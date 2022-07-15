https://crimea.ria.ru/20220715/v-krymu-bez-osadkov-prognoz-pogody-na-pyatnitsu-1123845618.html

В Крыму без осадков: прогноз погоды на пятницу

В Крыму без осадков: прогноз погоды на пятницу - РИА Новости Крым, 15.07.2022

В Крыму без осадков: прогноз погоды на пятницу

В ближайшие двое суток погоду в Крыму сохранится сухая и теплая погода, ожидается повышение атмосферного давления. Об этом сообщает региональный гидрометцентр. РИА Новости Крым, 15.07.2022

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крымская погода

крым

погода

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. В ближайшие двое суток погоду в Крыму сохранится сухая и теплая погода, ожидается повышение атмосферного давления. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +12...14, днем +28...30.В Севастополе без осадков. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +18…20, днем +26…28.В Ялте и Алуште без дождя, переменная облачность. Ночью будет +18…20, днем воздух прогреется до +28…30.В Евпатории, Судаке и Феодосии также без дождя. Ночью будет +19...21, днем воздух прогреется до +28...31.Вода в Черном и Азовском морях прогрелась до +22…23 градусов. В Керченском проливе - до +23. Теплее всего купаться в Севастополе и Евпатории +23...25. Холоднее – в Алуште и Ялте +14…21.14-15 июля в восточных районах Крыма ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымская погода, крым, погода, общество