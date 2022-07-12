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Заболеваемость COVID-19 может вырасти – вирусолог - РИА Новости Крым, 12.07.2022
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Заболеваемость COVID-19 может вырасти – вирусолог
Заболеваемость COVID-19 может вырасти – вирусолог - РИА Новости Крым, 12.07.2022
Заболеваемость COVID-19 может вырасти – вирусолог
Коронавирусная инфекция продолжит распространяться, однако подъем заболеваемости не будет значительным. Об этом со ссылкой на главного научного сотрудника НИЦ... РИА Новости Крым, 12.07.2022
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распространение коронавируса в рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости Крым. Коронавирусная инфекция продолжит распространяться, однако подъем заболеваемости не будет значительным. Об этом со ссылкой на главного научного сотрудника НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Анатолия Альтштейна пишут РИА Новости.По словам эксперта, рост заболеваемости COVID-19 возможен, но не будет значительным. Вирус продолжает мутировать – зимой появилось несколько вариантов омикрона, заболеваемость ими пришлась на май и июнь, но не дала критичных показателей.Ранее эксперт Роспотребнадзора Пшеничная рассказала, что COVID-19 сейчас неотличим от ОРВИ.
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РИА Новости Крым
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распространение коронавируса в рф, здравоохранение в россии
Заболеваемость COVID-19 может вырасти – вирусолог

Вирусолог Альтштейн: количество заболевших может увеличиться, но незначительно

10:01 12.07.2022 (обновлено: 10:02 12.07.2022)
 
© РИА Новости . Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкДезинфекция Белорусского вокзала в Москве
Дезинфекция Белорусского вокзала в Москве - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости Крым. Коронавирусная инфекция продолжит распространяться, однако подъем заболеваемости не будет значительным. Об этом со ссылкой на главного научного сотрудника НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Анатолия Альтштейна пишут РИА Новости.
По словам эксперта, рост заболеваемости COVID-19 возможен, но не будет значительным. Вирус продолжает мутировать – зимой появилось несколько вариантов омикрона, заболеваемость ими пришлась на май и июнь, но не дала критичных показателей.
"Сейчас – второй пик, июньский, в целом по миру имеет тенденцию снижаться. Я думаю, потрясения со стороны коронавируса, которые были два года назад, нам, наверное, уже не грозят", – добавил Альтштейн.
Ранее эксперт Роспотребнадзора Пшеничная рассказала, что COVID-19 сейчас неотличим от ОРВИ.
 
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