческого предприятия, деятельность которого связана с обеспечением... РИА Новости Крым, 20.07.2022
2022-07-20T14:09
2022-07-20T14:09
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации)
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. В Крыму силовики выявили схему незаконного возмещения НДС должностными лицами коммерческого предприятия, деятельность которого связана с обеспечением потребителей электрической и тепловой энергией. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.По предварительным данным, в период с 2017 по 2018 годы руководители предприятия заключили фиктивные договоры о выполнении работ и оказании услуг с подконтрольными фирмами и физлицами. Также была изготовлена "липовая" документация об исполнении этих договоров.Возбуждено уголовное дело. За мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере, грозит до 10 лет лишения свободы."Сотрудниками полиции при силовой поддержке Росгвардии на территории Крыма и Московского региона проведены обыски в жилых и офисных помещениях у лиц, которые могут быть причастны к противоправной деятельности. Обнаружены и изъяты документы, денежные средства и иные предметы, имеющие доказательственное значение", - добавила Ирина Волк.Правоохранители продолжают оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на изобличение всех участников мошеннических действий.
https://crimea.ria.ru/20220714/dvoe-krymchan-poluchili-sroki-za-moshennichestvo-na-20-mln-rubley-1123837976.html
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РИА Новости Крым
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4.7
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353
60
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации), происшествия
Ущерб 400 млн рублей: в Крыму вскрыли схему незаконного возмещения НДС

В Крыму силовики выявили схему незаконного возмещения НДС, ущерб 400 млн рублей

14:09 20.07.2022
 
© РИА Новости . Нина Зотина / Перейти в фотобанкНалоговый кодекс РФ
Налоговый кодекс РФ - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© РИА Новости . Нина Зотина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. В Крыму силовики выявили схему незаконного возмещения НДС должностными лицами коммерческого предприятия, деятельность которого связана с обеспечением потребителей электрической и тепловой энергией. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По предварительным данным, в период с 2017 по 2018 годы руководители предприятия заключили фиктивные договоры о выполнении работ и оказании услуг с подконтрольными фирмами и физлицами. Также была изготовлена "липовая" документация об исполнении этих договоров.
"Злоумышленники внесли недостоверные сведения в декларации по налогу на добавленную стоимость и представили их в территориальное подразделение ФНС России. На основании этих документов сотрудниками налогового органа принималось решение о возмещении суммы НДС, указанной в заявлении. После того, как деньги поступали на расчетный счет предприятия, они похищались. Таким образом, бюджету РФ был причинен ущерб, превышающий 400 млн рублей", - уточнила представитель ведомства.
Возбуждено уголовное дело. За мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере, грозит до 10 лет лишения свободы.
"Сотрудниками полиции при силовой поддержке Росгвардии на территории Крыма и Московского региона проведены обыски в жилых и офисных помещениях у лиц, которые могут быть причастны к противоправной деятельности. Обнаружены и изъяты документы, денежные средства и иные предметы, имеющие доказательственное значение", - добавила Ирина Волк.
Молоток судьи
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Правоохранители продолжают оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на изобличение всех участников мошеннических действий.
 
МВД РФ (Министерство внутренних дел Российской Федерации)Росгвардия (Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации)Происшествия
 
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