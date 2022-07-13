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Что теперь делать с евро — мнение эксперта

Что теперь делать с евро — мнение эксперта - РИА Новости Крым, 13.07.2022

Что теперь делать с евро — мнение эксперта

Тем, кто покупал евро по завышенной цене, стоит либо придержать его до лучших времен, либо потратить на зарубежные поездки или переводы за границу. Такое мнение РИА Новости Крым, 13.07.2022

2022-07-13T03:00

2022-07-13T03:00

2022-07-13T03:00

экономика

совет эксперта

санкции против россии

в мире

авторы

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым, Сергей Жабин. Тем, кто покупал евро по завышенной цене, стоит либо придержать его до лучших времен, либо потратить на зарубежные поездки или переводы за границу. Такое мнение РИА Новости Крым высказал кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев, комментируя уравнение курса евро по отношению к доллару.Во вторник курс евро на международном рынке достиг паритета с долларом впервые за 20 лет."Все очень просто. Тот, кто успел купить евро по завышенной цене,— им делать особо нечего, придется либо держать его у себя до лучших времен, либо продавать по нынешнему курсу. А вот покупать евро есть смысл только тогда, когда вы понимаете, на что вы будете их расходовать. Например, на зарубежные поездки или переводы за рубеж", — считает финансовый аналитик.Беляев подчеркнул, что хранить деньги в валюте сейчас крайне невыгодно, поэтому нужно искать другие варианты сбережения и приумножения капитала."Рассматривать сейчас иностранную валюту в качестве инструмента сбережения, и тем более умножения своих средств уже не своевременно. Эти времена прошли. И вряд ли они вернутся в ближайшее время. Поэтому нужно искать иные варианты вложения своих денег. А кто уже успел вложиться в иностранную валюту, должен принимать решение самостоятельно. Но нужно понимать, что возврата к прежнему высокому курсу доллара или евро по отношению к рублю уже не будет", — уверен специалист.По его мнению, нынешний курс евро потерпел резкое снижение из-за экономического рикошета от санкций против России.По его словам, это и определило снижение доллара, а еще более стремительно — снижение евро по отношению к темпам роста экономики главных регионов для этой валюты. Он подчеркнул, что снижение курса иностранных валют по отношению к рублю произошло благодаря более устойчивой экономике России к данным условиям. Но вкладываться при этом в валюту сейчас опасно, в том числе из-за спекулянтов."Нужно как-то развеять иллюзии по поводу того, что курс евро и доллара поднимется до искомых значений. Эти надежды крайне призрачны. Скорее всего курс будет болтаться вокруг 58-60 рублей за доллар. Сейчас существуют размашистые колебания из-за спекулянтов, которые устраивают раскачку курса. Но эти колебания должен регулировать Банк России. Сужать коридор размаха курса", — отметил эксперт.Сближение курсов доллара и евро обусловлено самоубийственной санкционной политикой Европы, результатом которой может стать создание резервной валюты стран БРИКС, считает зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Сергей Жабин https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0d/1123225788_518:0:2566:2048_100x100_80_0_0_80987529b8deff37d186abc21de0bb6c.jpg

экономика, совет эксперта, санкции против россии, в мире, авторы