https://crimea.ria.ru/20220719/v-rossii-poyavitsya-federalnyy-reestr-dolgostroev-1123892419.html

В России появится федеральный реестр долгостроев

В России появится федеральный реестр долгостроев - РИА Новости Крым, 19.07.2022

В России появится федеральный реестр долгостроев

В России появится реестр долгостроев, который поможет быстрее их ликвидировать. Об этом сообщает пресс-служба камина. РИА Новости Крым, 19.07.2022

2022-07-19T12:10

2022-07-19T12:10

2022-07-19T12:10

российская федерация (россия, рф)

экономика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости Крым. В России появится реестр долгостроев, который поможет быстрее их ликвидировать. Об этом сообщает пресс-служба камина.По данным правительства, речь идет об объектах, которые полностью или частично возводились за счет федерального бюджета. Документ будет содержать адрес строения, сведения о причинах остановки строительства, наличии градостроительной документации, финансовые данные и информацию о проведенных обследованиях –это даст представление о технических возможностях продолжения строительства.Федеральный реестр создается в рамках "дорожной карты" по внедрению новых подходов к управлению незавершенными строительными объектами, утвержденной в марте 2022 года.

https://crimea.ria.ru/20220718/dolevoe-stroitelstvo-pokupat-ili-net---mnenie-eksperta-1123859560.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

российская федерация (россия, рф), экономика