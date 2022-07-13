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Соцопрос: жители юга России – самые счастливые в стране - РИА Новости Крым, 13.07.2022
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Соцопрос: жители юга России – самые счастливые в стране
Соцопрос: жители юга России – самые счастливые в стране - РИА Новости Крым, 13.07.2022
Соцопрос: жители юга России – самые счастливые в стране
Более 80% россиян чувствуют себя счастливыми, не считают себя таковыми 14%, свидетельствуют итоги опроса, проведенного Всероссийским центром изучения... РИА Новости Крым, 13.07.2022
2022-07-13T17:08
2022-07-13T17:08
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. Более 80% россиян чувствуют себя счастливыми, не считают себя таковыми 14%, свидетельствуют итоги опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Результаты исследования презентовал директор по работе с органами государственной власти Кирилл Родин в пресс-центре МИА "Россия сегодня".Опрос показал, что счастливыми себя считают 83%, несчастливыми – 14%. Еще 4% респондентов затруднились с ответом.Как рассказали сами респонденты, счастливыми их делают в основном семья, родственники, друзья и любимые люди (15%), успехи детей, внуков и родственников (11%).Еще 11% опрошенных сообщили, что для них источник счастья – отдых, выходные, отпуска, путешествия. Для 9% счастье – это рождение ребенка или внука, для 7% – встреча с родственниками и друзьями.Опрос также показал, что россияне больше всего расстраиваются из-за проблем со здоровьем (15%), смерти близких (9%), конфликтов с близкими (6%), проблем на работе (5%).Рост цен и инфляция огорчают только 4% россиян.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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общество
Соцопрос: жители юга России – самые счастливые в стране

Соцопрос ВЦИОМ: 83% россиян считают себя счастливыми, больше всего таких – на юге страны

17:08 13.07.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНовогодние украшения
Новогодние украшения - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. Более 80% россиян чувствуют себя счастливыми, не считают себя таковыми 14%, свидетельствуют итоги опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Результаты исследования презентовал директор по работе с органами государственной власти Кирилл Родин в пресс-центре МИА "Россия сегодня".
Опрос показал, что счастливыми себя считают 83%, несчастливыми – 14%. Еще 4% респондентов затруднились с ответом.
В разрезе регионов самыми счастливыми оказались жители Южного федерального округа – 86%. Далее следуют Центральный (84%) и Северо-Кавказский (83%) федеральные округа. В Уральском, Приволжском и Сибирском федеральных округах счастливыми себя считают 80% людей.
Как рассказали сами респонденты, счастливыми их делают в основном семья, родственники, друзья и любимые люди (15%), успехи детей, внуков и родственников (11%).
Еще 11% опрошенных сообщили, что для них источник счастья – отдых, выходные, отпуска, путешествия. Для 9% счастье – это рождение ребенка или внука, для 7% – встреча с родственниками и друзьями.
Опрос также показал, что россияне больше всего расстраиваются из-за проблем со здоровьем (15%), смерти близких (9%), конфликтов с близкими (6%), проблем на работе (5%).
Рост цен и инфляция огорчают только 4% россиян.
Объятия
3 мая, 18:25Радио "Спутник в Крыму"
Как оставаться счастливыми в период глобальных кризисов
 
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