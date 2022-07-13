https://crimea.ria.ru/20220713/rossiyanam-mogut-razreshit-prodavat-magazinam-ovoschi-s-ogorodov-1123831778.html

Россиянам могут разрешить продавать магазинам овощи с огородов

Россиянам могут разрешить продавать магазинам овощи с огородов - РИА Новости Крым, 13.07.2022

Россиянам могут разрешить продавать магазинам овощи с огородов

Россиянам, выращивающим овощи на собственных огородах, могут разрешить продавать свою продукцию торговым сетям. Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила... РИА Новости Крым, 13.07.2022

2022-07-13T15:21

2022-07-13T15:21

2022-07-13T15:21

сельское хозяйство

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. Россиянам, выращивающим овощи на собственных огородах, могут разрешить продавать свою продукцию торговым сетям. Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила проработать вопрос, как люди смогут оформить необходимые для этого документы, пишут "Известия".Данная мера направлена на то, чтобы насытить отечественный рынок овощами и стабилизировать их стоимость. Кроме того, в случае ее реализации огородники получат возможность увеличить свои доходы.Проработкой вопроса занимаются Минэкономразвития, Минпромторг, Минсельхоз и Роспотребнадзор. Они должны дать правительству предложения, как люди смогут подтверждать безопасность выращенной ими продукции. Сейчас такие бумаги могут получить только предприятия, которые проходят проверки Роспотребнадзора.Представители торговых сетей готовы закупать овощи в личных крестьянских хозяйствах независимо от объемов их производства, лишь бы госорганы предложили оптимальную систему оценки качества и безопасности продукции, которая позволит гарантировать ее качество потребителям.

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сельское хозяйство, общество