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ВС РФ уничтожили десять "Градов" и два украинских вертолета Ми-8 - РИА Новости Крым, 18.07.2022
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ВС РФ уничтожили десять "Градов" и два украинских вертолета Ми-8
ВС РФ уничтожили десять "Градов" и два украинских вертолета Ми-8 - РИА Новости Крым, 18.07.2022
ВС РФ уничтожили десять "Градов" и два украинских вертолета Ми-8
За прошедшие сутки в ДНР вооруженными силами России уничтожено более 10 украинских "Градов", восемь единиц бронетанковой техники, два вертолета Ми-8 и... РИА Новости Крым, 18.07.2022
2022-07-18T14:08
2022-07-18T14:08
министерство обороны рф
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. За прошедшие сутки в ДНР вооруженными силами России уничтожено более 10 украинских "Градов", восемь единиц бронетанковой техники, два вертолета Ми-8 и самоходная огневая установка "Бук-М1". Об этом сообщает Министерство обороны РФ.Вооружение боевиков было уничтожено в районе железнодорожной станции Удачное и села Новый Донбасс.Кроме того, уничтожено три склада с ракетно-артиллерийским вооружением и склад горючего в районе Новоалександровки Запорожской области, перехвачены два снаряда РСЗО "Ураган" в районе Стаханова в ЛНР.В районах населенных пунктов Харьковской и Херсонской областей и ДНР российские ПВО сбили шесть украинских БЛА.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 257 самолетов, 142 вертолета, 1564 беспилотных летательных аппарата, 356 зенитных ракетных комплексов, 4099 танков и других боевых бронированных машин, 759 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3157 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4392 единицы специальной военной автомобильной техники.
https://crimea.ria.ru/20220718/rossiyskie-voennye-unichtozhili-bolee-200-boevikov-inostrannogo-legiona-1123881087.html
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министерство обороны рф, специальная военная операция рф на украине
ВС РФ уничтожили десять "Градов" и два украинских вертолета Ми-8

Минобороны РФ: за прошедшие сутки ВС РФ уничтожили десять "Градов" и два вертолета Ми-8

14:08 18.07.2022
 
© РИА Новости . Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкВоенные учения ЮВО
Военные учения ЮВО - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© РИА Новости . Сергей Пивоваров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. За прошедшие сутки в ДНР вооруженными силами России уничтожено более 10 украинских "Градов", восемь единиц бронетанковой техники, два вертолета Ми-8 и самоходная огневая установка "Бук-М1". Об этом сообщает Министерство обороны РФ.
Вооружение боевиков было уничтожено в районе железнодорожной станции Удачное и села Новый Донбасс.
"В рамках контрбатарейной борьбы поражены: две батареи реактивных систем залпового огня "Ураган" в районе Предтечино, три взвода РСЗО "Град", 14 артиллерийских взводов гаубиц "Гиацинт-Б" и орудий Д-30 в районах населенных пунктов Северск, Верхнекаменское, Серебрянка, Дроновка и Звановка Донецкой Народной Республики", – говорится в сообщении.
Кроме того, уничтожено три склада с ракетно-артиллерийским вооружением и склад горючего в районе Новоалександровки Запорожской области, перехвачены два снаряда РСЗО "Ураган" в районе Стаханова в ЛНР.
В районах населенных пунктов Харьковской и Херсонской областей и ДНР российские ПВО сбили шесть украинских БЛА.
Работа полевого вертолетного аэродрома ВС РФ на Харьковском направлении - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
13:11
Российские военные уничтожили более 200 боевиков иностранного легиона
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 257 самолетов, 142 вертолета, 1564 беспилотных летательных аппарата, 356 зенитных ракетных комплексов, 4099 танков и других боевых бронированных машин, 759 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3157 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4392 единицы специальной военной автомобильной техники.
 
Министерство обороны РФСпециальная военная операция РФ на Украине
 
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