https://crimea.ria.ru/20220719/otlozhennyy-spros-ekspert-sprognoziroval-rost-turpotoka-v-krym-1123887501.html

Отложенный спрос: эксперт спрогнозировал рост турпотока в Крым

Отложенный спрос: эксперт спрогнозировал рост турпотока в Крым - РИА Новости Крым, 19.07.2022

Отложенный спрос: эксперт спрогнозировал рост турпотока в Крым

Туристические эксперты прогнозируют отложенный спрос на отдых в Крыму, сниженный из-за непогоды турпоток увеличится в августе. Такое мнение в эфире радио... РИА Новости Крым, 19.07.2022

2022-07-19T07:01

2022-07-19T07:01

2022-07-19T07:01

радио "спутник в крыму"

туризм в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. Туристические эксперты прогнозируют отложенный спрос на отдых в Крыму, сниженный из-за непогоды турпоток увеличится в августе. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил член совета Комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры РФ Анатолий Тарасенко.Ливни обрушились на Крым в конце июня и начале июля, обильные осадки привели к подтоплениям домов и улиц. В республике пострадавшими от потопов признаны 2 292 человека, подтопления привели к частичной или полной утрате их имущества. На фоне штормовой погоды температура воды в Черном море ненадолго опустилась.По оценкам властей Крыма, в июне в официально зарегистрированных объектах размещения республики отдохнули 815 тысяч гостей. Это на 40% меньше в сравнении с прошлым годом. По оценкам руководителя Ростуризма Зарины Догузовой, падение турпотока в республику не станет критичным и в итоге не превысит 30%.

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм в крыму