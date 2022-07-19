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Ракетный эсминец США пришвартовался в Финляндии - РИА Новости Крым, 19.07.2022
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Ракетный эсминец США пришвартовался в Финляндии
Ракетный эсминец США пришвартовался в Финляндии - РИА Новости Крым, 19.07.2022
Ракетный эсминец США пришвартовался в Финляндии
В порт Хельсинки зашел американский ракетный эсминец USS Arleigh Burke. Он уже посещал Финляндию в ноябре 2021 года. Об этом сообщает посольство США в Финляндии РИА Новости Крым, 19.07.2022
2022-07-19T18:21
2022-07-19T18:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл — РИА Новости Крым. В порт Хельсинки зашел американский ракетный эсминец USS Arleigh Burke. Он уже посещал Финляндию в ноябре 2021 года. Об этом сообщает посольство США в Финляндии в социальных сетях."С возвращением USS Arleigh Burke! Еще одна демонстрация нашей приверженности работе вместе с нашим будущим союзником по НАТО", — говорится в сообщении.USS Arleigh Burke (DDG 51) — ракетный эсминец класса Arleigh Burke. Его длина – 154 метра, ширина – 18 метров, корабль может нести до 56 крылатых ракет Tomahawk.В конце июня лидеры стран НАТО приняли решение о приглашении Швеции и Финляндии в НАТО и согласовали подписание протоколов по вступлению стран в военно-политический блок.Лидеры стран НАТО на саммите в Мадриде 29 июня официально пригласили Стокгольм и Хельсинки вступить в альянс. Это стало возможным после нескольких раундов переговоров с Турцией, в том числе на высшем уровне, после которых Анкара сняла свои возражения по поводу вступления двух скандинавских государств в организацию. Вступление новых членов должны одобрить парламенты всех страны НАТО, что может затянуться на несколько месяцев.Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что размещение баз НАТО в Финляндии и Швеции как новых членов Альянса не обезопасит страны, а поставит под угрозу жителей городов.
https://crimea.ria.ru/20220704/bazy-nato-postavyat-pod-ugrozu-finlyandiyu-i-shvetsiyu---volodin-1123736330.html
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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в мире, сша, нато
Ракетный эсминец США пришвартовался в Финляндии

Американский эсминец USS Arleigh Burke зашел в порт Финляндии — посольство

18:21 19.07.2022
 
© РИА Новости . Денис Петров / Перейти в фотобанкАмериканский эсминец
Американский эсминец - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© РИА Новости . Денис Петров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл — РИА Новости Крым. В порт Хельсинки зашел американский ракетный эсминец USS Arleigh Burke. Он уже посещал Финляндию в ноябре 2021 года. Об этом сообщает посольство США в Финляндии в социальных сетях.
"С возвращением USS Arleigh Burke! Еще одна демонстрация нашей приверженности работе вместе с нашим будущим союзником по НАТО", — говорится в сообщении.
USS Arleigh Burke (DDG 51) — ракетный эсминец класса Arleigh Burke. Его длина – 154 метра, ширина – 18 метров, корабль может нести до 56 крылатых ракет Tomahawk.
Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
4 июля, 09:36
Базы НАТО поставят под угрозу Финляндию и Швецию – Володин
В конце июня лидеры стран НАТО приняли решение о приглашении Швеции и Финляндии в НАТО и согласовали подписание протоколов по вступлению стран в военно-политический блок.
Лидеры стран НАТО на саммите в Мадриде 29 июня официально пригласили Стокгольм и Хельсинки вступить в альянс. Это стало возможным после нескольких раундов переговоров с Турцией, в том числе на высшем уровне, после которых Анкара сняла свои возражения по поводу вступления двух скандинавских государств в организацию. Вступление новых членов должны одобрить парламенты всех страны НАТО, что может затянуться на несколько месяцев.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что размещение баз НАТО в Финляндии и Швеции как новых членов Альянса не обезопасит страны, а поставит под угрозу жителей городов.
 
В миреСШАНАТО
 
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