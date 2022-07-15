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В Крыму без осадков: прогноз погоды на пятницу - РИА Новости Крым, 15.07.2022
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В Крыму без осадков: прогноз погоды на пятницу
В Крыму без осадков: прогноз погоды на пятницу - РИА Новости Крым, 15.07.2022
В Крыму без осадков: прогноз погоды на пятницу
В ближайшие двое суток погоду в Крыму сохранится сухая и теплая погода, ожидается повышение атмосферного давления. Об этом сообщает региональный гидрометцентр. РИА Новости Крым, 15.07.2022
2022-07-15T00:01
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крымская погода
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погода
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. В ближайшие двое суток погоду в Крыму сохранится сухая и теплая погода, ожидается повышение атмосферного давления. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +12...14, днем +28...30.В Севастополе без осадков. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +18…20, днем +26…28.В Ялте и Алуште без дождя, переменная облачность. Ночью будет +18…20, днем воздух прогреется до +28…30.В Евпатории, Судаке и Феодосии также без дождя. Ночью будет +19...21, днем воздух прогреется до +28...31.Вода в Черном и Азовском морях прогрелась до +22…23 градусов. В Керченском проливе - до +23. Теплее всего купаться в Севастополе и Евпатории +23...25. Холоднее – в Алуште и Ялте +14…21.14-15 июля в восточных районах Крыма ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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крымская погода, крым, погода, общество
В Крыму без осадков: прогноз погоды на пятницу

Прогноз погоды в Крыму на пятницу

00:01 15.07.2022
 
© Фото: pixabayДевочка с собакой
Девочка с собакой
© Фото: pixabay
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. В ближайшие двое суток погоду в Крыму сохранится сухая и теплая погода, ожидается повышение атмосферного давления. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.

"Температура воздуха ночью +13…18, на побережье до +21; днем воздух прогреется до +27…32, в горах до +18…23. Ветер северо-восточный 8-13 м/с", – говорится в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +12...14, днем +28...30.
В Севастополе без осадков. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +18…20, днем +26…28.
В Ялте и Алуште без дождя, переменная облачность. Ночью будет +18…20, днем воздух прогреется до +28…30.
В Евпатории, Судаке и Феодосии также без дождя. Ночью будет +19...21, днем воздух прогреется до +28...31.
Вода в Черном и Азовском морях прогрелась до +22…23 градусов. В Керченском проливе - до +23. Теплее всего купаться в Севастополе и Евпатории +23...25. Холоднее – в Алуште и Ялте +14…21.
14-15 июля в восточных районах Крыма ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
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