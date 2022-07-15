https://crimea.ria.ru/20220715/v-krymu-sotrudnitsu-kurerskoy-sluzhby-podozrevayut-v-krazhe-400-tys-rubley-1123858707.html
В Крыму сотрудницу курьерской службы подозревают в краже 400 тыс. рублей
В Крыму сотрудницу курьерской службы подозревают в краже 400 тыс. рублей - РИА Новости Крым, 15.07.2022
В Крыму сотрудницу курьерской службы подозревают в краже 400 тыс. рублей
В Симферополе менеджер курьерской службы присваивала деньги клиентов, поступавших за полученный товар. Ей грозит до шести лет тюрьмы. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 15.07.2022
2022-07-15T15:50
2022-07-15T15:50
2022-07-15T15:50
симферополь
мвд по республике крым
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/04/1119873626_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_12636a3a4902dea16afb22b18665b1a2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. В Симферополе менеджер курьерской службы присваивала деньги клиентов, поступавших за полученный товар. Ей грозит до шести лет тюрьмы. Об этом сообщает пресс-служба МВД Крыма.Директор курьерской службы в Симферополе не досчитал в бюджете фирмы 400 тысяч рублей и обратился с заявлением в полицию. По подозрению в хищении правоохранители задержали сотрудницу организации, которая работала менеджером по отправке посылок.Подозреваемая признала свои вину и раскаялась, объяснив правоохранителям, что присвоенные деньги тратила на собственные нужды.В настоящее время в отношении 36-летней жительницы Симферополя возбуждено уголовное дело. Ее обвиняют в присвоении или растрате с использованием служебного положения.Максимальное наказание, которое грозит мошеннице, – шесть лет тюрьмы. Сейчас подозреваемая находится под подпиской о невыезде.Ранее в Севастополе осудили супругов, которые торговали контрафактным алкоголем.
симферополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/04/1119873626_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_69752bace9197851a236e94ecb446c18.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
симферополь, мвд по республике крым, происшествия
В Крыму сотрудницу курьерской службы подозревают в краже 400 тыс. рублей
МВД Крыма: менеджер курьерской службы в Симферополе присваивала деньги клиентов
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. В Симферополе менеджер курьерской службы присваивала деньги клиентов, поступавших за полученный товар. Ей грозит до шести лет тюрьмы. Об этом сообщает пресс-служба МВД Крыма.
Директор курьерской службы в Симферополе не досчитал в бюджете фирмы 400 тысяч рублей и обратился с заявлением в полицию. По подозрению в хищении правоохранители задержали сотрудницу организации, которая работала менеджером по отправке посылок.
"Пользуясь своим служебным положением, она не вносила данные о получении посылок клиентами в базу, а просто делала отказ или же правки о переносе получения посылки на другое время, тем самым, оставляя денежные средства себе", - говорится в сообщении.
Подозреваемая признала свои вину и раскаялась, объяснив правоохранителям, что присвоенные деньги тратила на собственные нужды.
В настоящее время в отношении 36-летней жительницы Симферополя возбуждено уголовное дело. Ее обвиняют в присвоении или растрате с использованием служебного положения.
Максимальное наказание, которое грозит мошеннице, – шесть лет тюрьмы. Сейчас подозреваемая находится под подпиской о невыезде.
Ранее
в Севастополе осудили супругов, которые торговали контрафактным алкоголем.