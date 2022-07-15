https://crimea.ria.ru/20220715/posolstvo-ssha-prizvalo-amerikantsev-nemedlenno-pokinut-ukrainu-1123850833.html

Посольство США призвало американцев немедленно покинуть Украину

Посольство США призвало американцев немедленно покинуть Украину - РИА Новости Крым, 15.07.2022

Посольство США призвало американцев немедленно покинуть Украину

Посольство США в Киеве призвало американцев покинуть Украину наземным транспортом из соображений безопасности. Об говорится в заявлении на сайте дипмиссии. РИА Новости Крым, 15.07.2022

2022-07-15T10:47

2022-07-15T10:47

2022-07-15T10:49

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Посольство США в Киеве призвало американцев покинуть Украину наземным транспортом из соображений безопасности. Об говорится в заявлении на сайте дипмиссии.Американские дипломаты также призвали соотечественников держаться подальше от массовых скоплений людей и не участвовать в любых публичных мероприятиях."Ситуация в сфере безопасности на всей территории Украины крайне нестабильна, и условия могут ухудшиться без предупреждения. Граждане США должны сохранять бдительность и предпринимать соответствующие шаги для повышения своей осведомленности в вопросах безопасности", - добавили в дипмиссии.Ранее посольство просило американских граждан покинуть Украину 28 мая.

https://crimea.ria.ru/20220710/zakharova-ulichila-vo-lzhi-poraboschennuyu-naslednitsu-psaki-v-belom-dome-1123802442.html

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