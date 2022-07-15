https://crimea.ria.ru/20220715/kak-otvadit-telefonnykh-moshennikov--sovety-yurista----1123850260.html
Как отвадить телефонных мошенников – советы юриста
Как отвадить телефонных мошенников – советы юриста - РИА Новости Крым, 15.07.2022
Как отвадить телефонных мошенников – советы юриста
Не говорить ничего лишнего и максимально быстро завершать телефонный разговор. Выполнение этих простых рекомендаций обезопасит от мошенников, если стало... РИА Новости Крым, 15.07.2022
2022-07-15T21:05
2022-07-15T21:05
2022-07-15T21:05
общество
совет эксперта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Не говорить ничего лишнего и максимально быстро завершать телефонный разговор. Выполнение этих простых рекомендаций обезопасит от мошенников, если стало понятно, что вы имеете дело именно с ними, и отвадит их, если не навсегда, то надолго. Об этом агентству "Прайм" рассказал ведущий юрист Павел Уткин.Определить, что это аферисты, довольно просто, говорит Уткин. Достаточно помнить, что по телефону никаких лотерей не разыгрывают и никаких вопросов, касающихся онлайн-банкингов, счетов и балансов на банковских картах не решают. В частности, настоящий сотрудник банка не спросит у вас три секретные цифры на оборотной стороне вашего "пластика".Все это верные признаки, которые свидетельствуют о том, что вы имеете дело с мошенниками, сказал юрист.По его словам, как правило, "call- центры" аферистов формируются в местах лишения свободы. Есть и другой вариант – "городская команда" из людей с хорошим умением убеждать, чтобы довести жертву до ошибки. В таких организациях могут быть профессиональные психологи и юристы.Вычислить такой "call-центр" довольно сложно для правоохранителей, поскольку для связи обманщики используют IP-телефонию.Менять собственный номер тоже бессмысленно: ваш новый номер мошенники получат очень скоро, ведь его "сливает" кто-то из сотрудников банков, если речь идет о банковских продуктах."Поэтому лучше всего как можно быстрее завершить разговор после изложения аферистом мотива звонка", – говорит Уткин.И добавляет: самому при этом лучше вообще ничего не говорить – только выслушать и класть трубку.Ранее сотрудник банка рассказал, как телефонные и онлайн-мошенники используют тактику "охотников за головами".
https://crimea.ria.ru/20220630/kak-moshenniki-obmanyvayut-turistov-ekspert-rasskazala-o-populyarnykh-skhemakh-1123700160.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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общество, совет эксперта
Как отвадить телефонных мошенников – советы юриста
Юрист дал совет, как разоблачить и отвадить телефонных мошенников-"сотрудников банка"
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым.
Не говорить ничего лишнего и максимально быстро завершать телефонный разговор. Выполнение этих простых рекомендаций обезопасит от мошенников, если стало понятно, что вы имеете дело именно с ними, и отвадит их, если не навсегда, то надолго. Об этом агентству "Прайм"
рассказал ведущий юрист Павел Уткин.
Определить, что это аферисты, довольно просто, говорит Уткин. Достаточно помнить, что по телефону никаких лотерей не разыгрывают и никаких вопросов, касающихся онлайн-банкингов, счетов и балансов на банковских картах не решают. В частности, настоящий сотрудник банка не спросит у вас три секретные цифры на оборотной стороне вашего "пластика".
Все это верные признаки, которые свидетельствуют о том, что вы имеете дело с мошенниками, сказал юрист.
"Всегда можно выслушать мошенника и просто положить трубку, перезвонив непосредственно в банк. Ругаться и грозить законами здесь по сути бесполезно — это простая трата времени", – отмечает Уткин.
По его словам, как правило, "call- центры" аферистов формируются в местах лишения свободы. Есть и другой вариант – "городская команда" из людей с хорошим умением убеждать, чтобы довести жертву до ошибки. В таких организациях могут быть профессиональные психологи и юристы.
Вычислить такой "call-центр" довольно сложно для правоохранителей, поскольку для связи обманщики используют IP-телефонию.
Менять собственный номер тоже бессмысленно: ваш новый номер мошенники получат очень скоро, ведь его "сливает" кто-то из сотрудников банков, если речь идет о банковских продуктах.
"Поэтому лучше всего как можно быстрее завершить разговор после изложения аферистом мотива звонка", – говорит Уткин.
И добавляет: самому при этом лучше вообще ничего не говорить – только выслушать и класть трубку.
Ранее сотрудник банка рассказал, как телефонные и онлайн-мошенники используют тактику "охотников за головами".