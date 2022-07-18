https://crimea.ria.ru/20220718/v-khersone-obnaruzhili-ognevuyu-tochku-ukrainskikh-diversantov-1123875201.html

В Херсоне обнаружили огневую точку украинских диверсантов

В Херсоне обнаружили огневую точку украинских диверсантов - РИА Новости Крым, 18.07.2022

В Херсоне обнаружили огневую точку украинских диверсантов

Российские силовики при поддержке бойцов ОМОНа "Юг" вскрыли в Херсоне огневую позицию украинских диверсантов, которая позволяла обстреливать дорогу, по которой... РИА Новости Крым, 18.07.2022

2022-07-18T08:55

2022-07-18T08:55

2022-07-18T09:06

херсонская область

специальная военная операция рф на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. Российские силовики при поддержке бойцов ОМОНа "Юг" вскрыли в Херсоне огневую позицию украинских диверсантов, которая позволяла обстреливать дорогу, по которой шли гуманитарные конвои, грузовики с сельхозпродукцией и российская военная техника. Об этом со ссылкой на источник в силовых ведомствах сообщает РИА Новости.Он уточнил, что огневая точка была оборудована в районе строящейся АЗС на Ольховой улице на юго-западе Херсона.Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами России.

https://crimea.ria.ru/20220713/v-khersone-okonchatelno-snosyat-pamyatnik-nebesnoy-sotne-1123832686.html

херсонская область

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, специальная военная операция рф на украине