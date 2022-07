https://crimea.ria.ru/20220714/kakoy-segodnya-prazdnik-14-iyulya-1123829623.html

Какой сегодня праздник: 14 июля

Какой сегодня праздник: 14 июля - РИА Новости Крым, 14.07.2022

Какой сегодня праздник: 14 июля

Православные верующие вспоминают братьев-врачевателей Косьму и Дамиана, во Франции отмечают День взятия Бастилии, а еще 14 июля воскресенье официально стало... РИА Новости Крым, 14.07.2022

2022-07-14T00:00

2022-07-14T00:00

2022-07-14T00:00

праздники и памятные даты

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111700/11/1117001122_0:46:1025:622_1920x0_80_0_0_51c010df1be3020ed61364f72a97b27e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июля – РИА Новости Крым. Православные верующие вспоминают братьев-врачевателей Косьму и Дамиана, во Франции отмечают День взятия Бастилии, а еще 14 июля воскресенье официально стало выходным днем. Кроме того, в этот день родился знаменитый на весь мир боксер Конор Макгрегор, главное оружие которого – бьющая левая рука или "кувалда".Что празднуют в миреВерующие в этот день чтут память врачевателей и чудотворцев братьев Косьмы и Дамиана, живших и принявших мученическую смерть в Риме при императоре Марке Аврелии Карине, правившем в 283-285 годах.Примечательно, что в 20 км от Алушты в Крыму есть Космо-Дамиановский монастырь - место паломничества. Монастырь основан в 1856 году стараниями архиепископа Херсонского и Таврического Иннокентия, который во время своего путешествия по святым местам Крыма посетил источник Савлух-Су, возле которого, по легенде, Косьма и Дамиан поселились во время гонений на молодую христианскую веру в III веке до нашей эры. Источник существует до сих пор, к нему едут верующие в надежде на исцеление.Ежегодно 14 июля вся Франция празднует День взятия Бастилии, установленный еще в 1880 году. У французов праздник называется La Fête Nationale (Национальный праздник) или просто Le Quatorze Juillet (14 июля). Для французов День взятия Бастилии - важнейший праздник в истории. Он равноценен дню Конституции в США.В Южной Осетии 14 июля ежегодно отмечают День миротворца. В этот день в 1992 году на основании Соглашения об основных принципах урегулирования грузино-осетинского конфликта, которое было подписано главами России, Грузии, Северной и Южной Осетии 24 июня 1992 года, в зону грузино-осетинского конфликта вошли трехсторонние миротворческие силы. Они явились буфером между противоборствующими сторонами. Считается, что благодаря вводу миротворцев удалось остановить боевые действия. Они шли три года и унесли много жизней.Миротворцы помогли и в августе 2008 года, когда грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона. Тогда в боях погибли 64 российских военнослужащих, в том числе 15 миротворцев.Необычные праздникиС 1976 года 14 июля в США отмечают пусть и неофициальный, но популярный праздник – Национальный день нудистов. О причинах его появления история умалчивает, однако американские нудисты и натуристы считают этот день замечательным поводом объяснить людям особенности своего движения.Важным месседжем является то, что нудисты и натуристы не имеют в своей культуре эротического подтекста. На всех нудистских пляжах, как минимум в США, висят таблички, запрещающие намеки на эротизм и разглядывание друг друга. Нудисты исповедуют стремление к комфорту, которому иногда мешает одежда, а натуристы являются представителями движения к максимальному сближению с природой.Знаменитому русскому и советскому поэту, уроженцу Коктебеля Максимилиану Волошину, кстати, приписывают создание движения нудистов в России. А еще говорят, что именно он открыл первый пляж в стране для желающих отдыхать без одежды.Знаменательные события14 июля в 1896 году на Всероссийской выставке в Нижнем Новгороде был представлен первый автомобиль отечественного производства с двигателем внутреннего сгорания, который прошел серию испытаний в мае 1896 года. Двигатель и трансмиссия были изготовлены заводом изобретателя и лейтенанта Российского Флота, уроженца Санкт-Петербургской губернии Евгения Яковлева, а корпус, ходовая часть и колеса были изготовлены фабрикой изобретателя, дворянина и предпринимателя Петра Фрезе.В 1897 году в Российской империи воскресенье было объявлено официальным выходным днем. До этого русское законодательство не содержало в себе общего воспрещения воскресной работы, а потому (в особенности на фабриках, в горном, рудокопном и торговом деле) воскресная работа не была редкостью. Однако некоторые упоминания о выходном дне все же имелись. Так, Городское положение давало думам право издавать обязательные постановления о времени открытия и закрытия торговых и промышленных заведений в воскресные и праздничные дни. Но уже в положении о найме на сельские работы от 11 июня 1886 года не значился вопрос о воскресном труде.