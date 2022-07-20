https://crimea.ria.ru/20220720/tsel-ne-dostignuta-zakharova-otvetila-na-zayavleniya-ssha-o-novykh-sanktsiyakh-1123902480.html

Цель не достигнута: Захарова ответила на заявления США о новых санкциях

Цель не достигнута: Захарова ответила на заявления США о новых санкциях - РИА Новости Крым, 20.07.2022

Цель не достигнута: Захарова ответила на заявления США о новых санкциях

Угрозы Белого дома о введении новых санкций в отношении РФ при вхождении украинских регионов в состав России цели не достигли, они только укрепили уверенность... РИА Новости Крым, 20.07.2022

2022-07-20T09:10

2022-07-20T09:10

2022-07-20T09:11

политика

мария захарова

санкции против россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/06/1122866778_0:0:3226:1815_1920x0_80_0_0_daff0224c5ba2f17eb07e5dad949d88f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. Угрозы Белого дома о введении новых санкций в отношении РФ при вхождении украинских регионов в состав России цели не достигли, они только укрепили уверенность Москвы в правильно выбранном курсе. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности при Белом доме Джон Кирби заявил, что США ужесточат уже введенные против России санкции и попытаются ослабить ее военный потенциал в случае попытки Москвы "аннексировать" освобожденные территории на Украине.Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами России.

https://crimea.ria.ru/20220719/es-smyagchit-sanktsii-protiv-bankov-rossii--smi-1123895198.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, мария захарова, санкции против россии