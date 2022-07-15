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В Крыму сотрудницу курьерской службы подозревают в краже 400 тыс. рублей - РИА Новости Крым, 15.07.2022
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В Крыму сотрудницу курьерской службы подозревают в краже 400 тыс. рублей
В Крыму сотрудницу курьерской службы подозревают в краже 400 тыс. рублей - РИА Новости Крым, 15.07.2022
В Крыму сотрудницу курьерской службы подозревают в краже 400 тыс. рублей
В Симферополе менеджер курьерской службы присваивала деньги клиентов, поступавших за полученный товар. Ей грозит до шести лет тюрьмы. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 15.07.2022
2022-07-15T15:50
2022-07-15T15:50
симферополь
мвд по республике крым
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. В Симферополе менеджер курьерской службы присваивала деньги клиентов, поступавших за полученный товар. Ей грозит до шести лет тюрьмы. Об этом сообщает пресс-служба МВД Крыма.Директор курьерской службы в Симферополе не досчитал в бюджете фирмы 400 тысяч рублей и обратился с заявлением в полицию. По подозрению в хищении правоохранители задержали сотрудницу организации, которая работала менеджером по отправке посылок.Подозреваемая признала свои вину и раскаялась, объяснив правоохранителям, что присвоенные деньги тратила на собственные нужды.В настоящее время в отношении 36-летней жительницы Симферополя возбуждено уголовное дело. Ее обвиняют в присвоении или растрате с использованием служебного положения.Максимальное наказание, которое грозит мошеннице, – шесть лет тюрьмы. Сейчас подозреваемая находится под подпиской о невыезде.Ранее в Севастополе осудили супругов, которые торговали контрафактным алкоголем.
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РИА Новости Крым
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5
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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симферополь, мвд по республике крым, происшествия
В Крыму сотрудницу курьерской службы подозревают в краже 400 тыс. рублей

МВД Крыма: менеджер курьерской службы в Симферополе присваивала деньги клиентов

15:50 15.07.2022
 
© РИА Новости . Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. В Симферополе менеджер курьерской службы присваивала деньги клиентов, поступавших за полученный товар. Ей грозит до шести лет тюрьмы. Об этом сообщает пресс-служба МВД Крыма.
Директор курьерской службы в Симферополе не досчитал в бюджете фирмы 400 тысяч рублей и обратился с заявлением в полицию. По подозрению в хищении правоохранители задержали сотрудницу организации, которая работала менеджером по отправке посылок.
"Пользуясь своим служебным положением, она не вносила данные о получении посылок клиентами в базу, а просто делала отказ или же правки о переносе получения посылки на другое время, тем самым, оставляя денежные средства себе", - говорится в сообщении.
Подозреваемая признала свои вину и раскаялась, объяснив правоохранителям, что присвоенные деньги тратила на собственные нужды.
В настоящее время в отношении 36-летней жительницы Симферополя возбуждено уголовное дело. Ее обвиняют в присвоении или растрате с использованием служебного положения.
Максимальное наказание, которое грозит мошеннице, – шесть лет тюрьмы. Сейчас подозреваемая находится под подпиской о невыезде.
Ранее в Севастополе осудили супругов, которые торговали контрафактным алкоголем.
 
СимферопольМВД по Республике КрымПроисшествия
 
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