https://crimea.ria.ru/20220718/vs-rf-unichtozhili-desyat-gradov-i-dva-ukrainskikh-vertoleta-mi-8-1123881795.html

ВС РФ уничтожили десять "Градов" и два украинских вертолета Ми-8

ВС РФ уничтожили десять "Градов" и два украинских вертолета Ми-8 - РИА Новости Крым, 18.07.2022

ВС РФ уничтожили десять "Градов" и два украинских вертолета Ми-8

За прошедшие сутки в ДНР вооруженными силами России уничтожено более 10 украинских "Градов", восемь единиц бронетанковой техники, два вертолета Ми-8 и... РИА Новости Крым, 18.07.2022

2022-07-18T14:08

2022-07-18T14:08

2022-07-18T14:08

министерство обороны рф

специальная военная операция рф на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. За прошедшие сутки в ДНР вооруженными силами России уничтожено более 10 украинских "Градов", восемь единиц бронетанковой техники, два вертолета Ми-8 и самоходная огневая установка "Бук-М1". Об этом сообщает Министерство обороны РФ.Вооружение боевиков было уничтожено в районе железнодорожной станции Удачное и села Новый Донбасс.Кроме того, уничтожено три склада с ракетно-артиллерийским вооружением и склад горючего в районе Новоалександровки Запорожской области, перехвачены два снаряда РСЗО "Ураган" в районе Стаханова в ЛНР.В районах населенных пунктов Харьковской и Херсонской областей и ДНР российские ПВО сбили шесть украинских БЛА.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 257 самолетов, 142 вертолета, 1564 беспилотных летательных аппарата, 356 зенитных ракетных комплексов, 4099 танков и других боевых бронированных машин, 759 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3157 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4392 единицы специальной военной автомобильной техники.

https://crimea.ria.ru/20220718/rossiyskie-voennye-unichtozhili-bolee-200-boevikov-inostrannogo-legiona-1123881087.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, специальная военная операция рф на украине