Когда цены на отдых в Крыму упадут – мнение
Турэксперт Бабий: цены на отдых в Крыму снизятся с появлением новых 3-звездочных отелей
© Dmitry MakeevНа набережной Ялты
© Dmitry Makeev
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл — РИА Новости Крым. В Крыму не хватает качественных отелей среднего уровня, как только их число возрастет, стоимость отдыха на полуострове существенно снизится. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразила эксперт в области туризма Людмила Бабий.
"Мы говорили уже о том, что является камнем преткновения – у нас не хватает качественных гостиниц. Когда гостиниц уровня "три звезды" у нас станет много, цены на эти отели автоматически упадут даже при очень высоком сезоне и большом спросе", - считает специалист.
Построить в Крыму новый номерной фонд, по ее мнению, могут инвесторы, однако для них необходимо создать соответствующие условия и максимально снять с них все лишние бюрократические нагрузки.
"Как только у нас уйдет в прошлое схема "зайдите в этот кабинет, выйдите из него, пройдите два коридора, поднимитесь наверх и три раза спуститесь" для сдачи только одной бумажки, как будут предложены инвесторам серьезные проекты и помощь, причем всем инвесторам, а не только определенным, то ситуация глобально изменится. Потому что спрос на отдых есть, и он никуда не денется", - отметила она.
Глава республики Сергей Аксенов ранее анонсировал получение Крымом 300 млн рублей на быстровозводимые гостиницы. Согласно распоряжению главы правительства РФ Михаила Мишустина, деньги направят на возведение модульных гостиниц для наращивания номерного фонда и обустройство другой туристской инфраструктуры.