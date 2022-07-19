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В Симферополе электричка насмерть сбила 17-летнюю девушку в наушниках
В Симферополе электричка насмерть сбила 17-летнюю девушку в наушниках - РИА Новости Крым, 19.07.2022
В Симферополе электричка насмерть сбила 17-летнюю девушку в наушниках
В Симферополе 17-летняя девушка попала под электричку, от полученных травм она скончалась на месте. Об этом сообщает пресс-служба линейного управления МВД... РИА Новости Крым, 19.07.2022
2022-07-19T16:16
2022-07-19T16:16
2022-07-19T16:23
крым
симферополь
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости Крым. В Симферополе 17-летняя девушка попала под электричку, от полученных травм она скончалась на месте. Об этом сообщает пресс-служба линейного управления МВД России на транспорте в Крыму.Инцидент произошел во вторник на перегоне станций Симферополь – Симферополь-Грузовой, в районе улицы Ракетная."Через железнодорожные пути в этом месте есть подземный переход. Девушка шла сверху, была в наушниках, музыку, наверное, слушала, может, по телефону с кем-то общалась, пока это только предположения. В этом месте есть изгиб железнодорожного полотна, электровоз появился с одной стороны. Машинист подавал звуковые сигналы, но не смог остановиться – было слишком маленькое расстояние, а поезд весит несколько тонн. Произошло столкновение, девушка погибла на месте", - сообщили в пресс-службе.Личность погибшей уже установлена – ей оказалась 17-летняя жительница Симферополя.В настоящее время оперативно-следственная группа собирает материалы для передачи в следственные органы, ведется опрос очевидцев и бригады электропоезда. Данные будут переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.
https://crimea.ria.ru/20220429/elektrichka-nasmert-sbila-muzhchinu-v-sakskom-rayone-kryma-1123089759.html
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В Симферополе электричка насмерть сбила 17-летнюю девушку в наушниках
МВД на транспорте: в Крыму 17-летняя девушка погибла под колесами электрички
16:16 19.07.2022 (обновлено: 16:23 19.07.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости Крым. В Симферополе 17-летняя девушка попала под электричку, от полученных травм она скончалась на месте. Об этом сообщает пресс-служба линейного управления МВД России на транспорте в Крыму.
Инцидент произошел во вторник на перегоне станций Симферополь – Симферополь-Грузовой, в районе улицы Ракетная.
"Через железнодорожные пути в этом месте есть подземный переход. Девушка шла сверху, была в наушниках, музыку, наверное, слушала, может, по телефону с кем-то общалась, пока это только предположения. В этом месте есть изгиб железнодорожного полотна, электровоз появился с одной стороны. Машинист подавал звуковые сигналы, но не смог остановиться – было слишком маленькое расстояние, а поезд весит несколько тонн. Произошло столкновение, девушка погибла на месте", - сообщили в пресс-службе.
Личность погибшей уже установлена – ей оказалась 17-летняя жительница Симферополя.
В настоящее время оперативно-следственная группа собирает материалы для передачи в следственные органы, ведется опрос очевидцев и бригады электропоезда. Данные будут переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.