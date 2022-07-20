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Крым поставит в Запорожье и Херсон 70 зерноуборочных комбайнов - РИА Новости Крым, 20.07.2022
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Крым поставит в Запорожье и Херсон 70 зерноуборочных комбайнов
Крым поставит в Запорожье и Херсон 70 зерноуборочных комбайнов - РИА Новости Крым, 20.07.2022
Крым поставит в Запорожье и Херсон 70 зерноуборочных комбайнов
Крым планирует поставить в Херсонскую и Запорожскую области 85 единиц сельскохозяйственной техники для помощи регионам в уборке урожая, сообщили в Мининформе... РИА Новости Крым, 20.07.2022
2022-07-20T16:41
2022-07-20T16:41
херсонская область
запорожская область
крым
сельское хозяйство
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. Крым планирует поставить в Херсонскую и Запорожскую области 85 единиц сельскохозяйственной техники для помощи регионам в уборке урожая, сообщили в Мининформе республики.Первую партию из шести комбайнов отправят из Крыма в Запорожскую область 21 июля.В министерстве отметили, что в настоящее время на освобожденной территории Херсонской и Запорожской областей сложилась напряженная ситуация с уборкой урожая зерновых из-за дефицита зерноуборочных комбайнов. Часть ранее работавших в регионах машин была разукомплектована, часть – вывезена за их пределы. Все это создает серьезные риски по затягиванию сроков уборки и, как следствие, увеличению потерь урожая.
https://crimea.ria.ru/20220719/lgotnye-tarify-i-khoroshie-tseny-v-zaporozhskoy-oblasti-sobirayut-zernovye-1123892189.html
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херсонская область, запорожская область, крым, сельское хозяйство
Крым поставит в Запорожье и Херсон 70 зерноуборочных комбайнов

Крым поставит в Херсон и Запорожье 85 единиц сельхозтехники, в том числе 70 комбайнов

16:41 20.07.2022
 
© РИА Новости Крым . Dmitry MakeevУборка зерновых в Запорожской области
Уборка зерновых в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© РИА Новости Крым . Dmitry Makeev
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. Крым планирует поставить в Херсонскую и Запорожскую области 85 единиц сельскохозяйственной техники для помощи регионам в уборке урожая, сообщили в Мининформе республики.
"Всего в 2022 году планируется поставить в Херсон и Запорожье не менее 85 единиц техники, из которых 70 единиц – зерноуборочные комбайны", – говорится в сообщении.
Первую партию из шести комбайнов отправят из Крыма в Запорожскую область 21 июля.
В министерстве отметили, что в настоящее время на освобожденной территории Херсонской и Запорожской областей сложилась напряженная ситуация с уборкой урожая зерновых из-за дефицита зерноуборочных комбайнов. Часть ранее работавших в регионах машин была разукомплектована, часть – вывезена за их пределы. Все это создает серьезные риски по затягиванию сроков уборки и, как следствие, увеличению потерь урожая.
Уборка зерновых в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
Вчера, 13:11
Льготные тарифы и хорошие цены: в Запорожской области собирают зерновые
Херсонская областьЗапорожская областьКрымСельское хозяйство
 
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