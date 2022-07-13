https://crimea.ria.ru/20220713/vsu-provalyat-nastuplenie-na-yug--britanskiy-ekspert-1123824622.html

ВСУ провалят наступление на юг – британский эксперт

ВСУ провалят наступление на юг – британский эксперт - РИА Новости Крым, 13.07.2022

ВСУ провалят наступление на юг – британский эксперт

Вооруженные силы Украины провалят наступление на юг страны как минимум потому, что их командование заблаговременно об этом заявило публично. Такое мнение... РИА Новости Крым, 13.07.2022

2022-07-13T08:55

2022-07-13T08:55

2022-07-13T08:55

всу (вооруженные силы украины)

специальная военная операция рф на украине

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины провалят наступление на юг страны как минимум потому, что их командование заблаговременно об этом заявило публично. Такое мнение высказал старший научный сотрудник Королевского института оборонных исследований Джек Уотлинг. Его слова приводит The Independent.Ранее в интервью британской газете The Times министр обороны Украины Алексей Резников сообщил о приказе президента Владимира Зеленского "освободить" утраченные территории на юге страны. Для этой цели, по словам главы оборонного ведомства, Киев аккумулирует "миллионные боевые силы, оснащенные западным оружием".По словам Уотлинга, поделившись своими планами во всеуслышание, украинские власти дали России возможность заблаговременно подготовиться, сосредоточив необходимые ресурсы, чтобы не допустить реализации этих планов.Британский эксперт также отметил, что теперь ВСУ не получится осуществить контрудар, даже если украинская армия будет миллионной.Ранее директор Центра военно-политических проблем Алексей Подберезкин оценил способность ВСУ предпринять масштабное контрнаступление на южном направлении.24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале проведения специальной военной операции на Украине. Он назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Операция началась на фоне обострившейся в регионе ситуации, тогда власти Донецкой и Луганской народных республик сообщили об участившихся обстрелах со стороны ВСУ, объявили об эвакуации мирных жителей в РФ и попросили признать независимость ЛНР и ДНР. 21 февраля соответствующий указ был подписан Владимиром Путиным. Конечные цели спецоперации операции, по его словам, – это освобождение ЛДНР и создание условий, гарантирующих безопасность всей России.

украина

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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