https://crimea.ria.ru/20220715/kto-i-kak-obespechit-zaporozhskuyu-oblast-gazom--1123861714.html

Кто и как обеспечит Запорожскую область газом

Кто и как обеспечит Запорожскую область газом - РИА Новости Крым, 15.07.2022

Кто и как обеспечит Запорожскую область газом

Для газоснабжения Запорожской области, которую киевский режим оставил без голубого топлива, прокладывается газовая магистраль с территории Донбасса. Об этом в... РИА Новости Крым, 15.07.2022

2022-07-15T19:33

2022-07-15T19:33

2022-07-15T21:27

запорожская область

евгений балицкий

крым

сергей аксенов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым, Сергей Георгиев, Евгения Мартыненко. Для газоснабжения Запорожской области, которую киевский режим оставил без голубого топлива, прокладывается газовая магистраль с территории Донбасса. Об этом в интервью РИА Новости Крым рассказал глава военно-гражданской администрации региона Евгений Балицкий. А пока области помогают другие российские регионы, в частности, Крым. По словам Балицкого, республика поставила в Запорожский регион сжиженный газ, который позволил запустить стратегически важные хлебокомбинаты. "Главой Крыма Сергеем Аксеновым сегодня проведена огромная работа, чтобы помочь нам в запуске наших хлебокомбинатов. Крым очень помогает нам тем, что поставляет нам сжиженный газ. А поскольку наши комбинаты ориентированы на газовое производство продукции, мы установили в них большие емкости для сжиженного газа и заполняем их полученным из Крыма газом, таким образом, мы запустили наше производство хлеба", - уточнил он. Более того, власти региона заявили о готовности поддержать субсидиями не только комбинаты, а и другие предприятия (столовые, точки общепита и пр. – ред.), которые готовы на своих мощностях наладить выпуск хлеба. "Также проведена работа по приобретению около 5 тысяч электроприборов, чтобы наши пожилые граждане, женщины с детьми и все, кто нуждается в горячем питании, могли нормально питаться и не отказывать себе в этом. Были выделены из российского бюджета деньги и на комиссии под руководством вице-премьера РФ Марата Хуснуллина было принято решение, что эти электроприборы поступят в нашу область. Думаю, ближе к осени это произойдет, потому что большой объем", - подытожил он. Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин поручил Минэнерго максимально оперативно решить вопрос подачи газа в Запорожскую область, которой киевский режим отключил газоснабжение. Он пообещал оказать региону всю необходимую поддержку в этом вопросе.

https://crimea.ria.ru/20220709/kiev-otklyuchil-zaporozhskuyu-oblast-ot-gaza--vlasti-1123795885.html

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2022

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запорожская область, евгений балицкий, крым, сергей аксенов