Рейтинг@Mail.ru
В Симферополе электричка насмерть сбила 17-летнюю девушку в наушниках - РИА Новости Крым, 19.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20220719/v-simferopole-elektrichka-nasmert-sbila-17-letnyuyu-devushku-1123898076.html
В Симферополе электричка насмерть сбила 17-летнюю девушку в наушниках
В Симферополе электричка насмерть сбила 17-летнюю девушку в наушниках - РИА Новости Крым, 19.07.2022
В Симферополе электричка насмерть сбила 17-летнюю девушку в наушниках
В Симферополе 17-летняя девушка попала под электричку, от полученных травм она скончалась на месте. Об этом сообщает пресс-служба линейного управления МВД... РИА Новости Крым, 19.07.2022
2022-07-19T16:16
2022-07-19T16:23
крым
симферополь
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111754/54/1117545416_0:0:4489:2526_1920x0_80_0_0_5a585713d0eaefe2b2025a1bd6d1e3a9.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости Крым. В Симферополе 17-летняя девушка попала под электричку, от полученных травм она скончалась на месте. Об этом сообщает пресс-служба линейного управления МВД России на транспорте в Крыму.Инцидент произошел во вторник на перегоне станций Симферополь – Симферополь-Грузовой, в районе улицы Ракетная."Через железнодорожные пути в этом месте есть подземный переход. Девушка шла сверху, была в наушниках, музыку, наверное, слушала, может, по телефону с кем-то общалась, пока это только предположения. В этом месте есть изгиб железнодорожного полотна, электровоз появился с одной стороны. Машинист подавал звуковые сигналы, но не смог остановиться – было слишком маленькое расстояние, а поезд весит несколько тонн. Произошло столкновение, девушка погибла на месте", - сообщили в пресс-службе.Личность погибшей уже установлена – ей оказалась 17-летняя жительница Симферополя.В настоящее время оперативно-следственная группа собирает материалы для передачи в следственные органы, ведется опрос очевидцев и бригады электропоезда. Данные будут переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.
https://crimea.ria.ru/20220429/elektrichka-nasmert-sbila-muzhchinu-v-sakskom-rayone-kryma-1123089759.html
https://crimea.ria.ru/20220301/v-krymu-elektrichka-nasmert-sbila-22-letnyuyu-devushku-1122545700.html
крым
симферополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111754/54/1117545416_383:0:4070:2765_1920x0_80_0_0_84dd5534db461ded53c20a88222d9327.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, симферополь, происшествия
В Симферополе электричка насмерть сбила 17-летнюю девушку в наушниках

МВД на транспорте: в Крыму 17-летняя девушка погибла под колесами электрички

16:16 19.07.2022 (обновлено: 16:23 19.07.2022)
 
© РИА Новости Крым . Александр ПолегенькоЖелезная дорога
Железная дорога - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости Крым. В Симферополе 17-летняя девушка попала под электричку, от полученных травм она скончалась на месте. Об этом сообщает пресс-служба линейного управления МВД России на транспорте в Крыму.
Инцидент произошел во вторник на перегоне станций Симферополь – Симферополь-Грузовой, в районе улицы Ракетная.
Электричка - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
29 апреля, 10:44
Электричка насмерть сбила мужчину в Сакском районе Крыма
"Через железнодорожные пути в этом месте есть подземный переход. Девушка шла сверху, была в наушниках, музыку, наверное, слушала, может, по телефону с кем-то общалась, пока это только предположения. В этом месте есть изгиб железнодорожного полотна, электровоз появился с одной стороны. Машинист подавал звуковые сигналы, но не смог остановиться – было слишком маленькое расстояние, а поезд весит несколько тонн. Произошло столкновение, девушка погибла на месте", - сообщили в пресс-службе.
Личность погибшей уже установлена – ей оказалась 17-летняя жительница Симферополя.
Симферопольский железнодорожный вокзал. Подготовка к запуску поездов по Крымскому мосту. - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
1 марта, 12:37
В Крыму электричка насмерть сбила 22-летнюю девушку
В настоящее время оперативно-следственная группа собирает материалы для передачи в следственные органы, ведется опрос очевидцев и бригады электропоезда. Данные будут переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.
КрымСимферопольПроисшествия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:16В Симферополе электричка насмерть сбила 17-летнюю девушку в наушниках
16:08Глава правительства Запорожской области: буду опираться на местные кадры
15:54Военных пенсионеров Крыма и Севастополя обеспечат жильем – Путин
15:36В Ялте будут отбирать инструменты у незаконных уличных музыкантов
15:13Прокуратура Ялты проверит законность сноса дома Краснова
14:59Мобилизация не имеет пола: Киев готовится к призыву женщин в ВСУ
14:44В России возобновят работу региональных штабов по COVID-19
14:39ЕС смягчит санкции против банков России – СМИ
14:27Крым может начать поставки лекарств в освобожденные регионы Украины
13:59На Украине грозятся отвоевать Крым и уничтожить Черноморский флот РФ
13:47Из Крыма в Мелитополь пустили дополнительные автобусы
13:27В Росздравнадзоре рассказали о ситуации с лекарствами и ценами
13:19США "с пустой канистрой и протянутой рукой" не страшны Китаю – Захарова
13:11ВСУ принудительно мобилизуют жителей Артемовска и Дзержинска
13:11Льготные тарифы и хорошие цены: в Запорожской области собирают зерновые
13:05Херсон обстреляли из американских РСЗО: одна ракета попала в мост
12:47Под Одессой уничтожен склад с боеприпасами для иностранного оружия
12:42В Евпатории при строительстве школы присвоили почти 2 млн рублей
12:21В Запорожье уничтожены 200 боевиков "Правого сектора"*
12:10В России появится федеральный реестр долгостроев
Лента новостейМолния