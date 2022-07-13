https://crimea.ria.ru/20220713/rossiyanam-mogut-razreshit-prodavat-magazinam-ovoschi-s-ogorodov-1123831778.html
Россиянам могут разрешить продавать магазинам овощи с огородов
Россиянам могут разрешить продавать магазинам овощи с огородов - РИА Новости Крым, 13.07.2022
Россиянам могут разрешить продавать магазинам овощи с огородов
Россиянам, выращивающим овощи на собственных огородах, могут разрешить продавать свою продукцию торговым сетям. Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила... РИА Новости Крым, 13.07.2022
2022-07-13T15:21
2022-07-13T15:21
2022-07-13T15:21
сельское хозяйство
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. Россиянам, выращивающим овощи на собственных огородах, могут разрешить продавать свою продукцию торговым сетям. Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила проработать вопрос, как люди смогут оформить необходимые для этого документы, пишут "Известия".Данная мера направлена на то, чтобы насытить отечественный рынок овощами и стабилизировать их стоимость. Кроме того, в случае ее реализации огородники получат возможность увеличить свои доходы.Проработкой вопроса занимаются Минэкономразвития, Минпромторг, Минсельхоз и Роспотребнадзор. Они должны дать правительству предложения, как люди смогут подтверждать безопасность выращенной ими продукции. Сейчас такие бумаги могут получить только предприятия, которые проходят проверки Роспотребнадзора.Представители торговых сетей готовы закупать овощи в личных крестьянских хозяйствах независимо от объемов их производства, лишь бы госорганы предложили оптимальную систему оценки качества и безопасности продукции, которая позволит гарантировать ее качество потребителям.
/20220517/v-krymstate-rasskazali-o-yagodnom-bume-na-poluostrove-1123248999.html
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РИА Новости Крым
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сельское хозяйство, общество
Россиянам могут разрешить продавать магазинам овощи с огородов
Кабмин может разрешить продажу в торговых сетях овощей, выращенных на огородах
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым.
Россиянам, выращивающим овощи на собственных огородах, могут разрешить продавать свою продукцию торговым сетям. Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила проработать вопрос, как люди смогут оформить необходимые для этого документы, пишут "Известия".
Данная мера направлена на то, чтобы насытить отечественный рынок овощами и стабилизировать их стоимость. Кроме того, в случае ее реализации огородники получат возможность увеличить свои доходы.
Проработкой вопроса занимаются Минэкономразвития, Минпромторг, Минсельхоз и Роспотребнадзор. Они должны дать правительству предложения, как люди смогут подтверждать безопасность выращенной ими продукции. Сейчас такие бумаги могут получить только предприятия, которые проходят проверки Роспотребнадзора.
Как отмечает издание, продавать свой урожай ритейлерам, скорее всего, смогут только те огородники, которые получили статус самозанятого.
Представители торговых сетей готовы закупать овощи в личных крестьянских хозяйствах независимо от объемов их производства, лишь бы госорганы предложили оптимальную систему оценки качества и безопасности продукции, которая позволит гарантировать ее качество потребителям.