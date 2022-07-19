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Дедлайн Зеленского: Украина установила срок для вступления в ЕС
Дедлайн Зеленского: Украина установила срок для вступления в ЕС - РИА Новости Крым, 19.07.2022
Дедлайн Зеленского: Украина установила срок для вступления в ЕС
Украинский президент Владимир Зеленский установил внутренний дедлайн для вступления страны в Евросоюз, однако сроки пока не раскрываются. Об этом со ссылкой на... РИА Новости Крым, 19.07.2022
2022-07-19T09:00
2022-07-19T09:00
2022-07-19T09:08
украина
владимир зеленский (президент украины)
европейский союз
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. Украинский президент Владимир Зеленский установил внутренний дедлайн для вступления страны в Евросоюз, однако сроки пока не раскрываются. Об этом со ссылкой на министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу сообщает РИА Новости."У нас не правительство, а лично президент Зеленский установил внутренний дедлайн для вступления Украины в ЕС. Но я вам его не скажу... Здесь решение еще зависит от Европейского союза, а не только от нас. Если мы озвучим дедлайн, можно так испугать кого-то в ЕС, что он будет сознательно тормозить все, что связано с европейской интеграцией Украины", - заявил Кулеба в интервью "Forbes Украина".23 июня главы стран Евросоюза на саммите в Брюсселе одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Но с оговоркой - для начала переговоров о вступлении государствам предстоит выполнить ряд условий, включая проведение внутренних реформ. Комментируя это решение, глава украинского МИД Кулеба заявил, что в случае вступления Украины в ЕС страна пойдет по польскому сценарию и запросит крупные дотации.
https://crimea.ria.ru/20220704/dayte-mnogo-deneg-ukraina-priznalas-zachem-ey-v-es-1123739015.html
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украина, владимир зеленский (президент украины), европейский союз
Дедлайн Зеленского: Украина установила срок для вступления в ЕС
Глава МИД Украины Кулеба сообщил об установлении Зеленским дедлайна для вступления в ЕС
09:00 19.07.2022 (обновлено: 09:08 19.07.2022)