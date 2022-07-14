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ВС РФ уничтожили взвод американских гаубиц под Харьковом
ВС РФ уничтожили взвод американских гаубиц под Харьковом - РИА Новости Крым, 14.07.2022
ВС РФ уничтожили взвод американских гаубиц под Харьковом
Российские военные в рамках контрбатарейной борьбы уничтожили взвод американских гаубиц М-777 в Харьковской области, заявил официальный представитель Минобороны РИА Новости Крым, 14.07.2022
2022-07-14T13:09
2022-07-14T13:09
2022-07-14T13:10
министерство обороны рф
игорь конашенков
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Российские военные в рамках контрбатарейной борьбы уничтожили взвод американских гаубиц М-777 в Харьковской области, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.Кроме того, высокоточными ракетами морского базирования "Калибр" уничтожены боевые машины реактивной системы залпового огня, которые были укрыты в ангарах завода высоковольтной аппаратуры в Запорожье.
https://crimea.ria.ru/20220714/v-mid-rossii-otvetili-na-prizyvy-iz-ssha-udarit-po-krymskomu-mostu-1123840882.html
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министерство обороны рф, игорь конашенков, специальная военная операция рф на украине
ВС РФ уничтожили взвод американских гаубиц под Харьковом
Российские военные уничтожили взвод американских гаубиц М-777 в Харьковской области
13:09 14.07.2022 (обновлено: 13:10 14.07.2022)