https://crimea.ria.ru/20220719/v-simferopole-elektrichka-nasmert-sbila-17-letnyuyu-devushku-1123898076.html

В Симферополе электричка насмерть сбила 17-летнюю девушку в наушниках

В Симферополе электричка насмерть сбила 17-летнюю девушку в наушниках - РИА Новости Крым, 19.07.2022

В Симферополе электричка насмерть сбила 17-летнюю девушку в наушниках

В Симферополе 17-летняя девушка попала под электричку, от полученных травм она скончалась на месте. Об этом сообщает пресс-служба линейного управления МВД... РИА Новости Крым, 19.07.2022

2022-07-19T16:16

2022-07-19T16:16

2022-07-19T16:23

крым

симферополь

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости Крым. В Симферополе 17-летняя девушка попала под электричку, от полученных травм она скончалась на месте. Об этом сообщает пресс-служба линейного управления МВД России на транспорте в Крыму.Инцидент произошел во вторник на перегоне станций Симферополь – Симферополь-Грузовой, в районе улицы Ракетная."Через железнодорожные пути в этом месте есть подземный переход. Девушка шла сверху, была в наушниках, музыку, наверное, слушала, может, по телефону с кем-то общалась, пока это только предположения. В этом месте есть изгиб железнодорожного полотна, электровоз появился с одной стороны. Машинист подавал звуковые сигналы, но не смог остановиться – было слишком маленькое расстояние, а поезд весит несколько тонн. Произошло столкновение, девушка погибла на месте", - сообщили в пресс-службе.Личность погибшей уже установлена – ей оказалась 17-летняя жительница Симферополя.В настоящее время оперативно-следственная группа собирает материалы для передачи в следственные органы, ведется опрос очевидцев и бригады электропоезда. Данные будут переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.

https://crimea.ria.ru/20220429/elektrichka-nasmert-sbila-muzhchinu-v-sakskom-rayone-kryma-1123089759.html

https://crimea.ria.ru/20220301/v-krymu-elektrichka-nasmert-sbila-22-letnyuyu-devushku-1122545700.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, симферополь, происшествия