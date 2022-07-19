Отложенный спрос: эксперт спрогнозировал рост турпотока в Крым
Член Комитета ГД Тарасенко спрогнозировал рост турпотока в Крым в августе
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНа севастопольском железнодорожном вокзале
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. Туристические эксперты прогнозируют отложенный спрос на отдых в Крыму, сниженный из-за непогоды турпоток увеличится в августе. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил член совета Комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры РФ Анатолий Тарасенко.
"Есть определенного рода отложенный спрос. Туристы приедут, но позже. Объективно, даже из-за погоды (снизился турпоток – ред.), потому как многие смотрели новости на федеральных каналах, которые сообщали о ливнях и подтоплениях. После таких сюжетов две недели фиксируется спад турпотока, это факт. Но сейчас погода стабилизировалась и, я уверен, туристов в Крыму станет больше", - заявил он.
Ливни обрушились на Крым в конце июня и начале июля, обильные осадки привели к подтоплениям домов и улиц. В республике пострадавшими от потопов признаны 2 292 человека, подтопления привели к частичной или полной утрате их имущества. На фоне штормовой погоды температура воды в Черном море ненадолго опустилась.
По оценкам властей Крыма, в июне в официально зарегистрированных объектах размещения республики отдохнули 815 тысяч гостей. Это на 40% меньше в сравнении с прошлым годом. По оценкам руководителя Ростуризма Зарины Догузовой, падение турпотока в республику не станет критичным и в итоге не превысит 30%.