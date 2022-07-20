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Цель не достигнута: Захарова ответила на заявления США о новых санкциях - РИА Новости Крым, 20.07.2022
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Цель не достигнута: Захарова ответила на заявления США о новых санкциях
Цель не достигнута: Захарова ответила на заявления США о новых санкциях - РИА Новости Крым, 20.07.2022
Цель не достигнута: Захарова ответила на заявления США о новых санкциях
Угрозы Белого дома о введении новых санкций в отношении РФ при вхождении украинских регионов в состав России цели не достигли, они только укрепили уверенность... РИА Новости Крым, 20.07.2022
2022-07-20T09:10
2022-07-20T09:11
политика
мария захарова
санкции против россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. Угрозы Белого дома о введении новых санкций в отношении РФ при вхождении украинских регионов в состав России цели не достигли, они только укрепили уверенность Москвы в правильно выбранном курсе. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности при Белом доме Джон Кирби заявил, что США ужесточат уже введенные против России санкции и попытаются ослабить ее военный потенциал в случае попытки Москвы "аннексировать" освобожденные территории на Украине.Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами России.
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политика, мария захарова, санкции против россии
Цель не достигнута: Захарова ответила на заявления США о новых санкциях

Представитель МИД Захарова: угрозы США о новых санкциях не достигли цели

09:10 20.07.2022 (обновлено: 09:11 20.07.2022)
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
© Пресс-служба МИД РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. Угрозы Белого дома о введении новых санкций в отношении РФ при вхождении украинских регионов в состав России цели не достигли, они только укрепили уверенность Москвы в правильно выбранном курсе. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Ошибка Белого дома в том, что США вводили и вводят "новые санкции" и без вхождения районов Украины в состав России. Поэтому очередная угроза цели не достигла. Наоборот, укрепила решимость действовать согласно намеченному курсу", - написала она в своем Telegram-канале.
Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности при Белом доме Джон Кирби заявил, что США ужесточат уже введенные против России санкции и попытаются ослабить ее военный потенциал в случае попытки Москвы "аннексировать" освобожденные территории на Украине.
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Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами России.
 
ПолитикаМария ЗахароваСанкции против России
 
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