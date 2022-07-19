https://crimea.ria.ru/20220719/v-rossii-poyavitsya-federalnyy-reestr-dolgostroev-1123892419.html
В России появится федеральный реестр долгостроев
В России появится федеральный реестр долгостроев - РИА Новости Крым, 19.07.2022
В России появится федеральный реестр долгостроев
В России появится реестр долгостроев, который поможет быстрее их ликвидировать. Об этом сообщает пресс-служба камина. РИА Новости Крым, 19.07.2022
2022-07-19T12:10
2022-07-19T12:10
2022-07-19T12:10
российская федерация (россия, рф)
экономика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости Крым. В России появится реестр долгостроев, который поможет быстрее их ликвидировать. Об этом сообщает пресс-служба камина.По данным правительства, речь идет об объектах, которые полностью или частично возводились за счет федерального бюджета. Документ будет содержать адрес строения, сведения о причинах остановки строительства, наличии градостроительной документации, финансовые данные и информацию о проведенных обследованиях –это даст представление о технических возможностях продолжения строительства.Федеральный реестр создается в рамках "дорожной карты" по внедрению новых подходов к управлению незавершенными строительными объектами, утвержденной в марте 2022 года.
https://crimea.ria.ru/20220718/dolevoe-stroitelstvo-pokupat-ili-net---mnenie-eksperta-1123859560.html
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РИА Новости Крым
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российская федерация (россия, рф), экономика
В России появится федеральный реестр долгостроев
В РФ появится реестр долгостроев, которые возводились за счет федерального бюджета
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости Крым. В России появится реестр долгостроев, который поможет быстрее их ликвидировать. Об этом сообщает пресс-служба камина.
По данным правительства, речь идет об объектах, которые полностью или частично возводились за счет федерального бюджета. Документ будет содержать адрес строения, сведения о причинах остановки строительства, наличии градостроительной документации, финансовые данные и информацию о проведенных обследованиях –это даст представление о технических возможностях продолжения строительства.
"Решение о включении того или иного объекта в реестр долгостроев будет принимать специальная межведомственная комиссия, состоящая из представителей Минстроя, Минфина, Росреестра, Федерального казначейства и Росимущества. Отвечать за ведение реестра будет Минстрой", - уточнили в кабмине.
Федеральный реестр создается в рамках "дорожной карты" по внедрению новых подходов к управлению незавершенными строительными объектами, утвержденной в марте 2022 года.