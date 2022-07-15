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Посольство США призвало американцев немедленно покинуть Украину - РИА Новости Крым, 15.07.2022
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Посольство США призвало американцев немедленно покинуть Украину
Посольство США призвало американцев немедленно покинуть Украину - РИА Новости Крым, 15.07.2022
Посольство США призвало американцев немедленно покинуть Украину
Посольство США в Киеве призвало американцев покинуть Украину наземным транспортом из соображений безопасности. Об говорится в заявлении на сайте дипмиссии. РИА Новости Крым, 15.07.2022
2022-07-15T10:47
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Посольство США в Киеве призвало американцев покинуть Украину наземным транспортом из соображений безопасности. Об говорится в заявлении на сайте дипмиссии.Американские дипломаты также призвали соотечественников держаться подальше от массовых скоплений людей и не участвовать в любых публичных мероприятиях."Ситуация в сфере безопасности на всей территории Украины крайне нестабильна, и условия могут ухудшиться без предупреждения. Граждане США должны сохранять бдительность и предпринимать соответствующие шаги для повышения своей осведомленности в вопросах безопасности", - добавили в дипмиссии.Ранее посольство просило американских граждан покинуть Украину 28 мая.
https://crimea.ria.ru/20220710/zakharova-ulichila-vo-lzhi-poraboschennuyu-naslednitsu-psaki-v-belom-dome-1123802442.html
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украина, сша, в мире
Посольство США призвало американцев немедленно покинуть Украину

Посольство США в Киеве призвало американцев как можно скорее покинуть Украину

10:47 15.07.2022 (обновлено: 10:49 15.07.2022)
 
© Пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанкФлаги США и Украины.
Флаги США и Украины.
© Пресс-служба президента Украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Посольство США в Киеве призвало американцев покинуть Украину наземным транспортом из соображений безопасности. Об говорится в заявлении на сайте дипмиссии.
"Посольство США призывает американских граждан не отправляться на Украину, а тех, кто находится на Украине, – немедленно покинуть ее, пользуясь доступными вариантами с наземным транспортом, если это безопасно", – отмечается в публикации.
Американские дипломаты также призвали соотечественников держаться подальше от массовых скоплений людей и не участвовать в любых публичных мероприятиях.
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"Ситуация в сфере безопасности на всей территории Украины крайне нестабильна, и условия могут ухудшиться без предупреждения. Граждане США должны сохранять бдительность и предпринимать соответствующие шаги для повышения своей осведомленности в вопросах безопасности", - добавили в дипмиссии.
Ранее посольство просило американских граждан покинуть Украину 28 мая.
 
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