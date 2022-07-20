https://crimea.ria.ru/20220720/uscherb-400-mln-rubley-v-krymu-vskryli-skhemu-nezakonnogo-vozmescheniya-nds-1123905830.html

Ущерб 400 млн рублей: в Крыму вскрыли схему незаконного возмещения НДС

Ущерб 400 млн рублей: в Крыму вскрыли схему незаконного возмещения НДС - РИА Новости Крым, 20.07.2022

Ущерб 400 млн рублей: в Крыму вскрыли схему незаконного возмещения НДС

В Крыму силовики выявили схему незаконного возмещения НДС должностными лицами коммерческого предприятия, деятельность которого связана с обеспечением... РИА Новости Крым, 20.07.2022

2022-07-20T14:09

2022-07-20T14:09

2022-07-20T14:09

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)

росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации)

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. В Крыму силовики выявили схему незаконного возмещения НДС должностными лицами коммерческого предприятия, деятельность которого связана с обеспечением потребителей электрической и тепловой энергией. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.По предварительным данным, в период с 2017 по 2018 годы руководители предприятия заключили фиктивные договоры о выполнении работ и оказании услуг с подконтрольными фирмами и физлицами. Также была изготовлена "липовая" документация об исполнении этих договоров.Возбуждено уголовное дело. За мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере, грозит до 10 лет лишения свободы."Сотрудниками полиции при силовой поддержке Росгвардии на территории Крыма и Московского региона проведены обыски в жилых и офисных помещениях у лиц, которые могут быть причастны к противоправной деятельности. Обнаружены и изъяты документы, денежные средства и иные предметы, имеющие доказательственное значение", - добавила Ирина Волк.Правоохранители продолжают оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на изобличение всех участников мошеннических действий.

https://crimea.ria.ru/20220714/dvoe-krymchan-poluchili-sroki-za-moshennichestvo-na-20-mln-rubley-1123837976.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации), происшествия