https://crimea.ria.ru/20220717/zemlyu-nakroet-magnitnaya-burya-1123870681.html

Землю накроет магнитная буря

Землю накроет магнитная буря - РИА Новости Крым, 17.07.2022

Землю накроет магнитная буря

РИА Новости Крым, 17.07.2022

2022-07-17T12:45

2022-07-17T12:45

2022-07-17T12:45

космос

здоровье

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110074/03/1100740372_0:1:601:339_1920x0_80_0_0_a4dbc2d458fa3f184a21fd11d48d4815.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости Крым. В следующие выходные над Землей пронесется магнитная буря. Такой прогноз дает Лаборатория солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения института РАН.Нейропсихолог предупредила об опасности магнитных бурь >>Всего существует пять уровней магнитной активности, но даже не сильные бури могут влиять на работу энергосистемы, а также на самочувствие людей и поведение животных. При этом плохое самочувствие во время магнитных бурь в половине случаев является результатом тревожных ожиданий, однако гипертоникам и гипотоникам в такие периоды все же следует внимательнее отнестись к своему здоровью.

https://crimea.ria.ru/20210322/Skolko-sporta-nuzhno-chtoby-ne-reagirovat-na-pogodu-sovet-vracha-1118779062.html

космос

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

космос, здоровье, общество