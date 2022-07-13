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ВКС России уничтожили более 400 украинских военных в Николаеве - РИА Новости Крым, 13.07.2022
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ВКС России уничтожили более 400 украинских военных в Николаеве
ВКС России уничтожили более 400 украинских военных в Николаеве - РИА Новости Крым, 13.07.2022
ВКС России уничтожили более 400 украинских военных в Николаеве
Воздушно-космические силы России нанесли ракетные удары по нескольким пунктам дислокации украинских военных, уничтожено более 400 боевиков и около 40 единиц... РИА Новости Крым, 13.07.2022
2022-07-13T12:10
2022-07-13T12:12
специальная военная операция рф на украине
всу (вооруженные силы украины)
украина
министерство обороны рф
игорь конашенков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. Воздушно-космические силы России нанесли ракетные удары по нескольким пунктам дислокации украинских военных, уничтожено более 400 боевиков и около 40 единиц военной техники, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.Кроме того, в результате удара высокоточным оружием ВКС России по пункту временной дислокации артиллерийского дивизиона 59-й мотопехотной бригады в восточной части Николаева уничтожено до 70 военнослужащих артиллерийских подразделений ВСУ, десять самоходных гаубиц 2С1 "Гвоздика" и свыше 10 единиц автомобильной и специальной техники.За прошедшие сутки ВКС России уничтожили два командных пункта в Николаевской области, склад боеприпасов в районе населенного пункта Северск (ДНР), а также семь единиц бронетанковой техники 60-й механизированной бригады ВСУ в Запорожской области.
/20220712/sostoitsya-li-kontrnastuplenie-vsu-na-yuge--voennyy-ekspert-1123820316.html
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специальная военная операция рф на украине, всу (вооруженные силы украины), украина, министерство обороны рф, игорь конашенков
ВКС России уничтожили более 400 украинских военных в Николаеве

МО: ВСК России за сутки уничтожили более 400 бойцов ВСУ и 40 единиц техники в Николаеве

12:10 13.07.2022 (обновлено: 12:12 13.07.2022)
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкЛетчики штурмовой авиации нанесли удары по позициям ВСУ
Летчики штурмовой авиации нанесли удары по позициям ВСУ
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. Воздушно-космические силы России нанесли ракетные удары по нескольким пунктам дислокации украинских военных, уничтожено более 400 боевиков и около 40 единиц военной техники, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
"Высокоточными ракетами воздушного базирования на территории судостроительного завода в городе Николаев уничтожено свыше 350 военнослужащих ВСУ и 20 единиц военной техники из состава резерва оперативно-тактической группы "Каховка", – сказал Конашенков на брифинге в среду.
Кроме того, в результате удара высокоточным оружием ВКС России по пункту временной дислокации артиллерийского дивизиона 59-й мотопехотной бригады в восточной части Николаева уничтожено до 70 военнослужащих артиллерийских подразделений ВСУ, десять самоходных гаубиц 2С1 "Гвоздика" и свыше 10 единиц автомобильной и специальной техники.
За прошедшие сутки ВКС России уничтожили два командных пункта в Николаевской области, склад боеприпасов в районе населенного пункта Северск (ДНР), а также семь единиц бронетанковой техники 60-й механизированной бригады ВСУ в Запорожской области.
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