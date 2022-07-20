https://crimea.ria.ru/20220720/krym-postavit-v-zaporozhe-i-kherson-70-zernouborochnykh-kombaynov-1123908801.html

Крым поставит в Запорожье и Херсон 70 зерноуборочных комбайнов

Крым поставит в Запорожье и Херсон 70 зерноуборочных комбайнов - РИА Новости Крым, 20.07.2022

Крым поставит в Запорожье и Херсон 70 зерноуборочных комбайнов

Крым планирует поставить в Херсонскую и Запорожскую области 85 единиц сельскохозяйственной техники для помощи регионам в уборке урожая, сообщили в Мининформе... РИА Новости Крым, 20.07.2022

2022-07-20T16:41

2022-07-20T16:41

2022-07-20T16:41

херсонская область

запорожская область

крым

сельское хозяйство

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/12/1123883480_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_6489e4d1fc4fdd311aa03f9c117273f9.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. Крым планирует поставить в Херсонскую и Запорожскую области 85 единиц сельскохозяйственной техники для помощи регионам в уборке урожая, сообщили в Мининформе республики.Первую партию из шести комбайнов отправят из Крыма в Запорожскую область 21 июля.В министерстве отметили, что в настоящее время на освобожденной территории Херсонской и Запорожской областей сложилась напряженная ситуация с уборкой урожая зерновых из-за дефицита зерноуборочных комбайнов. Часть ранее работавших в регионах машин была разукомплектована, часть – вывезена за их пределы. Все это создает серьезные риски по затягиванию сроков уборки и, как следствие, увеличению потерь урожая.

https://crimea.ria.ru/20220719/lgotnye-tarify-i-khoroshie-tseny-v-zaporozhskoy-oblasti-sobirayut-zernovye-1123892189.html

херсонская область

запорожская область

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, запорожская область, крым, сельское хозяйство