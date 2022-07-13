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Сладенькое для похудения: "домашние" советы от диетолога - РИА Новости Крым, 13.07.2022
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Сладенькое для похудения: "домашние" советы от диетолога
Сладенькое для похудения: "домашние" советы от диетолога - РИА Новости Крым, 13.07.2022
Сладенькое для похудения: "домашние" советы от диетолога
Отказываться от сладкого во время похудения вовсе необязательно – есть не уступающие шоколаду и тортам альтернативы, которые можно приготовить в домашних... РИА Новости Крым, 13.07.2022
2022-07-13T21:32
2022-07-13T21:32
общество
совет эксперта
здоровье
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. Отказываться от сладкого во время похудения вовсе необязательно – есть не уступающие шоколаду и тортам альтернативы, которые можно приготовить в домашних условиях. Об этом изданию "Москва 24" рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.По словам специалиста, многие вкусные и полезные десерты лучше изготавливать самостоятельно. В их числе домашний мармелад с минимумом сахара."Дома его можно делать и на желатине в том числе. Лучше добавлять туда не соки, а использовать пюре, чтобы была клетчатка", – рассказала Соломатина.Отличной альтернативой пирожным и конфетам станут также печеные яблоки с корицей. Корица улучшает усвоение глюкозы, благодаря чему выделяется меньше инсулина, ответственного за набор жира, объясняет врач.Еще варианты – сорбиты (замороженные пюре фруктов – ред.) и домашняя пастила.Вкусную домашнюю пастилу следует готовить без сахара. Для этого потребуется яблочное пюре, которое ненадолго надо положить в духовку – подсушить. Получается продукт довольно концентрированный, так что сильно налегать на него не стоит, предупреждает эксперт.Все перечисленные домашние сладости помогут убрать токсины, которые появляются в процессе похудения. Однако даже низкокалорийными десертами не стоит злоупотреблять, говорит Соломатина, так как в этом случае успехи диеты будут сомнительными.Ранее диетолог Елена Тихомирова назвала главные ошибки при похудении.
https://crimea.ria.ru/20220628/strast-k-sladkomu-u-rossiyan-vyzvana-mutatsiyami-genov--uchenye-1123689197.html
https://crimea.ria.ru/20220512/kak-est-sladosti-i-khudet---layfkhak-ot-medika-1123201622.html
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общество, совет эксперта, здоровье
Сладенькое для похудения: "домашние" советы от диетолога

Диетолог Соломатина назвала лучшие сладости домашнего приготовления для худеющих

21:32 13.07.2022
 
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько Сладости
Сладости - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. Отказываться от сладкого во время похудения вовсе необязательно – есть не уступающие шоколаду и тортам альтернативы, которые можно приготовить в домашних условиях. Об этом изданию "Москва 24" рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.
По словам специалиста, многие вкусные и полезные десерты лучше изготавливать самостоятельно. В их числе домашний мармелад с минимумом сахара.
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"Дома его можно делать и на желатине в том числе. Лучше добавлять туда не соки, а использовать пюре, чтобы была клетчатка", – рассказала Соломатина.
Отличной альтернативой пирожным и конфетам станут также печеные яблоки с корицей. Корица улучшает усвоение глюкозы, благодаря чему выделяется меньше инсулина, ответственного за набор жира, объясняет врач.
Еще варианты – сорбиты (замороженные пюре фруктов – ред.) и домашняя пастила.
Сладости
12 мая, 07:56
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Вкусную домашнюю пастилу следует готовить без сахара. Для этого потребуется яблочное пюре, которое ненадолго надо положить в духовку – подсушить. Получается продукт довольно концентрированный, так что сильно налегать на него не стоит, предупреждает эксперт.
Все перечисленные домашние сладости помогут убрать токсины, которые появляются в процессе похудения. Однако даже низкокалорийными десертами не стоит злоупотреблять, говорит Соломатина, так как в этом случае успехи диеты будут сомнительными.
Ранее диетолог Елена Тихомирова назвала главные ошибки при похудении.
 
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