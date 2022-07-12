https://crimea.ria.ru/20220712/zabolevaemost-covid-19-mozhet-vyrasti--virusolog-1123816053.html
Заболеваемость COVID-19 может вырасти – вирусолог
Заболеваемость COVID-19 может вырасти – вирусолог - РИА Новости Крым, 12.07.2022
Заболеваемость COVID-19 может вырасти – вирусолог
Коронавирусная инфекция продолжит распространяться, однако подъем заболеваемости не будет значительным. Об этом со ссылкой на главного научного сотрудника НИЦ... РИА Новости Крым, 12.07.2022
2022-07-12T10:01
2022-07-12T10:01
2022-07-12T10:02
распространение коронавируса в рф
здравоохранение в россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости Крым. Коронавирусная инфекция продолжит распространяться, однако подъем заболеваемости не будет значительным. Об этом со ссылкой на главного научного сотрудника НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Анатолия Альтштейна пишут РИА Новости.По словам эксперта, рост заболеваемости COVID-19 возможен, но не будет значительным. Вирус продолжает мутировать – зимой появилось несколько вариантов омикрона, заболеваемость ими пришлась на май и июнь, но не дала критичных показателей.Ранее эксперт Роспотребнадзора Пшеничная рассказала, что COVID-19 сейчас неотличим от ОРВИ.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
распространение коронавируса в рф, здравоохранение в россии
Заболеваемость COVID-19 может вырасти – вирусолог
Вирусолог Альтштейн: количество заболевших может увеличиться, но незначительно
10:01 12.07.2022 (обновлено: 10:02 12.07.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости Крым. Коронавирусная инфекция продолжит распространяться, однако подъем заболеваемости не будет значительным. Об этом со ссылкой на главного научного сотрудника НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Анатолия Альтштейна пишут РИА Новости.
По словам эксперта, рост заболеваемости COVID-19 возможен, но не будет значительным. Вирус продолжает мутировать – зимой появилось несколько вариантов омикрона, заболеваемость ими пришлась на май и июнь, но не дала критичных показателей.
"Сейчас – второй пик, июньский, в целом по миру имеет тенденцию снижаться. Я думаю, потрясения со стороны коронавируса, которые были два года назад, нам, наверное, уже не грозят", – добавил Альтштейн.
Ранее эксперт Роспотребнадзора Пшеничная рассказала
, что COVID-19 сейчас неотличим от ОРВИ.