https://crimea.ria.ru/20220714/dvoe-krymchan-poluchili-sroki-za-moshennichestvo-na-20-mln-rubley-1123837976.html
Двое крымчан получили сроки за мошенничество на 20 млн рублей
Двое крымчан получили сроки за мошенничество на 20 млн рублей - РИА Новости Крым, 14.07.2022
Двое крымчан получили сроки за мошенничество на 20 млн рублей
Киевский районный суд Симферополя вынес приговор по уголовному делу в отношении двух местных жителей по делу о мошенничестве и создании юрфирм через подставных... РИА Новости Крым, 14.07.2022
2022-07-14T09:55
2022-07-14T09:55
2022-07-14T09:55
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл — РИА Новости Крым. Киевский районный суд Симферополя вынес приговор по уголовному делу в отношении двух местных жителей по делу о мошенничестве и создании юрфирм через подставных лиц. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.По данным ведомства, на протяжении 2019-2020 годов один из подсудимых, являясь фактическим руководителем юридического лица, вместе со своим знакомым регистрировал предприятия на подставных лиц, после чего от имени аффилированных фирм заключал договоры на поставку продуктов питания.По итогам рассмотрения дела суд приговорил мужчин к 4 годам 1 месяцу лишения свободы каждого. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии общего режима. Также судом удовлетворены гражданские иски потерпевших о взыскании с осужденных ущерба в размере более 20 млн рублей.Приговор в законную силу пока не вступил.
https://crimea.ria.ru/20220706/sud-vynes-prigovor-dvum-eks-chinovnikam-po-delu-o-vzyatkakh-i-moshennichestve-1123764633.html
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общество, крым
Двое крымчан получили сроки за мошенничество на 20 млн рублей
В Крыму двое мужчин получили по 4 года тюрьмы за мошенничество на 20 млн рублей
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл — РИА Новости Крым. Киевский районный суд Симферополя вынес приговор по уголовному делу в отношении двух местных жителей по делу о мошенничестве и создании юрфирм через подставных лиц. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
По данным ведомства, на протяжении 2019-2020 годов один из подсудимых, являясь фактическим руководителем юридического лица, вместе со своим знакомым регистрировал предприятия на подставных лиц, после чего от имени аффилированных фирм заключал договоры на поставку продуктов питания.
"В дальнейшем, чтобы ввести контрагентов в заблуждение, злоумышленники вносили оплату за небольшие партии продукции. Однако, получая крупную партию товаров, оплату подсудимые не производили, а похищенным распоряжались по своему усмотрению. В период преступной деятельности мужчины завладели товарами на общую сумму более 20 млн рублей", - рассказали в прокуратуре.
По итогам рассмотрения дела суд приговорил мужчин к 4 годам 1 месяцу лишения свободы каждого. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии общего режима. Также судом удовлетворены гражданские иски потерпевших о взыскании с осужденных ущерба в размере более 20 млн рублей.
Приговор в законную силу пока не вступил.