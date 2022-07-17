https://crimea.ria.ru/20220717/Kakoy-segodnya-prazdnik-17-iyulya_-1118516491.html

Какой сегодня праздник: 17 июля

Какой сегодня праздник: 17 июля - РИА Новости Крым, 16.07.2022

Какой сегодня праздник: 17 июля

В этот день открылся Колумбийский университет (Нью-Йорк), состоялась стыковка космических кораблей "Союз" (СССР) и "Аполлон" (США), а также была произнесена... РИА Новости Крым, 16.07.2022

2022-07-17T00:00

2022-07-17T00:00

2022-07-16T14:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. В этот день открылся Колумбийский университет (Нью-Йорк), состоялась стыковка космических кораблей "Союз" (СССР) и "Аполлон" (США), а также была произнесена легендарная фраза об "отсутствии секса" в СССР. В России празднуют День морской авиации ВМФ и День этнографа, а в мире отмечается День эмодзи. Также в этот день родились путешественник Николай Миклухо-Маклай и российский эстрадный певец Алексей Рыбников.Что празднуют в мире17 июля считается Днем основания морской авиации Военно-Морского флота России. В этот день в 1916 году в ходе Первой мировой войны русские летчики одержали победу в воздушном бою над Балтийским морем. Четыре гидросамолета М-9 авианосного судна "Орлица" Балтийского флота поднялись в воздух и вступили в бой с четырьмя немецкими самолетами. Победа в этом воздушном бою положила начало истории российской морской авиации. За годы Великой Отечественной войны советские морские летчики совершили более 35 тысяч боевых вылетов, уничтожили в воздухе и на аэродромах более пяти с половиной тысяч самолетов противника.Свой профессиональный праздник отмечают российские этнографы. Дата приурочена ко дню рождения великого русского этнографа, антрополога и путешественника Николая Миклухо-Маклая. Ярый защитник колониальных народов, противник работорговли и расизма, он открыл Старому свету обычаи папуасов Новой Гвинеи, создал около 200 научных трудов, заложил основы отечественной антропологии и этнографии.17 июля отмечается неофициальный и необычный, но забавный праздник – Всемирный день эмодзи, посвященный сверхпопулярным в современном обществе пиктограммам, идеограммам и смайликам, используемым в системе электронного общения. Эти значки, символизирующие настроение человека, его эмоции, а также изображающие разнообразные предметы, в совокупности способные изобразить даже отдельные жизненные ситуации образуют так называемый графический язык. Всемирный день эмоджи можно отметить по-разному, но лучший способ – принять участие в создании оригинальных пиктограмм.Знаменательные событияВ 1754 году в Нью-Йорке открылся Королевский колледж. В этом высшем учебном заведении было десять студентов и один профессор. Через тридцать лет колледж сменил свое название на Колумбийский, а потом стал университетом. Ныне это один из известнейших и престижнейших университетов США, входит в элитную Лигу плюща. Университет расположен в районе Манхэттен, занимает шесть кварталов. Самые знаменитые выпускники: Франклин Делано Рузвельт, Михаил Саакашвили, Уоррен Баффет, Джером Сэлинджер, Хантер Томпсон, Барак Обама.В 1945 году началась Потсдамская конференция – третья и последняя официальная встреча лидеров "большой тройки" (трех крупнейших держав антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне). В повестку Потсдамской конференции вошли вопросы, относившиеся к побежденной Германии: переустройство политической жизни немцев на миролюбивой и демократической основе, военно-экономическое разоружение страны и хотя бы частичное возмещение материального ущерба, нанесенного другим странам, а также наказание нацистских преступников. На конференции в Потсдаме также обсуждались вопросы мирного урегулирования отношений со странами, воевавшими на стороне Германии. Участники конференции также обменялись мнениями по вопросу восстановления государственной самостоятельности Австрии, а также помощи в возрождении и развитии союзных стран Польши и Югославии.В 1975 году состоялась стыковка космических кораблей "Союз" (СССР) и "Аполлон" (США). Это был первый в истории человечества совместный космический полет представителей разных стран. Стыковка (касание) кораблей "Союз-19" и "Аполлон" была зафиксирована в 19.09 мск, обжатие стыка — в 19.12 мск. Корабли состыковались, став прообразом будущей международной космической станции.В 1976 году в Монреале (Канада) начались XXI летние Олимпийские игры. Монреальская Олимпиада стала триумфом для социалистических стран: из десяти государств с наибольшим числом золотых медалей семь представляли соцблок. Первые два места в общекомандном зачете заняли СССР (125 медалей, в том числе 49 золотых) и ГДР (90 медалей, в том числе 40 золотых). Примечательно, что хозяева-канадцы не завоевали ни единой золотой медали.В 1986 году во время телемоста Ленинград-Бостон прозвучала фраза, ставшая впоследствии крылатой: "У нас секса нет". Ее произнесла одна из участниц телемоста со стороны Советского Союза. В ходе общения американская участница телемоста задала вопрос: "У нас в телерекламе все крутится вокруг секса. Есть ли у вас такая телереклама?". Советская участница Людмила Николаевна Иванова (в то время — администратор гостиницы "Ленинград" и представительница общественной организации "Комитет советских женщин") ответила: "Ну, секса у нас… (смешок) секса у нас нет, и мы категорически против этого!". После этого аудитория рассмеялась, и какая-то из советских участниц уточнила: "Секс у нас есть, у нас нет рекламы!" В обиход вошла искаженная и вырванная из контекста часть фразы: "В СССР секса нет".Кто родилсяВ 1846 году родился Николай Миклухо-Маклай – русский этнограф, антрополог, знаменитый путешественник. Изучал коренное население Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании, в том числе папуасов северо-восточного берега Новой Гвинеи, называемого Берегом Маклая.В 1889 году родился Эрл Стэнли Гарднер – американский писатель, автор детективов. Опубликовал свыше 100 романов. Наибольшее число произведений (более 80) включает серия, в которой главным героем является адвокат Перри Мейсон.В 1945 году родился композитор, заслуженный деятель искусств РСФСР, народный артист России Алексей Рыбников. Он является автором музыки к многочисленным кинофильмам, музыкальным спектаклям, а также рок-опер "Звезда и смерть Хоакина Мурьеты" и "Юнона и Авось" (по поэме Андрея Вознесенского), поставленных в Московском театре им. Ленинского комсомола.В 1954 году родилась немецкий политик, канцлер Германии (с ноября 2005 по декабрь 2021 года) Ангела Меркель. Семья Меркель жила в ГДР. В школьные годы Ангела состояла в пионерской организации, затем в Союзе свободной немецкой молодежи (ССНМ). После окончания вуза (физический факультет Лейпцигского университета им.Маркса) работала в Академии наук ГДР в отделе теоретической химии. Получила степень доктора естественных наук.Политическая карьера Меркель началась в 1989 году после падения Берлинской стены. Являлась членом движения "Демократический прорыв", где ключевую роль играл канцлер Гельмут Коль. В 1990 году она присоединилась к Христианско-демократическому союзу (ХДС). Работала министром по делам женин и молодежи (1991-1994) и охраны окружающей среды (1994-1998). В 2005 году Меркель стала первой женщиной-федеральным канцлером и одновременно самым молодым (в возрасте 51 года) федеральным канцлером за всю историю ФРГ, а также первым представителем новых федеральных земель на этом посту и первым канцлером с естественнонаучным образованием. 16-летнее правление Меркель официально завершилось 8 декабря 2021 года.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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