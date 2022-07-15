https://crimea.ria.ru/20220715/v-krymu-sotrudnitsu-kurerskoy-sluzhby-podozrevayut-v-krazhe-400-tys-rubley-1123858707.html

В Крыму сотрудницу курьерской службы подозревают в краже 400 тыс. рублей

В Крыму сотрудницу курьерской службы подозревают в краже 400 тыс. рублей - РИА Новости Крым, 15.07.2022

В Крыму сотрудницу курьерской службы подозревают в краже 400 тыс. рублей

В Симферополе менеджер курьерской службы присваивала деньги клиентов, поступавших за полученный товар. Ей грозит до шести лет тюрьмы. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 15.07.2022

2022-07-15T15:50

2022-07-15T15:50

2022-07-15T15:50

симферополь

мвд по республике крым

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. В Симферополе менеджер курьерской службы присваивала деньги клиентов, поступавших за полученный товар. Ей грозит до шести лет тюрьмы. Об этом сообщает пресс-служба МВД Крыма.Директор курьерской службы в Симферополе не досчитал в бюджете фирмы 400 тысяч рублей и обратился с заявлением в полицию. По подозрению в хищении правоохранители задержали сотрудницу организации, которая работала менеджером по отправке посылок.Подозреваемая признала свои вину и раскаялась, объяснив правоохранителям, что присвоенные деньги тратила на собственные нужды.В настоящее время в отношении 36-летней жительницы Симферополя возбуждено уголовное дело. Ее обвиняют в присвоении или растрате с использованием служебного положения.Максимальное наказание, которое грозит мошеннице, – шесть лет тюрьмы. Сейчас подозреваемая находится под подпиской о невыезде.Ранее в Севастополе осудили супругов, которые торговали контрафактным алкоголем.

симферополь

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

симферополь, мвд по республике крым, происшествия