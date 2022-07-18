https://crimea.ria.ru/20220718/vs-rf-unichtozhili-desyat-gradov-i-dva-ukrainskikh-vertoleta-mi-8-1123881795.html
ВС РФ уничтожили десять "Градов" и два украинских вертолета Ми-8
ВС РФ уничтожили десять "Градов" и два украинских вертолета Ми-8 - РИА Новости Крым, 18.07.2022
ВС РФ уничтожили десять "Градов" и два украинских вертолета Ми-8
За прошедшие сутки в ДНР вооруженными силами России уничтожено более 10 украинских "Градов", восемь единиц бронетанковой техники, два вертолета Ми-8 и... РИА Новости Крым, 18.07.2022
2022-07-18T14:08
2022-07-18T14:08
2022-07-18T14:08
министерство обороны рф
специальная военная операция рф на украине
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111850/66/1118506697_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_e0cab99ad37e39b5477edfa7c0844b07.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. За прошедшие сутки в ДНР вооруженными силами России уничтожено более 10 украинских "Градов", восемь единиц бронетанковой техники, два вертолета Ми-8 и самоходная огневая установка "Бук-М1". Об этом сообщает Министерство обороны РФ.Вооружение боевиков было уничтожено в районе железнодорожной станции Удачное и села Новый Донбасс.Кроме того, уничтожено три склада с ракетно-артиллерийским вооружением и склад горючего в районе Новоалександровки Запорожской области, перехвачены два снаряда РСЗО "Ураган" в районе Стаханова в ЛНР.В районах населенных пунктов Харьковской и Херсонской областей и ДНР российские ПВО сбили шесть украинских БЛА.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 257 самолетов, 142 вертолета, 1564 беспилотных летательных аппарата, 356 зенитных ракетных комплексов, 4099 танков и других боевых бронированных машин, 759 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3157 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4392 единицы специальной военной автомобильной техники.
https://crimea.ria.ru/20220718/rossiyskie-voennye-unichtozhili-bolee-200-boevikov-inostrannogo-legiona-1123881087.html
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111850/66/1118506697_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_16ad4167fc07d73f9c2d5996d6bccffc.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф, специальная военная операция рф на украине
ВС РФ уничтожили десять "Градов" и два украинских вертолета Ми-8
Минобороны РФ: за прошедшие сутки ВС РФ уничтожили десять "Градов" и два вертолета Ми-8
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. За прошедшие сутки в ДНР вооруженными силами России уничтожено более 10 украинских "Градов", восемь единиц бронетанковой техники, два вертолета Ми-8 и самоходная огневая установка "Бук-М1". Об этом сообщает Министерство обороны РФ.
Вооружение боевиков было уничтожено в районе железнодорожной станции Удачное и села Новый Донбасс.
"В рамках контрбатарейной борьбы поражены: две батареи реактивных систем залпового огня "Ураган" в районе Предтечино, три взвода РСЗО "Град", 14 артиллерийских взводов гаубиц "Гиацинт-Б" и орудий Д-30 в районах населенных пунктов Северск, Верхнекаменское, Серебрянка, Дроновка и Звановка Донецкой Народной Республики", – говорится в сообщении.
Кроме того, уничтожено три склада с ракетно-артиллерийским вооружением и склад горючего в районе Новоалександровки Запорожской области, перехвачены два снаряда РСЗО "Ураган" в районе Стаханова в ЛНР.
В районах населенных пунктов Харьковской и Херсонской областей и ДНР российские ПВО сбили шесть украинских БЛА.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 257 самолетов, 142 вертолета, 1564 беспилотных летательных аппарата, 356 зенитных ракетных комплексов, 4099 танков и других боевых бронированных машин, 759 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3157 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4392 единицы специальной военной автомобильной техники.