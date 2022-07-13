https://crimea.ria.ru/20220713/aksenov-postavil-tochku-v-intsidente-s-voennosluzhaschimi-v-sudake-1123833521.html
Аксенов поставил точку в инциденте с военнослужащими в Судаке
Аксенов поставил точку в инциденте с военнослужащими в Судаке - РИА Новости Крым, 13.07.2022
Аксенов поставил точку в инциденте с военнослужащими в Судаке
Глава Республики Крым Сергей Аксенов опубликовал в своем Telegram-канале запись с камеры видеонаблюдения, которая подтверждает, что на военнослужащих, ставших... РИА Новости Крым, 13.07.2022
2022-07-13T16:45
2022-07-13T16:45
2022-07-13T17:01
происшествия
крым
сергей аксенов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. Глава Республики Крым Сергей Аксенов опубликовал в своем Telegram-канале запись с камеры видеонаблюдения, которая подтверждает, что на военнослужащих, ставших участниками конфликта в Судаке, не было военной формы и эмблем с символикой Z.Накануне несколько Telegram-каналов сообщили о том, что в Судаке неизвестные избили военнослужащего за букву Z на одежде. Позже советник главы Крыма Олег Крючков написал, что контрактник гулял по набережной, где проходил лечение в санатории, когда на него напали. По его словам, подозреваемые задержаны и опрошены правоохранителями.В то же время в МВД по Республике Крым сообщили, что никаких заявлений по факту произошедшего в местную полицию не поступало.Правоохранители добавили, что в ходе проверки полицией и сотрудниками УФСБ обстоятельств, упомянутых в СМИ, "никаких опознавательных знаков на одежде, позволяющих определить принадлежность кого-либо из участников инцидента к военнослужащим, не имелось".Позже глава РК Сергей Аксенов, основываясь на данных правоохранителей, рассказал подробности инцидента. Его фигурантами стали двое военнослужащих-контрактников, проходящих реабилитацию в одном из ведомственных санаториев Судака. Конфликт произошел в момент, когда военнослужащие перелезали через забор санатория, возвращаясь на его территорию. Один из них, повиснув на заборе, получил замечание от проходящего мимо мужчины. После этого ситуация переросла в бытовой конфликт, к которому присоединились трое прохожих. Один из них дважды ударил военнослужащего в лицо. Военный получил легкие травмы, на этом конфликт был исчерпан, его участники разошлись.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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происшествия, крым, сергей аксенов
Аксенов поставил точку в инциденте с военнослужащими в Судаке
Глава Крыма Аксенов опубликовал видео с фигурантами инцидента в Судаке
16:45 13.07.2022 (обновлено: 17:01 13.07.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. Глава Республики Крым Сергей Аксенов опубликовал в своем Telegram-канале запись с камеры видеонаблюдения, которая подтверждает, что на военнослужащих, ставших участниками конфликта в Судаке, не было военной формы и эмблем с символикой Z.
"Все, кто просил подтвердить, что на военнослужащих, ставших участниками конфликта в Судаке, не было ни знаков отличия, ни формы, ни эмблем с символикой Z, могут ознакомиться с записью камеры видеонаблюдения. Надеюсь, это положит конец спекуляциям", – написал Аксенов в комментарии к видеозаписи.
Накануне несколько Telegram-каналов сообщили о том, что в Судаке неизвестные избили военнослужащего за букву Z на одежде. Позже советник главы Крыма Олег Крючков написал, что контрактник гулял по набережной, где проходил лечение в санатории, когда на него напали. По его словам, подозреваемые задержаны и опрошены правоохранителями.
В то же время в МВД по Республике Крым сообщили, что никаких заявлений по факту произошедшего в местную полицию не поступало.
Правоохранители добавили, что в ходе проверки полицией и сотрудниками УФСБ обстоятельств, упомянутых в СМИ, "никаких опознавательных знаков на одежде, позволяющих определить принадлежность кого-либо из участников инцидента к военнослужащим, не имелось".
Позже глава РК Сергей Аксенов, основываясь на данных правоохранителей, рассказал подробности инцидента. Его фигурантами стали двое военнослужащих-контрактников, проходящих реабилитацию в одном из ведомственных санаториев Судака. Конфликт произошел в момент, когда военнослужащие перелезали через забор санатория, возвращаясь на его территорию. Один из них, повиснув на заборе, получил замечание от проходящего мимо мужчины. После этого ситуация переросла в бытовой конфликт, к которому присоединились трое прохожих. Один из них дважды ударил военнослужащего в лицо. Военный получил легкие травмы, на этом конфликт был исчерпан, его участники разошлись.