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Где в Крыму до вечера не будет воды - РИА Новости Крым, 20.07.2022
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Где в Крыму до вечера не будет воды
Где в Крыму до вечера не будет воды - РИА Новости Крым, 20.07.2022
Где в Крыму до вечера не будет воды
В Симферополе и в нескольких других муниципалитетах Крыма по ряду адресов до вечера не будет воды, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 20.07.2022
2022-07-20T09:30
2022-07-20T09:30
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости Крым. В Симферополе и в нескольких других муниципалитетах Крыма по ряду адресов до вечера не будет воды, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".По данным пресс-службы, до 18 часов без водоснабжения останутся жители симферопольских улиц Димитрова, Целинной, частично Севастопольской, переулка Ключевого.В селе Ильичево Ленинского района до вечера без воды улицы Коммунаров и Виноградная.В Керчи в течение дня ограничено водоснабжение микрорайона Митридатская горка, организован подвоз питьевой воды. В Феодосии без подачи ресурса остаются улицы Поперечная, Адмиральский бульвар, Анюнаса, Дорожная, Волынкина, 3-й Заводской, Симферопольское шоссе, 40, Школьный переулок, частично Нахимова и Войкова.В Феодосийском селе Владиславовка до 23 июля в дневное время будут проводить работы по замене запорный арматуры на сетях. Водоснабжение подается вечером и ночью.Жители Белогорска и прилегающих населенных пунктов пока получают техническую воду, в этой связи их предупреждают о необходимости ее кипятить.
https://crimea.ria.ru/20220708/skolko-vody-ezhednevno-poluchaet-krym-iz-severo-krymskogo-kanala-1123792986.html
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вода в крыму, крым, общество
Где в Крыму до вечера не будет воды

В Симферополе и ряде других населенных пунктов Крыма до вечера не будет воды

09:30 20.07.2022
 
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичПодвоз воды
Подвоз воды - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости Крым. В Симферополе и в нескольких других муниципалитетах Крыма по ряду адресов до вечера не будет воды, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".
По данным пресс-службы, до 18 часов без водоснабжения останутся жители симферопольских улиц Димитрова, Целинной, частично Севастопольской, переулка Ключевого.
В селе Ильичево Ленинского района до вечера без воды улицы Коммунаров и Виноградная.
В Керчи в течение дня ограничено водоснабжение микрорайона Митридатская горка, организован подвоз питьевой воды. В Феодосии без подачи ресурса остаются улицы Поперечная, Адмиральский бульвар, Анюнаса, Дорожная, Волынкина, 3-й Заводской, Симферопольское шоссе, 40, Школьный переулок, частично Нахимова и Войкова.
В Феодосийском селе Владиславовка до 23 июля в дневное время будут проводить работы по замене запорный арматуры на сетях. Водоснабжение подается вечером и ночью.
Жители Белогорска и прилегающих населенных пунктов пока получают техническую воду, в этой связи их предупреждают о необходимости ее кипятить.
Северо-Крымский канал в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
8 июля, 18:13
Сколько воды ежедневно получает Крым из Северо-Крымского канала
 
Вода в КрымуКрымОбщество
 
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