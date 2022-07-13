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ВКС России уничтожили более 400 украинских военных в Николаеве

ВКС России уничтожили более 400 украинских военных в Николаеве - РИА Новости Крым, 13.07.2022

ВКС России уничтожили более 400 украинских военных в Николаеве

Воздушно-космические силы России нанесли ракетные удары по нескольким пунктам дислокации украинских военных, уничтожено более 400 боевиков и около 40 единиц... РИА Новости Крым, 13.07.2022

2022-07-13T12:10

2022-07-13T12:10

2022-07-13T12:12

специальная военная операция рф на украине

всу (вооруженные силы украины)

украина

министерство обороны рф

игорь конашенков

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. Воздушно-космические силы России нанесли ракетные удары по нескольким пунктам дислокации украинских военных, уничтожено более 400 боевиков и около 40 единиц военной техники, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.Кроме того, в результате удара высокоточным оружием ВКС России по пункту временной дислокации артиллерийского дивизиона 59-й мотопехотной бригады в восточной части Николаева уничтожено до 70 военнослужащих артиллерийских подразделений ВСУ, десять самоходных гаубиц 2С1 "Гвоздика" и свыше 10 единиц автомобильной и специальной техники.За прошедшие сутки ВКС России уничтожили два командных пункта в Николаевской области, склад боеприпасов в районе населенного пункта Северск (ДНР), а также семь единиц бронетанковой техники 60-й механизированной бригады ВСУ в Запорожской области.

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украина

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специальная военная операция рф на украине, всу (вооруженные силы украины), украина, министерство обороны рф, игорь конашенков