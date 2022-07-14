Рейтинг@Mail.ru
ВС РФ уничтожили взвод американских гаубиц под Харьковом - РИА Новости Крым, 14.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20220714/vs-rf-unichtozhili-vzvod-amerikanskikh-gaubits-pod-kharkovom-1123841552.html
ВС РФ уничтожили взвод американских гаубиц под Харьковом
ВС РФ уничтожили взвод американских гаубиц под Харьковом - РИА Новости Крым, 14.07.2022
ВС РФ уничтожили взвод американских гаубиц под Харьковом
Российские военные в рамках контрбатарейной борьбы уничтожили взвод американских гаубиц М-777 в Харьковской области, заявил официальный представитель Минобороны РИА Новости Крым, 14.07.2022
2022-07-14T13:09
2022-07-14T13:10
министерство обороны рф
игорь конашенков
специальная военная операция рф на украине
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/19/1122507995_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_f2d7c7e7309520dada694ecff2b3e5eb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Российские военные в рамках контрбатарейной борьбы уничтожили взвод американских гаубиц М-777 в Харьковской области, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.Кроме того, высокоточными ракетами морского базирования "Калибр" уничтожены боевые машины реактивной системы залпового огня, которые были укрыты в ангарах завода высоковольтной аппаратуры в Запорожье.
https://crimea.ria.ru/20220714/v-mid-rossii-otvetili-na-prizyvy-iz-ssha-udarit-po-krymskomu-mostu-1123840882.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/19/1122507995_28:0:1167:854_1920x0_80_0_0_0dceb460c207908f920ec53164d4c5eb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство обороны рф, игорь конашенков, специальная военная операция рф на украине
ВС РФ уничтожили взвод американских гаубиц под Харьковом

Российские военные уничтожили взвод американских гаубиц М-777 в Харьковской области

13:09 14.07.2022 (обновлено: 13:10 14.07.2022)
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкБрифинг И. Конашенкова после начала специальной военной операции
Брифинг И. Конашенкова после начала специальной военной операции
© Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Российские военные в рамках контрбатарейной борьбы уничтожили взвод американских гаубиц М-777 в Харьковской области, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
"В рамках контрбатарейной борьбы уничтожена батарея реактивных систем залпового огня в районе Славянска, взвод РСЗО в районе Николаевки Донецкой Народной Республики, а также артиллерийский взвод гаубиц М-777 производства США на огневых позициях в населенном пункте Первомайский Харьковской области", - сказал он на брифинге в четверг.
Кроме того, высокоточными ракетами морского базирования "Калибр" уничтожены боевые машины реактивной системы залпового огня, которые были укрыты в ангарах завода высоковольтной аппаратуры в Запорожье.
Вид на Крымский мост с горы Митридат в Керчи - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
12:38
В МИД России ответили на призывы из США ударить по Крымскому мосту
Министерство обороны РФИгорь КонашенковСпециальная военная операция РФ на Украине
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:31Военный эксперт назвал истинную цель ударов ВСУ по Новой Каховке
17:42В Севастополе проверяют законность стройки на горе Аскети в Балаклаве
17:38Путин одобрил закон об ужесточении наказания за пытки
17:30В Крыму с начала года отдохнули около 3 млн туристов – Догузова
16:41В 2022 году в Крыму на воде погибли уже шесть детей – МЧС
16:26Центр Донецка под обстрелом, есть погибшие — власти ДНР
16:24Путин присвоил статус ветерана гражданским участникам спецоперации
16:18Венгрия усилила боеготовность — минобороны страны
16:05В Севастополе на день флота планируется парад
15:28"Проучил" на срок: пьяный крымчанин вместе с травой сжег машину соседа
15:18Что чаще всего становится причиной пожаров в Крыму – эксперт
15:10Аварии и ремонты: где в Крыму нет воды
14:59Севастополь взял шефство над Мелитополем
14:57Власти Запорожья назвали срок проведения референдума о вхождении в РФ
14:12Путин подписал закон о спецмерах при проведении операций ВС за рубежом
14:07Свидетель по делу о мародерстве сам раскапывал расстрельный ров
13:42На пожарах в Крыму погибли 47 человек с начала года – МЧС
13:29Боевики украинских нацбатов стали чаще стрелять друг в друга – МО РФ
13:23ВКС России разгромили базу украинских националистов и наемников в ДНР
13:22Пошлины подождут: льготы при регистрации прав на жилье в Крыму продлены
Лента новостейМолния