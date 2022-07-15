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Военные РФ за сутки сбили четыре украинских самолета - РИА Новости Крым, 15.07.2022
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Военные РФ за сутки сбили четыре украинских самолета
Военные РФ за сутки сбили четыре украинских самолета - РИА Новости Крым, 15.07.2022
Военные РФ за сутки сбили четыре украинских самолета
Российская авиация и силы ПВО за прошедшие сутки сбили четыре украинских военных самолета в Донецкой Народной Республике и Николаевской области, сообщил... РИА Новости Крым, 15.07.2022
2022-07-15T12:49
2022-07-15T12:49
специальная военная операция рф на украине
министерство обороны рф
игорь конашенков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Российская авиация и силы ПВО за прошедшие сутки сбили четыре украинских военных самолета в Донецкой Народной Республике и Николаевской области, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков."Истребительной авиацией ВКС России за сутки сбиты два самолета МиГ-29 воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Славянск и Дружковка Донецкой Народной Республики. Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты два самолета Су-25 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Бармашово Николаевской области", – сказал он на брифинге в пятницу.Силами ПВО также сбиты девять украинских беспилотников в ЛНР, Харьковской и Херсонской областях. Кроме того, в ДНР, Харьковской области и Херсонской области перехвачены девять снарядов реактивной системы залпового огня "Ураган".В рамках контрбатарейной борьбы поражены два взвода украинских реактивных систем залпового огня, два артиллерийских взвода гаубиц "Гиацинт-Б" на огневых позициях в в ДНР, а также подразделения артиллерии на огневых позициях в 84-х районах."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 253 самолета, 137 вертолетов, 1543 беспилотных летательных аппарата, 355 зенитных ракетных комплексов, 4060 танков и других боевых бронированных машин, 746 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3147 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4341 единица специальной военной автомобильной техники", - добавил Конашенков.
https://crimea.ria.ru/20220715/minoborony-rf-obyasnilo-udar-po-domu-ofitserov-v-vinnitse-1123853207.html
https://crimea.ria.ru/20220714/voennyy-ekspert-nazval-istinnuyu-tsel-udarov-vsu-po-novoy-kakhovke-1123845925.html
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специальная военная операция рф на украине, министерство обороны рф, игорь конашенков
Военные РФ за сутки сбили четыре украинских самолета

Авиация и ПВО России за сутки сбили 4 украинских самолета в ДНР и Николаевской области

12:49 15.07.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота ПВО "Тор М2У" в зоне проведения спецоперации
Работа ПВО Тор М2У в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Российская авиация и силы ПВО за прошедшие сутки сбили четыре украинских военных самолета в Донецкой Народной Республике и Николаевской области, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
"Истребительной авиацией ВКС России за сутки сбиты два самолета МиГ-29 воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Славянск и Дружковка Донецкой Народной Республики. Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты два самолета Су-25 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Бармашово Николаевской области", – сказал он на брифинге в пятницу.
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Силами ПВО также сбиты девять украинских беспилотников в ЛНР, Харьковской и Херсонской областях. Кроме того, в ДНР, Харьковской области и Херсонской области перехвачены девять снарядов реактивной системы залпового огня "Ураган".
В рамках контрбатарейной борьбы поражены два взвода украинских реактивных систем залпового огня, два артиллерийских взвода гаубиц "Гиацинт-Б" на огневых позициях в в ДНР, а также подразделения артиллерии на огневых позициях в 84-х районах.
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"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 253 самолета, 137 вертолетов, 1543 беспилотных летательных аппарата, 355 зенитных ракетных комплексов, 4060 танков и других боевых бронированных машин, 746 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3147 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4341 единица специальной военной автомобильной техники", - добавил Конашенков.
 
Специальная военная операция РФ на УкраинеМинистерство обороны РФИгорь Конашенков
 
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