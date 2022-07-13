https://crimea.ria.ru/20220713/vks-rossii-unichtozhili-bolee-400-ukrainskikh-voennykh-v-nikolaeve-1123827820.html
ВКС России уничтожили более 400 украинских военных в Николаеве
ВКС России уничтожили более 400 украинских военных в Николаеве - РИА Новости Крым, 13.07.2022
ВКС России уничтожили более 400 украинских военных в Николаеве
Воздушно-космические силы России нанесли ракетные удары по нескольким пунктам дислокации украинских военных, уничтожено более 400 боевиков и около 40 единиц... РИА Новости Крым, 13.07.2022
2022-07-13T12:10
2022-07-13T12:10
2022-07-13T12:12
специальная военная операция рф на украине
всу (вооруженные силы украины)
украина
министерство обороны рф
игорь конашенков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/0e/1123531936_0:0:1527:858_1920x0_80_0_0_16c515eea6e8af2f51d223e0e41f4cc0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. Воздушно-космические силы России нанесли ракетные удары по нескольким пунктам дислокации украинских военных, уничтожено более 400 боевиков и около 40 единиц военной техники, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.Кроме того, в результате удара высокоточным оружием ВКС России по пункту временной дислокации артиллерийского дивизиона 59-й мотопехотной бригады в восточной части Николаева уничтожено до 70 военнослужащих артиллерийских подразделений ВСУ, десять самоходных гаубиц 2С1 "Гвоздика" и свыше 10 единиц автомобильной и специальной техники.За прошедшие сутки ВКС России уничтожили два командных пункта в Николаевской области, склад боеприпасов в районе населенного пункта Северск (ДНР), а также семь единиц бронетанковой техники 60-й механизированной бригады ВСУ в Запорожской области.
/20220712/sostoitsya-li-kontrnastuplenie-vsu-na-yuge--voennyy-ekspert-1123820316.html
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/0e/1123531936_147:0:1348:901_1920x0_80_0_0_d88710ea767364161fc6f0a7e7468662.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
специальная военная операция рф на украине, всу (вооруженные силы украины), украина, министерство обороны рф, игорь конашенков
ВКС России уничтожили более 400 украинских военных в Николаеве
МО: ВСК России за сутки уничтожили более 400 бойцов ВСУ и 40 единиц техники в Николаеве
12:10 13.07.2022 (обновлено: 12:12 13.07.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. Воздушно-космические силы России нанесли ракетные удары по нескольким пунктам дислокации украинских военных, уничтожено более 400 боевиков и около 40 единиц военной техники, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
"Высокоточными ракетами воздушного базирования на территории судостроительного завода в городе Николаев уничтожено свыше 350 военнослужащих ВСУ и 20 единиц военной техники из состава резерва оперативно-тактической группы "Каховка", – сказал Конашенков на брифинге в среду.
Кроме того, в результате удара высокоточным оружием ВКС России по пункту временной дислокации артиллерийского дивизиона 59-й мотопехотной бригады в восточной части Николаева уничтожено до 70 военнослужащих артиллерийских подразделений ВСУ, десять самоходных гаубиц 2С1 "Гвоздика" и свыше 10 единиц автомобильной и специальной техники.
За прошедшие сутки ВКС России уничтожили два командных пункта в Николаевской области, склад боеприпасов в районе населенного пункта Северск (ДНР), а также семь единиц бронетанковой техники 60-й механизированной бригады ВСУ в Запорожской области.