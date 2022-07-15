https://crimea.ria.ru/20220715/rabota-dvukh-smi-inoagentov-priznana-nezhelatelnoy-v-rf-1123852714.html

Работа двух СМИ-иноагентов признана нежелательной в РФ

Работа двух СМИ-иноагентов признана нежелательной в РФ - РИА Новости Крым, 15.07.2022

Работа двух СМИ-иноагентов признана нежелательной в РФ

Интернет-издания Великобритании и Латвии, а также чешский институт правовой инициативы признаны в России нежелательными организациями. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 15.07.2022

2022-07-15T12:15

2022-07-15T12:15

2022-07-15T12:34

российская федерация (россия, рф)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Интернет-издания Великобритании и Латвии, а также чешский институт правовой инициативы признаны в России нежелательными организациями. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Российской Федерации."По результатам изучения поступивших материалов Генеральной прокуратурой РФ принято решение о признании нежелательной на территории страны деятельности иностранных неправительственных организаций Bellingcat Ltd.* (Великобритания), Stichting Bellingcat* (Нидерланды), The Insider* (Латвия), "Институт правовой инициативы Центральной и Восточной Европы" (CEELI Institute)* (Чехия)", – говорится в сообщении.По данным ведомства, деятельность организаций "представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации".The Insider* позиционирует себя как интернет-издание, которое "специализируется на журналистских расследованиях, фактчекинге и политической аналитике". Значительная часть материалов посвящена России, освещается также политическая деятельность в Белоруссии, Украине и других странах Восточной Европы. Издание Bellingcat* было включено в реестр СМИ-иностранных агентов в октябре 2021 года.По словам директора СВР Сергея Нарышкина, Bellingcat* и издания "Проект"**(включено в список нежелательных организаций) и Insider* – одна сеть, которая была создана для давления на страны и на физических и юридических лиц. По его словам, в штате редакций есть и бывшие сотрудники спецслужб.* признано в России СМИ-иноагентом**Издание включено в список нежелательных организаций

https://crimea.ria.ru/20180903/1115141660.html

российская федерация (россия, рф)

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

российская федерация (россия, рф), новости