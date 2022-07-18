https://crimea.ria.ru/20220718/kogda-tseny-na-otdykh-v-krymu-upadut--mnenie-1123857370.html

Когда цены на отдых в Крыму упадут – мнение

Когда цены на отдых в Крыму упадут – мнение - РИА Новости Крым, 18.07.2022

Когда цены на отдых в Крыму упадут – мнение

В Крыму не хватает качественных отелей среднего уровня, как только их число возрастет, стоимость отдыха на полуострове существенно снизится. Такое мнение в... РИА Новости Крым, 18.07.2022

2022-07-18T07:02

2022-07-18T07:02

2022-07-18T07:02

радио "спутник в крыму"

туризм в крыму

крым

мнения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/1e/1123386881_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_ddb5c5b1e2cc01edee60b99bf36f9272.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл — РИА Новости Крым. В Крыму не хватает качественных отелей среднего уровня, как только их число возрастет, стоимость отдыха на полуострове существенно снизится. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразила эксперт в области туризма Людмила Бабий.Построить в Крыму новый номерной фонд, по ее мнению, могут инвесторы, однако для них необходимо создать соответствующие условия и максимально снять с них все лишние бюрократические нагрузки. "Как только у нас уйдет в прошлое схема "зайдите в этот кабинет, выйдите из него, пройдите два коридора, поднимитесь наверх и три раза спуститесь" для сдачи только одной бумажки, как будут предложены инвесторам серьезные проекты и помощь, причем всем инвесторам, а не только определенным, то ситуация глобально изменится. Потому что спрос на отдых есть, и он никуда не денется", - отметила она.Глава республики Сергей Аксенов ранее анонсировал получение Крымом 300 млн рублей на быстровозводимые гостиницы. Согласно распоряжению главы правительства РФ Михаила Мишустина, деньги направят на возведение модульных гостиниц для наращивания номерного фонда и обустройство другой туристской инфраструктуры.

https://crimea.ria.ru/20220707/na-avto-po-krymu-video-sovety-turistam-ot-tamani-do-feodosii-1123776887.html

https://crimea.ria.ru/20220715/skidki-i-besplatnyy-transfer-otelery-zovut-turistov-v-krym--1123854635.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм в крыму, крым, мнения