В 1952 году американская компания General Motors, которая сегодня занимает третье место в мире (после Toyota и Volkswagen) по количеству проданных автомобилей (9,92 миллиона штук на 2014 год), объявила, что она начинает устанавливать в машинах первые в мире кондиционеры. Первым же серийным легковым автомобилем с охлаждающей системой стал Packard 12 Sedan, представленный широкой публике в 1939 году на автосалоне в Чикаго.14 июля 2017 года с пусковой площадки космодрома Байконур запустили первый в России космический аппарат "Маяк", средства на строительство которого (936 998 рублей) собрали путем краудфандинга.Планировалось, что солнечный отражатель "Маяка" станет эталонным объектом для проверки расчетов видимой звездной величины космических объектов. При отслеживании полета спутника в самых верхних слоях атмосферы могли быть получены новые сведения о плотности воздуха на большой высоте.Однако планам не суждено было сбыться. "Маяк", оказавшись на орбите, не смог развернуть солнечный отражатель и завершил свою карьеру провалом, чуть позже сгорев в плотных слоях атмосферы.Кто родилсяВ 1800 году родился французский химик Жан-Батист Дюма. В 1826 году он предложил способ определения плотности паров, с помощью которого определил атомную массу нескольких химических элементов. При этом Дюма не делал отличий между атомом и молекулой, что привело его к неправильным выводам. Однако в 1930 году он предложил объемный способ количественного определения азота в органических соединениях – метод Дюма, который и в настоящее время используется в химии.В 1862 году родился австрийский художник Густав Климт. Он был одним из самых ярких представителей венского модерна. Его произведения созданы в основном в стиле символизма и эротизма.Климт изображал в основном женщин. Если в его картине оказывался мужчина, то его лицо обычно скрыто или спрятано. Так, например, в "Поцелуе", самой прославленной работе художника, мужчина склонился над женщиной, и его лицо повернуто прочь от зрителя, когда он прижимается губами к ее щеке. Женщина, наклонив голову под неестественно прямым углом, кажется, теряет сознание в его объятиях. Обе фигуры, одетые в золото, стоят на коленях среди цветов.В 1903 году родился американский писатель, один из основоположников биографического романа Ирвинг Стоун. Всего за свою жизнь он написал 25 романов о жизни великих людей: о жизни Джека Лондона, Винсента Ван Гога, Аврааме Линкольне и других.Стоун регулярно избирался членом попечительских советов ряда калифорнийских учебных заведений. Оказывал помощь молодым писателям, пишущим биографические произведения. Основал литературную ежегодную премию Ирвинга и Джин Стоунов, вручаемую за лучшую биографическую или историческую повесть.В одном из интервью Стоун рассказал о своей работе.В 1912 году родился американский певец, музыкант и представитель направлений фолк и кантри Вудро Уилсон "Вуди" Гатри. Он был автором множества популярных в США и во всем мире песен, в том числе " This Land Is Your Land", которая является ироническим ответом на патриотическую песню Ирвинга Берлина God Bless America (Боже, благослови Америку). Эту песню Гатри считал оторванной от реальности.В годы Второй мировой войны Гатри пишет антивоенные песни, подвергая критике тех, кто когда-то призывал не вмешиваться в европейский конфликт. После визита в США в 1942 году в составе советской делегации самой прославленной советской женщины-снайпера Людмилы Павличенко написал о ней песню "Miss Pavlichenko".В начале 1950-х врачи обнаруживают у Вуди симптомы хореи Гентингтона — наследственной болезни, от которой умерла его мать. С этого времени нервная система Гатри начинает медленно разрушаться, что сказывается на его поведении. Он попадает в психиатрическую больницу, где его навещают и ухаживают за ним многочисленные поклонники его творчества. В начале 1960-х в Нью-Йорк к Гатри приезжает молодой Боб Дилан, который был заворожен его песнями и жизнью.Вуди Гатри умер 3 октября 1967 года, оставив после себя восемь детей от трех жен и свыше тысячи песен.14 июля свой день рождения отмечает ирландский боец смешанных боевых искусств, выступавший также в профессиональном боксе Конор Энтони Макгрегор. 6 октября 2018 года в рамках UFC 229 потерпел поражение от действующего чемпиона в легком весе Хабиба Нурмагомедова удушающим приемом сзади.Конор – левша, именно поэтому он делает ставку на свою сильнейшую левую руку. Панчем слева Конор "уложил" большинство своих нокаутированных соперников, но очень часто боксер ловит оппонентов по классике бокса – уклон от удара и встречный прямой.Также 14 июля родились российский футболист Сергей Ингашевич, американский актер кино и телевидения Мэттью Фокс, российская писательница Полина Дашкова и солист группы The Black Eyed Peas, американский рэпер Taboo.

https://crimea.ria.ru/20190714/1117002217.html

https://crimea.ria.ru/20210319/Voloshin-v-tsifre-nasledie-khudozhnika-pereveli-v-novyy-format-1119377698.html

https://crimea.ria.ru/20210412/Dotyanulsya-do-zvezd-pokoritel-kosmosa-Yuriy-Gagarin-1116407089.html

https://crimea.ria.ru/20220712/Forma-vas-polnit-podvig-i-zhizn-snaypera-Lyudmily-Pavlichenko--1119787996.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

праздники и памятные даты, общество