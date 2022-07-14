ВС РФ уничтожили взвод американских гаубиц под Харьковом

"В рамках контрбатарейной борьбы уничтожена батарея реактивных систем залпового огня в районе Славянска, взвод РСЗО в районе Николаевки Донецкой Народной Республики, а также артиллерийский взвод гаубиц М-777 производства США на огневых позициях в населенном пункте Первомайский Харьковской области", - сказал он на брифинге в четверг.