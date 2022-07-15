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Работа двух СМИ-иноагентов признана нежелательной в РФ - РИА Новости Крым, 15.07.2022
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Работа двух СМИ-иноагентов признана нежелательной в РФ
Работа двух СМИ-иноагентов признана нежелательной в РФ - РИА Новости Крым, 15.07.2022
Работа двух СМИ-иноагентов признана нежелательной в РФ
Интернет-издания Великобритании и Латвии, а также чешский институт правовой инициативы признаны в России нежелательными организациями. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 15.07.2022
2022-07-15T12:15
2022-07-15T12:34
российская федерация (россия, рф)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Интернет-издания Великобритании и Латвии, а также чешский институт правовой инициативы признаны в России нежелательными организациями. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Российской Федерации."По результатам изучения поступивших материалов Генеральной прокуратурой РФ принято решение о признании нежелательной на территории страны деятельности иностранных неправительственных организаций Bellingcat Ltd.* (Великобритания), Stichting Bellingcat* (Нидерланды), The Insider* (Латвия), "Институт правовой инициативы Центральной и Восточной Европы" (CEELI Institute)* (Чехия)", – говорится в сообщении.По данным ведомства, деятельность организаций "представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации".The Insider* позиционирует себя как интернет-издание, которое "специализируется на журналистских расследованиях, фактчекинге и политической аналитике". Значительная часть материалов посвящена России, освещается также политическая деятельность в Белоруссии, Украине и других странах Восточной Европы. Издание Bellingcat* было включено в реестр СМИ-иностранных агентов в октябре 2021 года.По словам директора СВР Сергея Нарышкина, Bellingcat* и издания "Проект"**(включено в список нежелательных организаций) и Insider* – одна сеть, которая была создана для давления на страны и на физических и юридических лиц. По его словам, в штате редакций есть и бывшие сотрудники спецслужб.* признано в России СМИ-иноагентом**Издание включено в список нежелательных организаций
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РИА Новости Крым
1
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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60
российская федерация (россия, рф), новости
Работа двух СМИ-иноагентов признана нежелательной в РФ

Генпрокуратура РФ: работа Bellingcat, The Insider и CEELI Institute признана нежелательной

12:15 15.07.2022 (обновлено: 12:34 15.07.2022)
 
© РИА НовостиГенеральная прокуратура РФ
Генеральная прокуратура РФ - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Интернет-издания Великобритании и Латвии, а также чешский институт правовой инициативы признаны в России нежелательными организациями. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Российской Федерации.
"По результатам изучения поступивших материалов Генеральной прокуратурой РФ принято решение о признании нежелательной на территории страны деятельности иностранных неправительственных организаций Bellingcat Ltd.* (Великобритания), Stichting Bellingcat* (Нидерланды), The Insider* (Латвия), "Институт правовой инициативы Центральной и Восточной Европы" (CEELI Institute)* (Чехия)", – говорится в сообщении.
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По данным ведомства, деятельность организаций "представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации".
The Insider* позиционирует себя как интернет-издание, которое "специализируется на журналистских расследованиях, фактчекинге и политической аналитике". Значительная часть материалов посвящена России, освещается также политическая деятельность в Белоруссии, Украине и других странах Восточной Европы.
Издание Bellingcat* было включено в реестр СМИ-иностранных агентов в октябре 2021 года.
По словам директора СВР Сергея Нарышкина, Bellingcat* и издания "Проект"**(включено в список нежелательных организаций) и Insider* – одна сеть, которая была создана для давления на страны и на физических и юридических лиц. По его словам, в штате редакций есть и бывшие сотрудники спецслужб.
* признано в России СМИ-иноагентом
**Издание включено в список нежелательных организаций
 
Российская Федерация (Россия, РФ)Новости
 
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