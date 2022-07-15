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Кто и как обеспечит Запорожскую область газом - РИА Новости Крым, 15.07.2022
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Кто и как обеспечит Запорожскую область газом
Кто и как обеспечит Запорожскую область газом - РИА Новости Крым, 15.07.2022
Кто и как обеспечит Запорожскую область газом
Для газоснабжения Запорожской области, которую киевский режим оставил без голубого топлива, прокладывается газовая магистраль с территории Донбасса. Об этом в... РИА Новости Крым, 15.07.2022
2022-07-15T19:33
2022-07-15T21:27
запорожская область
евгений балицкий
крым
сергей аксенов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым, Сергей Георгиев, Евгения Мартыненко. Для газоснабжения Запорожской области, которую киевский режим оставил без голубого топлива, прокладывается газовая магистраль с территории Донбасса. Об этом в интервью РИА Новости Крым рассказал глава военно-гражданской администрации региона Евгений Балицкий. А пока области помогают другие российские регионы, в частности, Крым. По словам Балицкого, республика поставила в Запорожский регион сжиженный газ, который позволил запустить стратегически важные хлебокомбинаты. "Главой Крыма Сергеем Аксеновым сегодня проведена огромная работа, чтобы помочь нам в запуске наших хлебокомбинатов. Крым очень помогает нам тем, что поставляет нам сжиженный газ. А поскольку наши комбинаты ориентированы на газовое производство продукции, мы установили в них большие емкости для сжиженного газа и заполняем их полученным из Крыма газом, таким образом, мы запустили наше производство хлеба", - уточнил он. Более того, власти региона заявили о готовности поддержать субсидиями не только комбинаты, а и другие предприятия (столовые, точки общепита и пр. – ред.), которые готовы на своих мощностях наладить выпуск хлеба. "Также проведена работа по приобретению около 5 тысяч электроприборов, чтобы наши пожилые граждане, женщины с детьми и все, кто нуждается в горячем питании, могли нормально питаться и не отказывать себе в этом. Были выделены из российского бюджета деньги и на комиссии под руководством вице-премьера РФ Марата Хуснуллина было принято решение, что эти электроприборы поступят в нашу область. Думаю, ближе к осени это произойдет, потому что большой объем", - подытожил он. Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин поручил Минэнерго максимально оперативно решить вопрос подачи газа в Запорожскую область, которой киевский режим отключил газоснабжение. Он пообещал оказать региону всю необходимую поддержку в этом вопросе.
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запорожская область, евгений балицкий, крым, сергей аксенов
Кто и как обеспечит Запорожскую область газом

Глава Запорожской ВГА Балицкий: газовую магистраль из ДНР в Бердянск проведут к сентябрю

19:33 15.07.2022 (обновлено: 21:27 15.07.2022)
 
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газ - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
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Сергей Георгив_старший выпускающий редактор РИА Новости Крым
Сергей
Георгиев
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Корреспондент регионального подразделения МИА Россия сегодня в Симферополе Евгения Мартыненко
Евгения
Мартыненко
Собственный корреспондент
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым, Сергей Георгиев, Евгения Мартыненко. Для газоснабжения Запорожской области, которую киевский режим оставил без голубого топлива, прокладывается газовая магистраль с территории Донбасса. Об этом в интервью РИА Новости Крым рассказал глава военно-гражданской администрации региона Евгений Балицкий.
"Проведена очень серьезная работа с "Газпромом" и с Бердянском, от "Донбассгаза" в направлении Бердянска сегодня ведется газовая магистраль – ветка, которая полностью запитает в течение одного-полутора месяцев, как нам обещают, западную часть Запорожской области, которая осталась без газа, - рассказал он.- Мы надеемся, что трубы проведем к сентябрю, и этот вопрос у нас снимется".
А пока области помогают другие российские регионы, в частности, Крым. По словам Балицкого, республика поставила в Запорожский регион сжиженный газ, который позволил запустить стратегически важные хлебокомбинаты.
"Главой Крыма Сергеем Аксеновым сегодня проведена огромная работа, чтобы помочь нам в запуске наших хлебокомбинатов. Крым очень помогает нам тем, что поставляет нам сжиженный газ. А поскольку наши комбинаты ориентированы на газовое производство продукции, мы установили в них большие емкости для сжиженного газа и заполняем их полученным из Крыма газом, таким образом, мы запустили наше производство хлеба", - уточнил он.
Более того, власти региона заявили о готовности поддержать субсидиями не только комбинаты, а и другие предприятия (столовые, точки общепита и пр. – ред.), которые готовы на своих мощностях наладить выпуск хлеба.
Газокомпрессорная станция «Несвижская» в Белоруссии - РИА Новости, 1920, 09.07.2022
9 июля, 11:35
Киев отключил Запорожскую область от газа — власти
"Также проведена работа по приобретению около 5 тысяч электроприборов, чтобы наши пожилые граждане, женщины с детьми и все, кто нуждается в горячем питании, могли нормально питаться и не отказывать себе в этом. Были выделены из российского бюджета деньги и на комиссии под руководством вице-премьера РФ Марата Хуснуллина было принято решение, что эти электроприборы поступят в нашу область. Думаю, ближе к осени это произойдет, потому что большой объем", - подытожил он.
Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин поручил Минэнерго максимально оперативно решить вопрос подачи газа в Запорожскую область, которой киевский режим отключил газоснабжение. Он пообещал оказать региону всю необходимую поддержку в этом вопросе.
 
Запорожская областьЕвгений БалицкийКрымСергей Аксенов
 
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