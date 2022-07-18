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В Херсоне обнаружили огневую точку украинских диверсантов - РИА Новости Крым, 18.07.2022
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В Херсоне обнаружили огневую точку украинских диверсантов
В Херсоне обнаружили огневую точку украинских диверсантов - РИА Новости Крым, 18.07.2022
В Херсоне обнаружили огневую точку украинских диверсантов
Российские силовики при поддержке бойцов ОМОНа "Юг" вскрыли в Херсоне огневую позицию украинских диверсантов, которая позволяла обстреливать дорогу, по которой... РИА Новости Крым, 18.07.2022
2022-07-18T08:55
2022-07-18T09:06
херсонская область
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. Российские силовики при поддержке бойцов ОМОНа "Юг" вскрыли в Херсоне огневую позицию украинских диверсантов, которая позволяла обстреливать дорогу, по которой шли гуманитарные конвои, грузовики с сельхозпродукцией и российская военная техника. Об этом со ссылкой на источник в силовых ведомствах сообщает РИА Новости.Он уточнил, что огневая точка была оборудована в районе строящейся АЗС на Ольховой улице на юго-западе Херсона.Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами России.
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РИА Новости Крым
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херсонская область, специальная военная операция рф на украине
В Херсоне обнаружили огневую точку украинских диверсантов

Российские военные вскрыли огневую точку украинских диверсантов в Херсоне

08:55 18.07.2022 (обновлено: 09:06 18.07.2022)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкПовседневная жизнь в Херсоне
Повседневная жизнь в Херсоне - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© РИА Новости . РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. Российские силовики при поддержке бойцов ОМОНа "Юг" вскрыли в Херсоне огневую позицию украинских диверсантов, которая позволяла обстреливать дорогу, по которой шли гуманитарные конвои, грузовики с сельхозпродукцией и российская военная техника. Об этом со ссылкой на источник в силовых ведомствах сообщает РИА Новости.
"Позиция огневой точки выбрана таким образом, что в сектор обстрела попадали блокпост и участок трассы регионального значения, по которой передвигается военная техника Вооруженных сил России, гуманитарные конвои, а также транспортные средства, осуществляющие перевозку сельскохозяйственной продукции", - рассказал источник.
Он уточнил, что огневая точка была оборудована в районе строящейся АЗС на Ольховой улице на юго-западе Херсона.
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Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами России.
Херсонская областьСпециальная военная операция РФ на Украине
 
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