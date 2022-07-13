Рейтинг@Mail.ru
Что теперь делать с евро — мнение эксперта - РИА Новости Крым, 13.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20220713/chto-teper-delat-s-evro--mnenie-eksperta-1123822651.html
Что теперь делать с евро — мнение эксперта
Что теперь делать с евро — мнение эксперта - РИА Новости Крым, 13.07.2022
Что теперь делать с евро — мнение эксперта
Тем, кто покупал евро по завышенной цене, стоит либо придержать его до лучших времен, либо потратить на зарубежные поездки или переводы за границу. Такое мнение РИА Новости Крым, 13.07.2022
2022-07-13T03:00
2022-07-13T03:00
экономика
совет эксперта
санкции против россии
в мире
авторы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/26/14/261477_0:255:3076:1985_1920x0_80_0_0_f67b67446698e757115cace802e75572.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым, Сергей Жабин. Тем, кто покупал евро по завышенной цене, стоит либо придержать его до лучших времен, либо потратить на зарубежные поездки или переводы за границу. Такое мнение РИА Новости Крым высказал кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев, комментируя уравнение курса евро по отношению к доллару.Во вторник курс евро на международном рынке достиг паритета с долларом впервые за 20 лет."Все очень просто. Тот, кто успел купить евро по завышенной цене,— им делать особо нечего, придется либо держать его у себя до лучших времен, либо продавать по нынешнему курсу. А вот покупать евро есть смысл только тогда, когда вы понимаете, на что вы будете их расходовать. Например, на зарубежные поездки или переводы за рубеж", — считает финансовый аналитик.Беляев подчеркнул, что хранить деньги в валюте сейчас крайне невыгодно, поэтому нужно искать другие варианты сбережения и приумножения капитала."Рассматривать сейчас иностранную валюту в качестве инструмента сбережения, и тем более умножения своих средств уже не своевременно. Эти времена прошли. И вряд ли они вернутся в ближайшее время. Поэтому нужно искать иные варианты вложения своих денег. А кто уже успел вложиться в иностранную валюту, должен принимать решение самостоятельно. Но нужно понимать, что возврата к прежнему высокому курсу доллара или евро по отношению к рублю уже не будет", — уверен специалист.По его мнению, нынешний курс евро потерпел резкое снижение из-за экономического рикошета от санкций против России.По его словам, это и определило снижение доллара, а еще более стремительно — снижение евро по отношению к темпам роста экономики главных регионов для этой валюты. Он подчеркнул, что снижение курса иностранных валют по отношению к рублю произошло благодаря более устойчивой экономике России к данным условиям. Но вкладываться при этом в валюту сейчас опасно, в том числе из-за спекулянтов."Нужно как-то развеять иллюзии по поводу того, что курс евро и доллара поднимется до искомых значений. Эти надежды крайне призрачны. Скорее всего курс будет болтаться вокруг 58-60 рублей за доллар. Сейчас существуют размашистые колебания из-за спекулянтов, которые устраивают раскачку курса. Но эти колебания должен регулировать Банк России. Сужать коридор размаха курса", — отметил эксперт.Сближение курсов доллара и евро обусловлено самоубийственной санкционной политикой Европы, результатом которой может стать создание резервной валюты стран БРИКС, считает зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
/20220712/medvedev-nazval-posledstviya-ravenstva-kursov-dollara-i-evro-1123821540.html
/20220706/kakim-mozhet-byt-kurs-rublya-k-oseni--prognoz-eksperta-1123757074.html
/20220405/rossiyane-sledyat-za-dollarom-no-khranyat-sberezheniya-v-rublyakh---vtsiom-1122856546.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
Сергей Жабин
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0d/1123225788_518:0:2566:2048_100x100_80_0_0_80987529b8deff37d186abc21de0bb6c.jpg
Сергей Жабин
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0d/1123225788_518:0:2566:2048_100x100_80_0_0_80987529b8deff37d186abc21de0bb6c.jpg
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/26/14/261477_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c261f5aabd6cafdb78fb182cb39efaa5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика, совет эксперта, санкции против россии, в мире, авторы
Что теперь делать с евро — мнение эксперта

