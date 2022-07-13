https://crimea.ria.ru/20220713/sotsopros-zhiteli-yuga-rossii--samye-schastlivye-v-strane-1123829956.html

Соцопрос: жители юга России – самые счастливые в стране

Соцопрос: жители юга России – самые счастливые в стране - РИА Новости Крым, 13.07.2022

Соцопрос: жители юга России – самые счастливые в стране

Более 80% россиян чувствуют себя счастливыми, не считают себя таковыми 14%, свидетельствуют итоги опроса, проведенного Всероссийским центром изучения... РИА Новости Крым, 13.07.2022

2022-07-13T17:08

2022-07-13T17:08

2022-07-13T17:08

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. Более 80% россиян чувствуют себя счастливыми, не считают себя таковыми 14%, свидетельствуют итоги опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Результаты исследования презентовал директор по работе с органами государственной власти Кирилл Родин в пресс-центре МИА "Россия сегодня".Опрос показал, что счастливыми себя считают 83%, несчастливыми – 14%. Еще 4% респондентов затруднились с ответом.Как рассказали сами респонденты, счастливыми их делают в основном семья, родственники, друзья и любимые люди (15%), успехи детей, внуков и родственников (11%).Еще 11% опрошенных сообщили, что для них источник счастья – отдых, выходные, отпуска, путешествия. Для 9% счастье – это рождение ребенка или внука, для 7% – встреча с родственниками и друзьями.Опрос также показал, что россияне больше всего расстраиваются из-за проблем со здоровьем (15%), смерти близких (9%), конфликтов с близкими (6%), проблем на работе (5%).Рост цен и инфляция огорчают только 4% россиян.

/20220503/kak-ostavatsya-schastlivymi-v-period-globalnykh-krizisov-1123105680.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество