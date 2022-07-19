Банк России выпустил монеты с изображением краснокнижных грибов
Монеты с изображением грибов и одуванчиков выпустили в России — Центробанк
© ЦентробанкНовые монеты Центробанка России из серии "Красная книга"
© Центробанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл — РИА Новости Крым. Банк России выпустил двухрублевые монеты в трех дизайнах, посвященных серии "Красная книга". Об этом говорится в сообщении пресс-службы регулятора.
"Банк России 19 июля 2022 года выпускает в обращение памятные серебряные монеты номиналом 2 рубля серии "Красная книга": "Одуванчик белоязычковый" (каталожный номер 5110-0172); "Сетконоска сдвоенная" (каталожный номер 5110-0173); "Фиалка надрезанная" (каталожный номер 5110-0174)", — сообщили в пресс-службе ЦБ.
По информации банка, эксклюзивные двухрублевые монеты сделаны из серебра 925 пробы, в которых масса драгоценного металла составляет более 15 граммов. С одной стороны на них изображен Государственный герб Российской Федерации и привычные надписи, за исключением пробы сплава и обозначения металла и его массы. На другой стороне — изображения редких растений.
"Банк России 19 июля 2022 года выпускает в обращение памятные серебряные монеты номиналом 2 рубля серии "Красная книга": "Одуванчик белоязычковый" (каталожный номер 5110-0172); "Сетконоска сдвоенная" (каталожный номер 5110-0173); "Фиалка надрезанная" (каталожный номер 5110-0174)", — сообщили в пресс-службе ЦБ.
По информации банка, эксклюзивные двухрублевые монеты сделаны из серебра 925 пробы, в которых масса драгоценного металла составляет более 15 граммов. С одной стороны на них изображен Государственный герб Российской Федерации и привычные надписи, за исключением пробы сплава и обозначения металла и его массы. На другой стороне — изображения редких растений.
Монеты выпущены по пять тысяч экземпляров каждая. В Банке России отметили, что они являются законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений.
"Серия "Красная книга" существует с 1992 года. Впервые в этой серии выходят монеты с изображением растений и грибов. В предыдущие годы монеты были посвящены представителям фауны, занесенным как в Международную красную книгу, так и в Красную книгу России", — уточнили в пресс-службе регулятора.
"Серия "Красная книга" существует с 1992 года. Впервые в этой серии выходят монеты с изображением растений и грибов. В предыдущие годы монеты были посвящены представителям фауны, занесенным как в Международную красную книгу, так и в Красную книгу России", — уточнили в пресс-службе регулятора.