Финансовый аналитик рассказал, что теперь делать с евро

03:00 13.07.2022
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры
Денежные купюры - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Читать в
Сергей Жабин
Сергей Жабин
Корреспондент
Все материалы
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым, Сергей Жабин. Тем, кто покупал евро по завышенной цене, стоит либо придержать его до лучших времен, либо потратить на зарубежные поездки или переводы за границу. Такое мнение РИА Новости Крым высказал кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев, комментируя уравнение курса евро по отношению к доллару.
Во вторник курс евро на международном рынке достиг паритета с долларом впервые за 20 лет.
Евро - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
Вчера, 15:47
Медведев назвал последствия равенства курсов доллара и евро
"Все очень просто. Тот, кто успел купить евро по завышенной цене,— им делать особо нечего, придется либо держать его у себя до лучших времен, либо продавать по нынешнему курсу. А вот покупать евро есть смысл только тогда, когда вы понимаете, на что вы будете их расходовать. Например, на зарубежные поездки или переводы за рубеж", — считает финансовый аналитик.
Беляев подчеркнул, что хранить деньги в валюте сейчас крайне невыгодно, поэтому нужно искать другие варианты сбережения и приумножения капитала.
"Рассматривать сейчас иностранную валюту в качестве инструмента сбережения, и тем более умножения своих средств уже не своевременно. Эти времена прошли. И вряд ли они вернутся в ближайшее время. Поэтому нужно искать иные варианты вложения своих денег. А кто уже успел вложиться в иностранную валюту, должен принимать решение самостоятельно. Но нужно понимать, что возврата к прежнему высокому курсу доллара или евро по отношению к рублю уже не будет", — уверен специалист.
Деньги - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
6 июля, 09:01
Каким может быть курс рубля к осени – прогноз эксперта
По его мнению, нынешний курс евро потерпел резкое снижение из-за экономического рикошета от санкций против России.
"Что произошло с евро. Мы должны понимать, что валютный курс формируется на фоне общего состояния экономики. Это не просто рассуждения о ставках ценных бумаг федеральной резервной системы или ЕЦБ (Европейская система центральных банков — ред.). Не это влияет на курс. На курс влияет в своей основе состояние экономики одной страны и состояние экономики другой страны. Сейчас произошел санкционнный рикошет, который болезненно ударил по американской экономике. И еще более болезненно, если не сказать разрушительно, ударил по европейской экономике", — пояснил Беляев.
По его словам, это и определило снижение доллара, а еще более стремительно — снижение евро по отношению к темпам роста экономики главных регионов для этой валюты. Он подчеркнул, что снижение курса иностранных валют по отношению к рублю произошло благодаря более устойчивой экономике России к данным условиям. Но вкладываться при этом в валюту сейчас опасно, в том числе из-за спекулянтов.
Деньги - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
5 апреля, 20:13
Россияне следят за долларом, но хранят сбережения в рублях - ВЦИОМ
"Нужно как-то развеять иллюзии по поводу того, что курс евро и доллара поднимется до искомых значений. Эти надежды крайне призрачны. Скорее всего курс будет болтаться вокруг 58-60 рублей за доллар. Сейчас существуют размашистые колебания из-за спекулянтов, которые устраивают раскачку курса. Но эти колебания должен регулировать Банк России. Сужать коридор размаха курса", — отметил эксперт.
Сближение курсов доллара и евро обусловлено самоубийственной санкционной политикой Европы, результатом которой может стать создание резервной валюты стран БРИКС, считает зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
 
ЭкономикаСовет экспертаСанкции против РоссииВ миреАвторы
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:38Аксенов прокомментировал ситуацию с детским туризмом в Крыму
18:24Студенты ЛДНР будут развивать регионы с помощью полученных в Крыму знаний
17:55Еврокомиссия: транзит товаров в Калининград поездами не запрещен
17:46В Крыму на лавандовых полях впервые зазвучит опера
17:44Глава Ростуризма оценила безопасность отдыха в Крыму
17:35В Крыму создадут первый национальный туристический маршрут
17:29В течение 5-10 лет Крым должен стать эталонным курортом – Догузова
17:18Сколько Крым потеряет туристов – ответ Ростуризма
17:13Севастополец получил 6 лет тюрьмы за попытку сбыть почти 10 кг амфетамина
17:08Соцопрос: жители юга России – самые счастливые в стране
16:45Аксенов поставил точку в инциденте с военнослужащими в Судаке
16:35В Севастополе обезвредили бомбу возле жилых домов
16:26Сенаторы отреагировали на намерение Рады признать "Ичкерию"*
16:11В Херсоне окончательно сносят памятник "небесной сотне"
15:54КНДР признала Донецкую Народную Республику — Пушилин
15:21Россиянам могут разрешить продавать магазинам овощи с огородов
15:01В Херсонской области соберут меньше зерна из-за заминированных полей
14:38Опубликованы официальные данные о жертвах и разрушениях в Новой Каховке
14:18Эксперт рассказал, сколько туристов потеряет Крым летом 2022
14:07Что изучают студенты в рамках "Летнего университета" в Крыму
Лента новостейМолния