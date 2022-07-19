https://crimea.ria.ru/20220719/raketnyy-esminets-ssha-prishvartovalsya-v-finlyandii-1123899886.html

Ракетный эсминец США пришвартовался в Финляндии

Ракетный эсминец США пришвартовался в Финляндии - РИА Новости Крым, 19.07.2022

Ракетный эсминец США пришвартовался в Финляндии

В порт Хельсинки зашел американский ракетный эсминец USS Arleigh Burke. Он уже посещал Финляндию в ноябре 2021 года. Об этом сообщает посольство США в Финляндии РИА Новости Крым, 19.07.2022

2022-07-19T18:21

2022-07-19T18:21

2022-07-19T18:21

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл — РИА Новости Крым. В порт Хельсинки зашел американский ракетный эсминец USS Arleigh Burke. Он уже посещал Финляндию в ноябре 2021 года. Об этом сообщает посольство США в Финляндии в социальных сетях."С возвращением USS Arleigh Burke! Еще одна демонстрация нашей приверженности работе вместе с нашим будущим союзником по НАТО", — говорится в сообщении.USS Arleigh Burke (DDG 51) — ракетный эсминец класса Arleigh Burke. Его длина – 154 метра, ширина – 18 метров, корабль может нести до 56 крылатых ракет Tomahawk.В конце июня лидеры стран НАТО приняли решение о приглашении Швеции и Финляндии в НАТО и согласовали подписание протоколов по вступлению стран в военно-политический блок.Лидеры стран НАТО на саммите в Мадриде 29 июня официально пригласили Стокгольм и Хельсинки вступить в альянс. Это стало возможным после нескольких раундов переговоров с Турцией, в том числе на высшем уровне, после которых Анкара сняла свои возражения по поводу вступления двух скандинавских государств в организацию. Вступление новых членов должны одобрить парламенты всех страны НАТО, что может затянуться на несколько месяцев.Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что размещение баз НАТО в Финляндии и Швеции как новых членов Альянса не обезопасит страны, а поставит под угрозу жителей городов.

https://crimea.ria.ru/20220704/bazy-nato-postavyat-pod-ugrozu-finlyandiyu-i-shvetsiyu---volodin-1123736330.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, нато