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Землю накроет магнитная буря
Землю накроет магнитная буря - РИА Новости Крым, 17.07.2022
Землю накроет магнитная буря
РИА Новости Крым, 17.07.2022
2022-07-17T12:45
2022-07-17T12:45
2022-07-17T12:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости Крым. В следующие выходные над Землей пронесется магнитная буря. Такой прогноз дает Лаборатория солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения института РАН.Нейропсихолог предупредила об опасности магнитных бурь >>Всего существует пять уровней магнитной активности, но даже не сильные бури могут влиять на работу энергосистемы, а также на самочувствие людей и поведение животных. При этом плохое самочувствие во время магнитных бурь в половине случаев является результатом тревожных ожиданий, однако гипертоникам и гипотоникам в такие периоды все же следует внимательнее отнестись к своему здоровью.
https://crimea.ria.ru/20210322/Skolko-sporta-nuzhno-chtoby-ne-reagirovat-na-pogodu-sovet-vracha-1118779062.html
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космос, здоровье, общество
Землю накроет магнитная буря
На следующей неделе над Землей пронесется магнитная буря