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Банк России выпустил монеты с изображением краснокнижных грибов - РИА Новости Крым, 19.07.2022
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Банк России выпустил монеты с изображением краснокнижных грибов
Банк России выпустил монеты с изображением краснокнижных грибов - РИА Новости Крым, 19.07.2022
Банк России выпустил монеты с изображением краснокнижных грибов
Банк России выпустил двухрублевые монеты в трех дизайнах, посвященных серии "Красная книга". Об этом говорится в сообщении пресс-службы регулятора."Банк России... РИА Новости Крым, 19.07.2022
2022-07-19T20:49
2022-07-19T18:42
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл — РИА Новости Крым. Банк России выпустил двухрублевые монеты в трех дизайнах, посвященных серии "Красная книга". Об этом говорится в сообщении пресс-службы регулятора."Банк России 19 июля 2022 года выпускает в обращение памятные серебряные монеты номиналом 2 рубля серии "Красная книга": "Одуванчик белоязычковый" (каталожный номер 5110-0172); "Сетконоска сдвоенная" (каталожный номер 5110-0173); "Фиалка надрезанная" (каталожный номер 5110-0174)", — сообщили в пресс-службе ЦБ.По информации банка, эксклюзивные двухрублевые монеты сделаны из серебра 925 пробы, в которых масса драгоценного металла составляет более 15 граммов. С одной стороны на них изображен Государственный герб Российской Федерации и привычные надписи, за исключением пробы сплава и обозначения металла и его массы. На другой стороне — изображения редких растений.Монеты выпущены по пять тысяч экземпляров каждая. В Банке России отметили, что они являются законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений."Серия "Красная книга" существует с 1992 года. Впервые в этой серии выходят монеты с изображением растений и грибов. В предыдущие годы монеты были посвящены представителям фауны, занесенным как в Международную красную книгу, так и в Красную книгу России", — уточнили в пресс-службе регулятора.
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Банк России выпустил монеты с изображением краснокнижных грибов

Монеты с изображением грибов и одуванчиков выпустили в России — Центробанк

20:49 19.07.2022
 
© ЦентробанкНовые монеты Центробанка России из серии "Красная книга"
Новые монеты Центробанка России из серии Красная книга
© Центробанк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл — РИА Новости Крым. Банк России выпустил двухрублевые монеты в трех дизайнах, посвященных серии "Красная книга". Об этом говорится в сообщении пресс-службы регулятора.

"Банк России 19 июля 2022 года выпускает в обращение памятные серебряные монеты номиналом 2 рубля серии "Красная книга": "Одуванчик белоязычковый" (каталожный номер 5110-0172); "Сетконоска сдвоенная" (каталожный номер 5110-0173); "Фиалка надрезанная" (каталожный номер 5110-0174)", — сообщили в пресс-службе ЦБ.

По информации банка, эксклюзивные двухрублевые монеты сделаны из серебра 925 пробы, в которых масса драгоценного металла составляет более 15 граммов. С одной стороны на них изображен Государственный герб Российской Федерации и привычные надписи, за исключением пробы сплава и обозначения металла и его массы. На другой стороне — изображения редких растений.
Монеты выпущены по пять тысяч экземпляров каждая. В Банке России отметили, что они являются законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений.

"Серия "Красная книга" существует с 1992 года. Впервые в этой серии выходят монеты с изображением растений и грибов. В предыдущие годы монеты были посвящены представителям фауны, занесенным как в Международную красную книгу, так и в Красную книгу России", — уточнили в пресс-службе регулятора.
 
Банк России
 
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