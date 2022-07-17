Рейтинг@Mail.ru
Землю накроет магнитная буря - РИА Новости Крым, 17.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20220717/zemlyu-nakroet-magnitnaya-burya-1123870681.html
Землю накроет магнитная буря
Землю накроет магнитная буря - РИА Новости Крым, 17.07.2022
Землю накроет магнитная буря
РИА Новости Крым, 17.07.2022
2022-07-17T12:45
2022-07-17T12:45
космос
здоровье
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110074/03/1100740372_0:1:601:339_1920x0_80_0_0_a4dbc2d458fa3f184a21fd11d48d4815.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости Крым. В следующие выходные над Землей пронесется магнитная буря. Такой прогноз дает Лаборатория солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения института РАН.Нейропсихолог предупредила об опасности магнитных бурь &gt;&gt;Всего существует пять уровней магнитной активности, но даже не сильные бури могут влиять на работу энергосистемы, а также на самочувствие людей и поведение животных. При этом плохое самочувствие во время магнитных бурь в половине случаев является результатом тревожных ожиданий, однако гипертоникам и гипотоникам в такие периоды все же следует внимательнее отнестись к своему здоровью.
https://crimea.ria.ru/20210322/Skolko-sporta-nuzhno-chtoby-ne-reagirovat-na-pogodu-sovet-vracha-1118779062.html
космос
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110074/03/1100740372_73:0:526:340_1920x0_80_0_0_001e2f63546ca8948af1687d608775b8.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
космос, здоровье, общество
Землю накроет магнитная буря

На следующей неделе над Землей пронесется магнитная буря

12:45 17.07.2022
 
© NASAВспышки на Солнце
Вспышки на Солнце
© NASA
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости Крым. В следующие выходные над Землей пронесется магнитная буря. Такой прогноз дает Лаборатория солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения института РАН.
Нейропсихолог предупредила об опасности магнитных бурь >>
По данным специалистов, магнитная буря уровня G1 ожидается в субботу, 23 июля. Днем раньше и днем позже также высока вероятность геомагнитных возмущений.
Всего существует пять уровней магнитной активности, но даже не сильные бури могут влиять на работу энергосистемы, а также на самочувствие людей и поведение животных. При этом плохое самочувствие во время магнитных бурь в половине случаев является результатом тревожных ожиданий, однако гипертоникам и гипотоникам в такие периоды все же следует внимательнее отнестись к своему здоровью.
Фитнес. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
22 марта 2021, 08:10
Спортом - по метеозависимости: как убежать от "погодных" недомоганий
 
космосЗдоровьеОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:32Массовое дезертирство в рядах ВСУ: с передовой бежала целая рота
14:16Страсти по Крымскому мосту: на полуострове оценили новые угрозы
13:59ВСУ снова атаковали Брянскую область
13:51Кот Мостик открыл фотовыставку в арт-кластере "Таврида" – ВИДЕО 0:37
13:28Российские военные уничтожили склад с ракетами Harpoon в Одессе
12:45Землю накроет магнитная буря
12:01В Харьковской области начали работать военные комендатуры
11:28В Энергодаре нашли самодельную взрывчатку на остановке
11:07Коронавирус в Крыму и Севастополе: снова рост заболеваемости
10:47Ливни с грозой и градом идут на Крым
10:11В Греции упал украинский Ан-12 с "оборонкой" из Сербии
09:57На севере Крыма иномарка влетела в дерево: погибла женщина
09:45Тони Блэр предрек конец эпохи доминирования Запада
09:32В Севастополе открылась школа реконструкторов для детей
09:03Сенатор ответил на угрозы Киева атаковать Крым
08:42На Украине снова грозят ударить по Крымскому мосту
08:26Как не перегореть на работе в первые дни после отпуска: советы психолога
08:01В Артек приехала первая группа детей из Мелитополя
03:03Режиссер из Мариуполя поставила на крымской сцене пьесу о любви
00:01Прогноз погоды для Крыма на воскресенье
Лента новостейМолния