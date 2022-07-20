https://crimea.ria.ru/20220720/gde-v-krymu-do-vechera-ne-budet-vody--1123902779.html

Где в Крыму до вечера не будет воды

Где в Крыму до вечера не будет воды - РИА Новости Крым, 20.07.2022

Где в Крыму до вечера не будет воды

В Симферополе и в нескольких других муниципалитетах Крыма по ряду адресов до вечера не будет воды, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 20.07.2022

2022-07-20T09:30

2022-07-20T09:30

2022-07-20T09:30

вода в крыму

крым

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости Крым. В Симферополе и в нескольких других муниципалитетах Крыма по ряду адресов до вечера не будет воды, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".По данным пресс-службы, до 18 часов без водоснабжения останутся жители симферопольских улиц Димитрова, Целинной, частично Севастопольской, переулка Ключевого.В селе Ильичево Ленинского района до вечера без воды улицы Коммунаров и Виноградная.В Керчи в течение дня ограничено водоснабжение микрорайона Митридатская горка, организован подвоз питьевой воды. В Феодосии без подачи ресурса остаются улицы Поперечная, Адмиральский бульвар, Анюнаса, Дорожная, Волынкина, 3-й Заводской, Симферопольское шоссе, 40, Школьный переулок, частично Нахимова и Войкова.В Феодосийском селе Владиславовка до 23 июля в дневное время будут проводить работы по замене запорный арматуры на сетях. Водоснабжение подается вечером и ночью.Жители Белогорска и прилегающих населенных пунктов пока получают техническую воду, в этой связи их предупреждают о необходимости ее кипятить.

https://crimea.ria.ru/20220708/skolko-vody-ezhednevno-poluchaet-krym-iz-severo-krymskogo-kanala-1123792986.html

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вода в крыму, крым, общество