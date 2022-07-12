https://crimea.ria.ru/20220712/zabolevaemost-covid-19-mozhet-vyrasti--virusolog-1123816053.html

Заболеваемость COVID-19 может вырасти – вирусолог

Заболеваемость COVID-19 может вырасти – вирусолог - РИА Новости Крым, 12.07.2022

Заболеваемость COVID-19 может вырасти – вирусолог

Коронавирусная инфекция продолжит распространяться, однако подъем заболеваемости не будет значительным. Об этом со ссылкой на главного научного сотрудника НИЦ... РИА Новости Крым, 12.07.2022

2022-07-12T10:01

2022-07-12T10:01

2022-07-12T10:02

распространение коронавируса в рф

здравоохранение в россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости Крым. Коронавирусная инфекция продолжит распространяться, однако подъем заболеваемости не будет значительным. Об этом со ссылкой на главного научного сотрудника НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Анатолия Альтштейна пишут РИА Новости.По словам эксперта, рост заболеваемости COVID-19 возможен, но не будет значительным. Вирус продолжает мутировать – зимой появилось несколько вариантов омикрона, заболеваемость ими пришлась на май и июнь, но не дала критичных показателей.Ранее эксперт Роспотребнадзора Пшеничная рассказала, что COVID-19 сейчас неотличим от ОРВИ.

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

распространение коронавируса в рф, здравоохранение в россии